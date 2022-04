¿Cómo limpiar los dientes a tu perro o gato? ¿Sabías que puede enfermar si no lo haces? Los expertos te explican todos los detalles.

¡A ver, una sonrisita! Al igual que para nosotros, la limpieza dental es importante para los animales de compañía, por eso los expertos te explican cómo limpiar los dientes a tu perro o gato.

Si ya revisaste sus dientes y no son tan blancos o tienen una superficie rugosa, es señal de que necesitan una limpieza.

El cuidado odontológico es clave para mantener saludable sus dientes y encías.

De acuerdo con los especialistas, se debe comenzar a realizar el aseo dental desde edades tempranas.

“Es algo que se nos olvida, damos por hecho o no nos enseñan que se les tiene que limpiar al igual que nosotros tenemos que hacerlo todos los días”, dijo a Chilango el Dr. Fausto Reyes Delgado, director de Desarrollo Institucional, Comunicación y Educación del Hospital Veterinario UNAM-Banfield.

Pon mucha atención, porque debido a la falta de limpieza en sus dientes, pueden tener enfermedades de leves a serias.

Uno de los principales padecimientos es el sangrado de la boca.

Además, si se sigue acumulando sarro o continúan los problemas con sus dientes, se puede presentar la enfermedad periodontal.

“Los ligamentos que sostienen el diente se inflaman o inclusive se llega hasta destruir y entonces los dientes pueden caerse”, aseguró Reyes.

En cuanto a los padecimientos de forma sistémica o de forma general, las bacterias que están actuando en el proceso de los dientes pueden llegar a la circulación sanguínea y afectar a los órganos como riñón, hígado y pulmones.

Si el perrito o michi presentan estas características, es urgente que lo lleves al veterinario:

Mal aliento

Que salive mucho

Se rasca con las patas la boca

Sangrado

Que se le caiga la comida de la boca

“Las enfermedades de los dientes son los padecimientos más comunes entre los perros y gatos por eso es importante la visita con los especialistas”, afirmó.

El especialista del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, te dice paso a paso cómo limpiar los dientes a tu perro o michi.

¿Cómo limpiar los dientes a tu perro o gato?

Recuerda que es importante que antes de realizar el proceso tengas limpias tus manos.

Debido a que el carácter y condición de los animalitos es distinto, el doctor Fausto Reyes asegura que debes adaptar técnicas de juego-premio para que se adapten y no se asusten.

Por ello, es importante que levantes sus labios tranquilamente para generar confianza.

Puedes darles un premio cada vez que te permitan revisarles los dientes, así identificarán que es algo bueno y no los quieres dañar.

“Con una toalla dental, la enrollas en el dedo y con eso haces fricción -sin tallar- sobre los dientes y con eso vamos quitando poco a poco la suciedad”, dijo.

También puedes usar cepillos dentales o dedales especiales para animales de compañía.

En caso de que no tengas uno a la mano, puedes usar un cepillo dental para personas, pero elige el que tenga cerdas suaves.

Deja que tenga contacto con la pasta dental para mascotas para que se familiarice.

“Hay pastas dentales especiales para mascotas, esas tienen un sabor como a carne o pollo, en caso de que no tengan, se puede usar pasta dental sin fluor. Es muy importante que no tenga flúor porque les hace daño y les causan vómitos”, indicó.

El proceso de limpieza dental para perritos y gatos es muy similar al nuestro y sin tallar para no dañar las encías.

Pasa por todas las piezas dentales durante uno a tres minutos, de preferencia, todos los días.

¿Cómo puedo cuidar más sus dientes?

“Es muy importante que los perros no jueguen con huesos, piedras o palos, ya que pueden causar fracturas dentales o caries en los pacientes. Hay que tener mucho cuidado. En el caso de los gatos, no jugar muy brusco con sus juguetes para no lastimarlo”, aseguró.

Recuerda que las visitas al veterinario son preventivas, de esta manera cuidas la salud y desarrollo de tus animales de compañía.