Los ilustradores Alberto Montt y Ricardo Siri, 'Liniers', llegaron a CDMX con su show 'Stand Up Ilustrado'. ¡No te lo puedes perder!

Los artistas se forman a partir de las tragedias y sufrimiento que inunda su vida, dice Ricardo Siri, Liniers para los cuates. Pero si la vida no te llena de esta retorcida oscuridad, uno tiene que buscarla. Por otro lado, la inspiración de Alberto Montt surge de las situaciones más cotidianas, como las ocurrencias de sus hijas o los aprietos que sufre debido a su débil estómago. La química entre ambos ilustradores es innegable y verlos en acción en su nuevo espectáculo, Stand Up Ilustrado, es una verdadera gozada.

Liniers y Montt: el dúo dinámico de la sátira ilustrada

Liniers y Montt han hecho una mancuerna fantástica en Stand Up Ilustrado, un show íntimo donde combinan lo mejor de dos mundos. “¿Qué tienen que ver el stand up comedy y la ilustración? Ni idea, pero estamos locos”, dice Liniers, quien se prepara para recibir con trazos las peripecias de Montt. Durante poco más de hora y media lloverán ilustraciones a mano alzada por parte de estos reconocidos artistas latinoamericanos, quienes han logrado congregar a sus fans para una noche de risas y diversión.

Montt es hábil con las palabras. Es algo tímido, pero muy perspicaz para ir hilando historias dignas de una serie. Ni se diga a la hora de lanzar ingeniosas respuestas. Solo digamos que no podremos escuchar “Cum together” de The Beatles de la misma manera. Liniers es todo lo contrario. Su mente va a mil por hora disparando ideas, teorías conspiranoicas y saltando de un tema a otro con frenesí. ¿Leonardo DiCaprio mató a todos los tripulantes del Titanic? Probablemente, y el argentino tiene muy buenos argumentos para demostrarlo.

Quizás esta polaridad sea la responsable de la química entre los ilustradores. Y es que, como se dice popularmente, “los opuestos se atraen”. Esta magia va más allá de las viñetas en conjunto. Ambos artistas son buenos amigos que hasta se organizan para vacacionar juntos, ya sea en el medieval y embrujado pueblo donde reside Montt, o en la casona en medio del bosque de Liniers. ¡Uff! Si les contáramos todas las anécdotas y chismecitos que platicaron durante el show… Pero no sería lo mismo. Tienen que vivirlo.

“No es apto para llorones”

La noche transcurre entre sátira, memorias, humor escatológico y toda clase de pensamientos que pueden desafiar lo ‘políticamente correcto’. Sobre aviso no hay engaño, y los ilustradores mencionan desde el principio del espectáculo que se hablará de todo, hasta lo que incomoda. Abundan los cuestionamientos, pero también los comentarios ligeros —esas sonsadas como de borrachera entre amigos, ¿ya saben cuáles?— que hacen estallar en carcajadas al público.

“Ustedes me ven con esta cara porque, aunque algunas cosas las planeamos, la mayoría es improvisación y nunca sé qué va a decir este desgraciado”, se ríe Montt mientras comparte la mesa de dibujo con su amigo. Algunas de las historias las han platicado, sobre todo para tener orden y preparar algunos materiales audiovisuales — joyas de fotos y videos—. Sin embargo, el resto es una charla amena en la cual todo puede ocurrir.

Poco antes del cierre llega la hora de hablar acerca de sus películas favoritas. Sin embargo, una serie de comentarios (des) afortunados llevaron a destruir la película de Pinocho —y algunas infancias de paso— preguntando por qué Gepetto hizo que le creciera la nariz al muñeco de madera. Por supuesto que la respuesta ilustrada llegó por parte de Liniers, quien no dejó nada a la imaginación. Evadiendo el camino turbio llegó un baño de nostalgia al platicar sobre los Goonies, de la vez que asaltaron a punta de karate a Liniers y de un video de la casi muerte de Montt deslizándose en un trineo.

90 minutos es poco tiempo cuando la estás pasando bien. Pero todo en esta vida termina y el Stand Up Ilustrado no es la excepción. El público termina sus copas mientras los ilustradores hacen un par de reverencias y agradecen,al tiempo que fondo suena “You can’t always get what you want” de The Rolling Stones. Hace unos días se presentaron en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara con el mismo recibimiento brutal, y han terminado esta breve gira en Ciudad de México. Al final, los dibujos vuelan por el aire para llegar a manos de algunos ágiles fans ansiosos por verlos pronto nuevamente.

Si quieres disfrutar del espectáculo de Liniers y Montt, síguelos a través de sus redes sociales, pues pronto anunciarán nuevas fechas.