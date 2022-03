La nueva exposición inmersiva 'Percepcions' en el MUFO pondrá en duda nuestra forma en comprender el espacio por medio de la luz y el color.

¡Ya falta poco para conocer el nuevo recinto cultural de la CDMX! Sí, hablamos del Museo del Futuro, donde podremos contemplar increíbles instalaciones que pondrán a prueba nuestros sentidos. Entre ellas se encuentra la propuesta del artista Antoni Arola, quien nos compartió más detalles sobre su exposición inmersivaPercepcionsen el MUFO. Checa aquí lo que nos contó y ¡prepárate para la experiencia!

Anuncian la exposición inmersiva Percepcions en el MUFO

¡Qué emoción! El próximo 7 de abril, el arte experimental y las instalaciones inmersivas estrenarán casa en la capital. En efecto, el Museo del Futuro (MUFO) albergará las propuestas de artistas internacionales con el fin de innovar la forma en que concebimos el espacio de un museo.

Entre las exposiciones que forman parte de la apertura del MUFO se encuentraPercepcions, del reconocido creador Antoni Arola. Se trata de una instalación lumínica inmersiva que busca poner en duda nuestra capacidad de percepción y nuestras convicciones sobre el control sensorial del espacio.

“Una cosa que siempre me atrae y que intento reflejar en mis proyectos es poner en cuestión la percepción actual de las cosas; en el caso de esta exposición, busco hacerlo de una forma muy global, contundente, generar imágenes que no contradigan, sino que nos hagan dudar de nuestras percepciones habituales”, nos comparte el artista.

Alterando la realidad

Por medio del movimiento de dos espejos planos, Percepcions genera una alteración de la realidad; la desfigura y, posteriormente, la transforma en una danza con un juego de sensaciones y de percepciones.

Al respecto de esta instalación, Arola nos comparte que su concepción tiene como referente la película de Orson Wells, La Dama de Shanghai (1947): “Hay una escena entre disparos y una sala llena de espejos, en la cual no sabemos quién dispara ni quién muere, porque todo está reflejado; podría tener este inicio nuestra instalación”, señala.

El artista, fundador del Estudi Antoni Arola en Barcelona, ha recibido el Premio Nacional de Diseño en 2003, así como cinco veces el Delta de Plata, dos RedDot y dos IF Gold. Sus exposiciones previas, como Nadal,Fiat LuxyReflexions, han dado cuenta de su búsqueda de belleza, donde la luz y color son el binomio primordial para recomprender el espacio.

Cada proyecto es distinto, no hay una fórmula para crearlos. Cada espacio, cada entorno sugiere instalaciones distintas. En todo caso, sí hay una cosa común: El interés que yo tengo es que el espectador abra la boca, pierda la noción del tiempo y que se deje llevar por este espacio. Me interesa que esta impresión del espectador sea profunda y memorable.

Asimismo, Arola señala que se siente entusiasmado de volver a mostrar su trabajo en nuestro país: “México es para mí un sitio de referencia. Es un lugar en el que he estado muchas veces y me da mucha energía. Estoy muy encantado de la vida y emocionado de estrenar”.

Además dePercepcions, el MUFO abrirá sus puertas con la exitosa muestra Poetic Alde Ouchhh, la instalación The Day We Left Fieldde Tundra y la Concept Store del colectivo editorial-imprenta Can Can Press.

¿Dónde y cuándo visitar la expoPercepcions?

Prepárate para vivir esta nueva experiencia museística, ya que el MUFO abrirá sus puertas al público el próximo 7 de abril. La sede de este recinto es el Antiguo Hotel Reforma, ubicado en la Tabacalera, en el corazón de la capital.

Toma en cuenta que los boletos ya están disponibles en línea, así que te recomendamos comprarlos con anticipación para que puedas recorrer el lugar (aquí te compartimos el enlace).

Dónde: MUFO, en Antiguo Hotel Reforma, París 32, Tabacalera, Cuauhtémoc.

Cuándo: Lun-Dom, 11:00 a 22:00 h (A partir del 7 de abril)

Cuánto: $300 entrada general

Recuerda que la pandemia continúa, así que no olvides llevar tu cubrebocas y seguir las medidas sanitarias al interior del recinto. ¡Ya queremos recorrer este nuevo recinto cultural de la capital! ¿Y tú?