¡No hay excusa para aburrirte en las vacaciones! Checa nomás la increíble cartelera de teatro para este verano de 2022 en la CDMX.

Por fin llegó el verano, vacaciones y qué mejor que llevar estos meses tan deli con mucho teatro. Aquí te compartimos la cartelera de teatro para verano de 2022 en la CDMX. ¡Hay variedad! Así que elige una (o varias) y vive la magia del teatro.

1. Van Gogh, un girasol contra el mundo

Mario Iván Martínez le da vida al emblemático Vincent Van Gogh y se presenta en el Teatro Helénico del 2 al 24 de julio, los viernes a las 20:00 horas, sábados a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas.En este texto, Mario Iván hurga e insiste en los encuentros y desencuentros de la turbulenta vida de este pintor. Resalta la figura de la escritora feminista Johanna Bonger de Van Gogh, cuñada de Vincent y heredera de su producción pictórica. Todo lo relacionado con Vincent Van Gogh es una locura como su obra misma, así que debes verla en el Teatro Helénico. Lo costos rondan los 200 y 350 pesos.

2. Tres versiones de la vida

¿Qué pasaría si hubiera tomado decisiones diferentes? Tooodes nos hemos preguntado eso y pues precisamente es la premisa de esta obra de teatro esteralizada por Daniela Luján, Mario Alberto Monroy, Fernando Memije y Ana Kupfer. Esta puesta escrita por Yasmina Reza está dedicada a hacerte reír y reflexionar. Tiene dosis de sarcasmo y humor. Una obra que habla sobre las relaciones humanas y lo complejo de las mismas. Cuenta la historia de Enrique y Sonia quienes han invitado al jefe de Enrique a cenar para lograr un ascenso que lleva esperando mucho tiempo. Humberto, su jefe, llega con Inés un día antes. Este hecho hará que las tres versiones de dicha noche tomen rumbos inesperados.Del 16 de junio al 7 de agosto en el Teatro Virginia Fábregas. ¡No dejes de verla!

3. Crónicas de Sálora

¿Quieren algo original? Esta puesta lo es. Una obra de teatro musical ambientada en un mundo Steampunk, con más de 40 actores y actrices en escena narra la historia de dos hermanos que regresan a su tierra natal después de una guerra que terminó con todo. Al llegar comienzan a crear vínculos con algunos sobrevivientes que nos hacen cuestionarnos sobre el poder, la ética, la familia y la dualidad del ser humano. Esta adaptación de Grisel Margarita y Diego Álvarez se presenta todo julio en el Teatro Centenario Coyoacán, con funciones los sábados a las 18:00 horas y 20:30 horas. ¡Vas a amar su estilo victoriano retro futurista!

4. 7 años

Cuatro amigos fundadores de una exitosa empresa de aplicaciones tecnológicas, son descubiertos desviando fondos a un paraíso fiscal. Un mediador tratará de ayudarles a decidir quién debe echarse la culpa del fraude para que sólo uno de ellos pague por el delito, el tiempo de condena que le espera es de 7 años. ¿Quién sacrificaría siete años de su libertad para ir a prisión y salvar al resto? ¿Tú lo harías? Esta puesta en escena estelarizada por Jeannine Derbez, Rocío Verdejo, José Ramón Verganza, Antonio Gaona, Pedro de Tavira, Cristian Magaloni, Alejandro Morales y Pablo Perroni te espera en el Foro Lucerna todos los martes y miércoles de julio a las 20:30 horas.

5. Network

¡Ufff! Si no has visto esta puesta en escena, te rogamos lo hagas, es un trabajo impecable en todos los aspectos, la escenografía, la dramaturgia, iluminación, música, pero sobre todo los grandes actores, comenzando por Daniel Giménez Cacho, su actuación te dejará boquiabierto; a partir de este viernes Ilse Salas se suma al proyecto en sustitución de Zuria Vega, ambas son super actrices, así que es una obra imperdible. Basada en una película galardonada en 1976 y tras su exitosa temporada en el National Theater de Londres, Network es un ácido y cruel análisis de lo sucede en la televisión, los medios, el gobierno y las grandes corporaciones tomadoras de decisiones en este país.Network se presenta todos los viernes a las 20:30 horas, sábados 17:30 horas y 20:30 horas y los domingos a las 17:30 horas en el Teatro de los Insurgentes.

6. Pulmones

En el contexto de un planeta en crisis climática, una pareja se pregunta: ¿vale la pena traer a una nueva vida a un mundo jodido? Y si no lo hacemos, ¿somos suficientes el uno para el otro? Una puesta en escena protagonizada por Regina Blandón y Xavier García. Se presenta todos los jueves y viernes 20:30 horas; sábados 19:00 horas y domingos 17:45 horas en el Foro Lucerna. El costo del boleto es de 380 pesos.

7. La fille mal gardée (La niña malcriada)

El Ballet de la Ciudad de México presenta la temporada 2022 de La Fille Mal Gardée en el Teatro de la Danza los próximos 9 y 10 de julio a las 11:00 y 13:00 horas. Ésta puesta en escena narra la historia de Lizeth, la hija única de la viuda Simone, propietaria de un próspero plantío. Ella se enamora de Colas, un joven campesino, pero Mamá Simone tiene planes más ambiciosos para su hija y le presentan a Alain, un muchacho feo y bastante bobo, hijo de Thomas, un rico comerciante. Una historia de amor que va a fascinarte.

8. Ballet Folklórico de Amalia Hernández

El Ballet Folkórico de México de Amalia Hernández cumple 70 años. Este ícono de la danza mexicana está de fiesta. Fundado en 1952, el Ballet Folkórico de México se ha posicionado como el más importante de danza en nuestro país alrededor del mundo y por eso han preparado galas con invitados especiales, cursos de verano y actividades gratuitas para todo el público. ¡La danza es un espectáculo sin igual! Estamos seguros que quedarán anonadado y amando México más que nunca.Te compartimos algunas fechas:

6 de julio. Marimba Nandayapa en el Palacio de Bellas Artes

en el Palacio de Bellas Artes 3 de agosto. Mono blanco en el Palacio de Bellas Artes

en el Palacio de Bellas Artes 14 de septiembre. Compañía Nacional de Danza en el Palacio de Bellas Artes

en el Palacio de Bellas Artes 29 de diciembre.Navidades en Méxicopor primera vez en elAuditorio Nacional

9. Gretel y Hansel

Bajo la dirección de Itari Marta de la Compañía de Teatro Penitenciario llega a El 77 Centro Cultural Autogestivo esta puesta en escena, donde Gretel y Hansel, una niña y un niño cuyo presente se está desmoronando en un mundo donde los adultos no escuchan, no ven y no sienten, tendrán que sacudir su mente y tomar decisiones para cambiar su futuro en este espeso bosque de la realidad. Todos los miércoles de julio a las 20:30 horas, la entrada general tiene un costo de 200 pesos.

10. Happy Birthday Paul!

¿Fan de Paul McCartney? No puedes dejar de celebrar su cumple número 80. La cita es el jueves 14 de julio enel Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Elena Durán, una de las flautistas más prestigiosas y carismáticas de la actualidad ofrecerá junto con Edgar Ibarra Jazz Trío, este gran evento incluye las obras más representativas del ex Beatle. Se trata de celebrar no sólo el cumple 80 de Paul, sino también el cumpleaños 60 de The Beatles.

11. Así de simple

Es una comedia romántica muy actual, saldrás pensando en todo lo complicado del amor, sino es que en la misma obra se te sale una que otra lagrimilla. Una relación de pareja es bella al inicio, pero tal vez está condenada a un final. Y es que tal vez el amor no sea así de simple. Los protagonistas Clara y Joaquín no están solos, tienen voces que los habitan y participan en todas sus decisiones. ¿Qué pasaría si escucháramos nuestra voz interior? ¿Tomaríamos decisiones diferentes? ¿Serían mejores?Disfruta de la temporada 2022 de Así de simple en el Teatro Milán todos los miércoles a las 20:45 horas. Los boletos rondan los 400 a 500 pesos.

12. Los Monstruos

A partir del 9 de agosto el Foro Lucerna será escenario para Los Monstruos. Claudio y Sandra saben que sus hijos tienen cualidades únicas, que los separan de la media. Ellos son especiales. Tienen algunos problemas de conducta, no hacen amigos fácilmentey casi nunca los invitan a los cumpleaños, pero una cosa es segura, sólo un buen padre sabe proteger a su hijo de un mundo monstruoso.

13. Dragona empoderada

Es una puesta en escena que reflexiona sobre la consciencia y transición de identidad, así como los retos que se enfrentan durante el proceso. Este es uno de los diversos proyectos artísticos que presenta el colectivo Empoderarte, cuyas integrantes Malitzin, Clover Clow, Rey Plata, Infortunx y Elizabetha comparten a manera de un circuito de monólogos la cotidianidad que asumen de qué forma el espíritu drag le ha permitido liberado, resistir y encontrar nuevas salidas para formarse como personas y encontrar la felicidad. ¡Lánzate a verla cualquier jueves de julio a las 20 hrs. en el 77 (Centro Cultural Autogestivo).

