Si amas a tus mascotas, es importante que sepas qué alimentos están prohibidos y —por su bien— nunca debes darle a tus perros.

Quizá ya tengas conocimientos de algunos de los alimentos que están prohibidos para los perros, pero tal vez no los conoces todos. Se nos hace fácil darle a nuestros perrhijos de nuestra comida, pero no todo lo que les damos les hace bien, inclusive muchas cosas son sumamente tóxicas. Por eso nos dimos a la tarea de armar una lista de alimentos para humano prohibidos para tus perritos y algunos otros que sí puedes compartirle sin mayor complicación a su salud.

No caigas, que no te venza su mirada tierna rogándote un pedacito de comida humana. ¡No es no! Por su bien. Checa esto.

Alimentos super mega prohibidos para tus perros

Cebolla y ajo:¡Jamás les des cebolla, ni en taquitos de suadero! La cebolla y el ajo son alimentos potencialmente tóxicos debido a una sustancia que libera cuando la masticas, inclusive puede provocar que se rompan los vasos sanguíneos de tu perrito y provocarles una anemia hemolítica. Al comer cebolla inmediatamente tu perro manifestará diarrea o vómitos.

Nueces, pistaches o almendras:Estos alimentos tan nutritivos para los humanos no lo son para los perros, inclusive pueden ocasionar una obstrucción intestinal.

Alcohol:Hemos escuchado que amigos creen que es muy divertido darles a los perhijos un poquito de cerveza o alcohol para emborracharlos ¿neta? Pues si escuchas que alguien lo hace prohíbelo inmediatamente. Las bebidas alcohólicas son potencialmente mortales para los perros.

Uvas:Las uvitas podrían parecer inofensivas, pero son uno de los alimentos prohibidos para los perros pues pueden provocar insuficiencia renal en tu can. O incluso la muerte.

Leche o queso:Seguro ya le has dado un pedacito de queso a tu perrito porque crees que el queso es inofensivo, pero es momento de saber que lo es y mucho. Ahí te va: el organismo de los perros no cuenta con la enzima lactosa encargada de descomponer la lactosa. Este tipo de alimentos provocarán dolor en la panza de tu mascota o problemas intestinales. La única leche que ellos pueden tomar es la leche de su mamá al nacer.

Chocolate o café:¡Prohibidísimo! Bajo ninguna circunstancia puedes darle a tus perritos café o chocolate pues la cafeína, teofilina o teboromina son sustancias tóxicas para los animales, y puede afectarles los riñones y el sistema vascular.

Carne o huevo crudo:¡Error! Los huevos y la carne cruda pueden contener algún tipo de bacteria que pueden ser perjudiciales para el sistema digestivo de tu mascota. Siempre cocínalos antes de darles un pedacito.

Huesos:Tal vez se te ha hecho fácil comerte toda la carnita de una pata de pollo o una pechuga y darle al perro lo que “te sobró” o el huesito para que lo limpie. ¡Para de hacerlo! Los huesos son terribles porque las astillas podrían causar hemorragias en el estómago de tu perro.

Chicles:Seguramente no quieres provocarle a tu mascota una falla hepática, así que mejor ni intentes darle un chicle.

Aguacate:Muchos amamos el aguacate, pero ni se te ocurra darle a tu perro ni un poquito. El aguacate es alto en persina, una toxina derivada de los ácidos grasos que a ellos no les cae nada bien y podrían presentar vómitos, diarrea y hasta una pancreatitis.

El pilón:¡NO DULCES, NO AZÚCAR! A menos que quieras a un perrito diabético o gordo. La realidad es que las paletas o los dulces no los nutren y recuerda que su hígado, riñón o páncreas no funcionan de manera idéntica a los humanos.

Alimentos de humano que pueden probar, pero no diario. ¡Ah, y sin grasa, sin sal!

Papa hervida

Plátano

Camote

Zanahoria

Arroz hervido

Calabacitas

Res

Huevo, pero cocido

Ahora ya sabes que todos estos alimentos están prohibidos para los perros.