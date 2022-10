Por primera vez una mujer mexicana, la Prima Ballerina Elisa Carrillo interpretará la coreografía originalmente creada para bailarines del laureado coreógrafo francés Maurice Béjart.

Elisa Carrillo presenta Gala Elisa y Amigos en el Auditorio Nacional el próximo 30 de octubre a las 18:00 horas, y si quieres presenciar un espectáculo sublime, tienes que verla bailar.

Por primera vez una mujer mexicana, la Prima Ballerina Elisa Carrillo, interpretará la coreografía originalmente creada para bailarines del laureado coreógrafo francés Maurice Béjart. Además, participarán primeras bailarinas y primeros bailarines del ballet internacional, algunos de ellos ganadores del Prix Benoise de la Danse.

Elisa platicó con Chilango y nos dejó ver toda la magia que lleva dentro, y esos sueños que algún día imaginó, pero nunca pensó que serían tan grandes como lo son ahora.

¿Qué veremos en Gala Elisa y Amigos?

Elisa y Amigos es una gala con el nivel más alto de calidad en danza clásica y contemporánea. Es una gala con más de 60 artistas, estrellas internacionales y algo magnífico: el Bolero de Maurice Béjart, una coreografía reconocida y aclamada en todo el mundo.



Una coreografía en donde estará acompañada con 40 hombres, Elisa representa la melodía y ellos el ritmo y hacen que Bolero se vuelva movimiento. Una pieza que no está permitida en todos los lugares.

Esta gala es la única presentación en CDMX, cosas que no se repiten tan fácilmente Así que no pierdas esta oportunidad para asistir.

¿Cuál es el mayor reto que tienes como bailarina de esta coreografía?

El reto es enorme porque no soy solo yo en el escenario, son muchos bailarines. Todos debemos dar una gran función, me siento responsable de ellos. Es algo que yo realizo con mi equipo y la producción ha sido un reto. Y bailando en el escenario haré tres piezas: una bailaré en puntas, una con zapatillas suaves, otra descalza. Diferentes estilos y compositores, desde Mozart hasta Wagner. Bolero es una pieza larga, son 16 minutos sin parar en el escenario, se ve muy sencillo, pero realmente es compleja esta coreografía. Yo estaré en una mesa y los hombres en sillas acompañándome. Mentalmente debo estar súper concentrada, es como estar en otro mundo, debo estar muy enfocada y con esa energía entre el escenario y el público. Me siento muy agradecida.

¿Qué piensa Elisa Carrillo cuando está bailando?

Hablo conmigo, qué paso sigue, qué viene, siempre que estoy bailando estoy atenta, concentrada, coordinación. No puedo estar pensando en otra cosa. En el ballet hay que controlar la mente y estar concentrado en los pasos.

¿Qué hubiera sido Elisa si no hubiera sido bailarina?

Me encantaba la naturaleza, biología; pero también siempre tuve interés en tener conexión con las personas, acercarme a ellas, tal vez algo de periodismo. Siempre he querido escuchar historias, viajar y conocer diferentes culturas. También la actuación, en el ballet también estamos actuando. He viajado gracias al ballet, he conocido a mucha gente. Muchos sueños que tenía se han conectado con el ballet.

¿Qué le dirías a la Elisa Carrillo de 9 años?

Le diría que ha valido la pena el esfuerzo, que ha valido la pena el dolor de dejar a mi país y a mis padres, que ha valido la pena los días en donde me sentía sola y tenía inseguridades y miedos, ha valido la pena todo ese esfuerzo para lograr lo que he logrado ahora. Todo fue una enseñanza y valió la pena arriesgarme por un sueño.A veces la gente cree que ha sido fácil, ven la parte bonita del escenario y logros, pero todo lo que ha pasado, no se lo imaginan. Todas las horas han valido la pena. Todo eso que he sufrido ha valido la pena, sí lo logré y he tenido la bendición de que sea más grande de lo que imaginé.

¿A qué le tiene miedo Elisa Carrillo?

¡A las víboras! jajaja, no es cierto, realmente le tengo miedo a estar lejos y no estar con mis padres en un momento difícil. La distancia me aterroriza en esas circunstancias. Adoro a mis padres y me da miedo no estar en un momento difícil que me necesiten.

¿Cuál es tu lugar favorito de la Ciudad de México?

Me fascina ir a Coyoacán, a los cafecitos, a comer rico, los mercaditos me encantan.

¿Qué consejo le daría Elisa Carrillo a todos los soñadores que anhelan con ser artistas?

Que luchen por ese sueño, aunque a veces en la vida las cosas no se den las cosas como uno se las imagina, que no se den por vencidos. La vida tiene muchos caminos, a veces parece que te sales del camino, pero luego vuelves a entrar. Lucha por lo que anhelas. Busca y trabaja en lo que realmente te gusta, a veces te preocupas por el mejor futuro o ganar bien, pero hay que trabajar en algo que amas porque en los momentos difíciles, si no haces lo que amas, no tendrás la motivación para salir.

Lo que debes saber de Elisa Carrillo: