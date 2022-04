Ya no te rompas la cabeza buscando planes para lxs niñes en abril, su mes, pues acá te van muchas opciones increíbles para todos los gustos.

¿Buscas planes divertidos para hacer con lxs niñes? ¡Abril mes de la pura gozadera con las y los más peques de la casa! Toca celebrar el Día del Niño y de la Niña y sí, también las —muy necesarias— semanas de vacaciones, así que nos dimos a la tarea de hacer una lista con las mejores actividades familiares en la CDMX a lo largo de abril. ¡Checa todas las opciones!

1. Dinosaurios Animatronic

Si alguien ama a los dinos en tu casa esta es la oportunidad para entrar al mundo jurásico y vivir de cerquita la maravilla de estos animales. No dejes de ir a Dinosaurios Animatronic en la Torre Aleph. Una mega exhibición compuesta por 24 dinosaurios electrónicos ideal para lxs fans de los dinosaurios. Puedes hacer el recorrido en tu automóvil o caminando. Los sonidos, su tamaño y textura va a sorprenderte, literalmente es entrar a su mundo. Puedes visitar Dinosaurios Animatronic drive-thru en la Torre Aleph, en la Ciudad de México hasta el 24 de abril.

Costo: Adulto 165 pesos y niños 130 pesos.

2. RockPunzel: El Musical

Si lo tuyo es el teatro y más los musicales, el plan perfecto es RockPunzel, un espectáculo familiar que se estrena este 24 de abril en el Teatro Xola, Julio Prieto. Se trata de una puesta en escena clásica con adaptaciones modernas y rockeras. ¡Promete mucha diversión y sin duda será uno de los planes más perfectos para disfrutar con lxs niñes!

Costo: Entradas desde los 165 pesos hasta los 550.

3. Pedro Melenas y otras historias para desobedientes

Esta historia para desobedientes se presentará en el Teatro del Bosque Julio Castillo sábados y domingos hasta el 8 de mayo. Esta puesta en escena de cabaret juvenil muestras los resultados de no obedecer a los padres y a las madres. Es una adaptación del libro alemán Der Struwwelpeter (1845) de Heinrich Hoffmann.

Costo: La entrada general tiene un costo de 80 pesos.

4. La Peor Señora del Mundo

Sin lugar a dudas, una de los mejores planes para hacer con lxs niñes es ver una obra de teatro. La Peor Señora del Mundo es obra para toda la familia y les aseguramos pasarán un rato agradable. Cuenta la historia de Luca y su amiga Monique, quienes deciden realizar una obra de teatro infantil usando las cosas que se encuentran en un viejo baúl, entre ellas el cuento de La Peor Señora del Mundo. Sin darse cuenta de cómo, el personaje protagónico cobra vida y las obliga a representar su historia. Gracias a la lectura e ingenio, logran que esta perversa mujer haga las cosas malas más buenas del mundo. Esta puesta en escena se presenta en La Teatrería los domingos a las 13:30 horas.

Costo: Los boletos cuestan 200 pesos adultos y 180 niñxs.

5. Luli Pampín

Luli Pampín se presentará por primera vez en México, seguro ya la conoces, pero si no te contamos que es una de las influencers latinas más importantes, literalmente es una estrella infantil y ha cautivado a millones de niñes. Se presentará el próximo 24 de abril en el Pepsi Center WTC. ¡Seguro tus sobrinitxs, hijxs, amiguitxs, primxs la amarán!

Costo: Boletos desde 570 hasta 1,680 pesos.

6. Cuéntamelo bailando, Pedro

Para celebrar el Día del Niño y la Niña, la Compañía de Ballet Coliseo ha preparado un super show para lxs más pequeñxs. El cuento es representado por un instrumento de la orquesta y un tema musical, de tal manera que, cada vez que saliera una melodía o un instrumento se identificara con su personaje correspondiente. ¡Una historia muy creativa para despertar la imaginación!

Dónde: Este evento se realizará en el Teatro Raúl Flores Canero el próximo 30 de abril a las 12:30 horas.

Costo: Los boletos cuestan 100 pesos.

7. Hacienda Panoaya

Un plan medio lejitos (no tanto) de la CDMX es ir a la Hacienda Panoaya, pero está super relax tomas aire fresco, respiras, le das de comer a los animalitos, jirafas, conejos, becerros y cerditos. Además hay tirolesa, ciclopista, lanchas, lago, laberinto y sea verde para jugar. Un plan que seguro amarán las infancias de la casa. Abren de lunes a domingo de 10:00 a 17:30 horas.

Dónde: Carretera Federal México-Cuautla Km 58, Edomex.

8. Papalote Museo del Niño

El Papalote realmente es un lugarespecial para todxs. Y si aún no has llevado a los chicos, estas vacaciones son un buen momento para hacerlo. La experiencia no se compara con nada. Desde ver las historias en las proyecciones, la mega pantalla, las salas temporales; y hasta recorrer las salas de cuerpo humano y descubrir el mundo de otra manera. Sin duda es un sitio al que todx niñx debe ir.

Costo: Desde los 200 pesos por persona.



9. Bioparque Estrella

Aquí podrán disfrutar de más de 25 atracciones. La primera parada será recorrer en un camión masai el “Safari Serengeti”, el hogar de 700 animales en libertad. Podrás descender para conocer a las jirafas y convivir con ellas de una forma única. También podrás ver dinosaurios en tamaño real.

En Bioparque Estrella hay también una tirolesa de más de 100 metros y un puente colgante de 10 metros de alto. ¡Ah y tendrán la oportunidad de conocer el hábitat de los tigres de Bengala!La diversión aquí no para.

Dónde: Carretera Jilotepec-Ixtlahuaca kilómetro 38.5, Estado de México, México.

Costo: Cuentan con varios paquetes y descuentos. Chécalos aquí.

10. Museo de Ripley + Museo de Cera + Viaje Fantástico

Este museo va a volarles la cabeza a todos porque tiene objetos extravagantes, personas con habilidades increíbles y animales muy muy extraños. Es el único museo en América Latina en el que podrán ver lo que Robert Ripley encontró en sus más de 200 viajes.

El Museo de Ceratiene más de 260 figuras con apariencia hipar real que resulta impresionante para todos, incluyendo el área de niños, ¡sí, conocerán a Blanca Nieves y a los Siete enanos y a otros personajes entrañables!

Y si aún les queda pila podrán entrar alViaje Fantásticoy disfrutar de cine 4D con efectos ahí mismo, aire, agua y hasta nieve.

Dónde: Londres No. 4 Col Juárez. CDMX

Costo: La entrada para un sólo museo es de 150 pesos adultos y 125 niños, pero también hay unos paquetes por si quieres incluir dos o tres actividades.

11. La Marquesa

¡Este viajecito es clásico de clásicos para hacer en familia! La experiencia sí queda en la memoria, así que vayan sacando esos tenis, la gorra, el bloqueador y una mañana láncense a la Marquesa, ahí podrán desayunar delicioso y hay zonas con juegos, caballos, tirolesa, go karts y hasta gotcha. ¡El momento lo vale todo!

12. Parque infantil La Hormiga en Chapultepec

Si aún no has llevado a lxs chiquitinxs a La Hormiga esta es tu semana. Es un área exclusiva para niñxs en donde podrán correr, divertirse y jugar con las denominadas “hormigas”, estructuras de color rojo, que están hechas para trepar. ¡Una gran opción en el Bosque de Chapultepec!

13. Zoológico de Chapultepec

Ya que andamos en Chapu, es buen momento para visitar el zoológico, el más conocido de todo México. Podrán conocer y admirar especies de fauna silvestre de México y el Mundo. ¡No olviden visitar el mariposario y herpetario! En total este Zoológico inaugurado en 1924, alberga 1,236 ejemplares de 222 especies diferentes de mamíferos, aves, reptiles y anfibios.

Dónde: Calle Chivatito s/n 1ª sección del Bosque de Chapultepec

Costo: La entrada es gratuita, pero algunas de sus atracciones tienen costo adicional.

14. Kidzania

No podemos dejar fuera de los planes para estos días de vacaciones, Kidzania, un lugar en donde los niños se divierten y juegan a ser adultos un ratito. Pueden explorar más de 70 actividades y experiencias a través de la comida, los negocios y el entretenimiento. Los peques vivir situaciones que enfrentan las diferentes profesiones como bombero, piloto de aviación, actor o actriz, banquero, estilista, doctor, profesor, veterinario, mecánicos muchos más.

Dónde: Plaza Cuicuilco, CDMX

Costo: Desde los 199 pesos