Checa estos tips para cuidar a tus mascotas en época de calor que te ayudarán a entender y cuidar más a tu amigue animal <3

Checa estos tips para cuidar a tus mascotas durante la temporada de calor, los animalitos lo van a agradecer.

Ya llegó la época en la que se elevan las temperaturas y tu mascota también siente los efectos. Incluso los animales son mucho más sensibles a él, por lo que hay que tomar precauciones.

Platicamos con Ana Paulina Coyotzi, Médica Veterinaria Zootecnista, para saber cómo podemos protegerles de los efectos del calor y qué hacer en caso de haber estado mucho tiempo bajo el sol.

Lo primero que recomienda para proteger a nuestras mascotas —sin importar su número de patas, raza o especie— es nunca dejarlos sin supervisión en días calurosos. Si debes salir por periodos prolongados y no puedes llevarles, la veterinaria asegura que deben quedarse dentro de la casa y con aire acondicionado.

Si permanecen afuera hay que asegurarse de que tengan acceso a agua fresca, sombra y refugio lejos de la luz solar directa. Para los animalitos que requieran paseo, la caminata deberá realizarse antes —o después— de que la temperatura alcance niveles máximos; es decir temprano antes del medio día y después de las 4 de la tarde.

Pro tips anti calor para tus mascotas

Tips para cuidar a tus mascotas del calor

La doctora también sugiere que nunca dejes a tu mascota en el coche, ya que el calor se concentra a niveles peligrosos en un auto cerrado, aunque no haga tanto calor, evítalo. Es muy importante mantener en casa a animalitos mayores, con enfermedad cardíaca o pulmonar; además de razas braquicéfalas o de “cabeza chata”, pues su estructura corta, a menudo les causa problemas para respirar. Las razas caninas incluyen Pugs o Bulldogs, mientras que las felinas incluyen el tipo Himalayo, Birmano y Persa. Si salen a echar una olida o hacer sus necesidades, la veterinaria recomienda un periodo corto y bajo supervisión.

Recuerda que hoy en día hay muchos contenedores retráctiles, los cuáles son muy sencillos de transportar. tener agua disponible para tu mascota es indispensable, sobre todo cuando se hacen trayectos en auto o la caminata agitó a tu mascota. Hay que tratar de no hacerlo esperar demasiado, para que no beba desesperadamente.

No lo haga, compa

Muchos animales tienen menos glándulas sudoríparas y no pueden sudar como lo hacemos nosotrxs para refrescarnos, por ejemplo: los perros jadean y los gatos se lamen.

De acuerdo con la entrevistada, cuando los mecanismos de termorregulación no responden bien al aumento de temperatura corporal, puede ocurrir un choque de calor, el cual es peligroso y puede causar la muerte.

Las principales causas del calor corporal excesivo son la exposición a altas temperaturas y realizar ejercicio excesivo (caminar, correr, jugar). La médica veterinaria también explica que la humedad excesiva en el ambiente es otra causa; si no se toman descansos durante el juego, no hay acceso a agua, ni ventilación o aire acondicionado, o mantienes a tu mascota dentro del auto, está en riesgo, no lo haga, compa.

Películas basadas en hechos reales para ver en streaming