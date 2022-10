Prepárate porque la cartelera de teatro del mes de noviembre está buenísima. Échale un ojito y lánzate a ver las obras que más te latan.

El teatro nos hace la vida más bonita, salimos viviendo otras vidas por un rato y olvidando la nuestra, esa es la magia a la que nos transporta, por dos horas nos olvidamos del mundo y el escenario y los actores nos llevan a sumergirnos a un mundo fantástico e inimaginable. Y en noviembre tienes muchas opciones para gozar de este arte con grandes puestas en escena. Aquí te dejamos las mejores obras para el mes de noviembre. ¡No dejes de ir!

1. Querida, la celebración oficial de Juan Gabriel

Hay shows que debes ver porque son garantía segura de risas y mucha sorpresa, Cirque Música Querida, La Celebración Oficial de Juan Gabriel es uno de esos proyectos, la vas a pasar cantando todas las canciones icónicas de Juan Gabriel en conjunto con un extraordinario show de circo, desde actuaciones aéreas, acrobáticas hasta danza, ¡simplemente es espectacular! Lo podrás ver en el Teatro San Rafael.

Costo: Desde 800 hasta 1,800 pesos

2. Sobrenatural

Este evento es imperdible en estas fechas de Día de Muertos pues evoca las tradiciones orales de nuestras abuelas, las historias que nos contaban de pequeños que nos erizaban la piel, la brujería, el misticismo, la cosmovisión y la herbolaria, además está documentada con sucesos reales de Xochimilco de 1700. Una experiencia totalmente inmersiva por los hermosos canales de Xochimilco. Esta puesta en escena es de terror, así que debes ir bien listo para salir con un terror psicológico. ¡Te vas a divertir!La temporada será hasta el 12 de noviembre en el Embarcadero “Salitre” en Xochimilco.

Costo: $350 pesos

3. Tributo a Coco

Una de las películas favoritas de los chilangos sin duda alguna es Coco y ya que andamos en celebración de Día de Muertos, no te pierdas Tributo a Coco en el Teatro del Parque Interlomas el próximo 6 de noviembre a las 13:00 y 17:00 horas. Disfruta una fantástica producción con más de 20 personajes en escena.

Costo: De 550 a 850 pesos

4. La Hora Radio Roma

¿Quieres saber qué sucede al interior de una cabina de un programa de radio minutos antes de salir al aire? En esta puesta en escena te vas a divertir muchísimo, está compuesta por dos historias principales “La Quedada” y “Ramamán”. Se cuentan en episodios intercalados, interrumpidos solo por divertidos y musicales comerciales. Protagonizada por Ana González Bello, Johanna Murillo, Majo Pérez, Teté Espinoza, Nohemí Espinosa, Miguel Santa Rita, Hamlet Ramírez, podrás ver esta obra en el Teatro Helénico.

Costo: 260 a 505 pesos

5. MCBTH Ruega por nosotrxs

La compañía de Teatro Penitenciario presentará MCBTH Ruega por nosotrxs en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Es una puesta en escena sin igual, sobre todo porque los actores son personas privadas de su libertad recluidos en el Penal de Santa Martha Acatitla y el arte los ha llevado a sentirse mejor emocional y mentalmente. Esta función se realizará únicamente el 25 de noviembre a las 20:30 horas.

Costo: Desde 280 a 138 pesos

6. Comedy Fem Fest

Y como reír desestresa al cuerpo entero y trae miles de beneficios a la mente, este noviembre llega el Comedy Fem Fest, un festival de stand up con el que tendrás varias oportunidades de morirte de risa. Si es tu primera vez, la vas a pasar pa-drí-si-mo. Un festival que nos une sin importar diferencias de pensamientos, orientación sexual o ideologías.El Comedy Fem Fest se realizará del 17 al 25 de noviembre en el Foro Shakespeare.

Costo: Desde 200 pesos

7. Queen Tribute Show

El mejor Tributo a Queen en Europa y uno de los mejores del mundo llega a México el próximo 10 de noviembre en el Teatro Metropólitan. Es un espectáculo brutal, lo más cercano a los legendarios conciertos del legendario Queen. Podrás disfrutar de grandes éxitos como: “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions”, “Don’t Stop Me Now”, “Somebody to Love”, entre muchos otros.

Costo: Desde 540 hasta 1080 pesos

8. ¿El Amor de Tu Vida? Corazón y Cerebro: desiciones, apegos y ex-amores

¿Qué le sucede al cerebro después de enamorarnos? ¿El amor verdadero se ubica en las mismas áreas del cerebro que utiliza para enamorarse? ¿Las sustancias químicas cerebrales son las mismas al enamorarnos que al llegar al amor verdadero? El Dr. Eduardo Calixto dará una charla que responde a todas esas preguntas. No te lo puedes perder el próximo 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Teatro Xola.

Costo: 300 pesos

9. Aquí todo se sabe

El Foro Shakespeare presenta Aquí todo se sabe, las historias tratan de una entrañable familia que no halla cómo solucionar un problema un viernes por la noche. Un desafortunado hombre, resultado quizás de su desidia, necesita la ayuda de un antiguo compañero de la prepa. Un joven con un estuche de violín, pleno de energías y problemas llega a la primera consulta con su nuevo psiquiatra. Y una mujer decide que lo que le hace falta es un bebé. Así de sencillo transcurren las historias, sus escenas con personajes entrañables, con desenlaces impensables. Una comedia hilarante y contagiosa.

Esta puesta estará del 12 de octubre al 14 de diciembre, los miércoles a las 20:30 horas.

Costo: 300 pesos

10. Ópera Don Giovani de Mozart

Los alumnos de licenciatura en Música e innovación de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana participarán en la puesta en escena de la Ópera Don Giovanni de Mozart.Estarán 45 alumnos de la Orquesta Sinfónica de dicha universidad, más de seis solistas y 14 en el coro. El evento se realizará los próximos 1, 5 y 6 de noviembre en el Teatro de las Artes en el Cenart.

Costo: 150 pesos

11. Mujeres con pantalones interpretas por un hombre con faldas

Esta obra cuenta la historia de la Gran MamáCumba, pitonisa de Catemaco, ha muerto, heredando a Tito, su joven y flojo hijo, su Centro Mágico Sensorial, convertido ahora en tintorería, con una misión: encontrar sus propios poderes. Para ello, Tito necesitará invocar a las mujeres más prominentes de la historia mexicana.

Estos espíritus llegarán para poseer el cuerpo del poco hábil brujo, quien acompañado de Tizoc, su incondicional ayudante, una mascota extrañamente disecada, y un montón de clientes incautos —el público de este espectáculo de cabaret—, se dará cuenta de que no es nada fácil ponerse en los zapatos de estas Grandes Mujeres. No te pierdas esta puesta en escena en el Teatro Milán los martes 20:30 horas.

Costo: De 175 a 350 pesos

12. El Show de Terror de Rocky

Esta obra cuenta la historia de una pareja que queda atrapada en medio de una tormenta, teniendo como opción pedir ayuda en la única casa cerca a su alrededor, para su sorpresa en esta casa vive un científico muy peculiar junto con sus raros sirvientes. Éste les invita a ser observadores de su más reciente creación: un hombre llamado Rocky. Una historia llena de terror y mucha música, ¡imperdible!

Esta obra tendrá temporada todo noviembre y diciembre en el Nuevo Teatro Silvia Pinal, funciones jueves y viernes 20:30 horas, sábados a las 17:00 y 20:30 horas, y los domingos a las 16:00 y 19:00 horas.

