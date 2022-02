Fuimos a Disney Myst y nos la pasamos increíble recordando nuestra infancia con las canciones más icónicas del repertorio de Disney.

No importa la edad que tengas, la magia de Disney la disfrutamos todos y el sábado pasado lo comprobamos con el estreno de la puesta en escena Disney Myst: Be Our Guest, una nueva propuesta de música y baile que te transporta a las películas de tu infancia. El elenco y equipo de producción puso manos a la obra para revivir nuestros momentos favoritos de las películas Disney de una manera diferente, pero respetando esos detalles especiales que forman parte de nuestros recuerdos. Acá te platicamos lo que vivimos en esta mágica y musical tarde.

Tercera llamada: ¡Comienza Disney Myst!

La enorme producción se está presentando en el Foro Totalplay, en la plaza Antara Polanco, los fines de semana. La experiencia dentro de este espacio no se limita a la puesta en escena, sino que todo está dispuesto para sumergirte en el universo Disney. El mismo lugar está pensado para envolverte a través de pantallas, luces y plataformas levadizas en medio de los asientos, también hay uno que otro prop utilizado por los bailarines, así que no te sorprendas si aparece una princesa bailando justo frente a tu mesa, esto es totalmente normal.

Una vez cantada la tercera llamada escucharás la famosísima tonada Disney que abre todas las películas anunciando que el evento está por comenzar. Eso sí, aquí la escucharás en vivo e interpretada por talentosos músicos mexicanos. Tras la bienvenida del anfitrión, Felipe Fernández del Paso, los bailarines y cantantes comienzan a llegar al escenario para emocionarnos con las icónicas canciones. Como su nombre lo menciona, Disney Myst es un recorrido musical a través de las producciones más queridas de la casa del ratón, desde los clásicos a blanco y negro, hasta pelis juveniles como High School Musical.

De los clásicos hasta High School Musical

Quizás este es el gran acierto de Disney Myst —además del talentoso elenco y músicos, claro—, las canciones recorren más de 90 años de la historia de Disney, así que hay un tema significativo para cada generación, ¡incluso la famosa melodía de la primera película de Mickey Mouse donde aparece en un barco de vapor! Villanos, princesas, piratas, brujas, animales de la selva y de la sabana… todos están invitados a esta celebración, la cual está engalanada por vestuarios espectaculares y visuales que generan una atmósfera completa.

Entre las 68 canciones que conforman el espectáculo reconocerás temas de Aladdín, La Bella y la Bestia, High School Musical, Camp Rock, Dumbo, Hércules —nosotros soñados con el repertorio de las musas—, Mulán, Frozen, Cars, 101 Dálmatas, Moana, Ratatouille, La Sirenita… ¡Hasta Coco! Imagínense, primero todos muy emocionados con “Un Poco Loco”, pero al escuchar los acordes de “Recuérdame” varios lanzaron lamentos al aire. Ni qué decir con el vals de La Bella y la Bestia, en el cual Ceci de la Cueva nos puso la piel chinita con su interpretación. Se antoja un amor no romántico, deconstruido y muy cursi.

Checa también: Aladdín, el musical de Disney y Broadway, llega a la CDMX.

Para echar el tentempié

El espectáculo dura aproximadamente dos horas, pero con el intermedio puede extenderse un poco, así que si eres de los que se ponen hambrientos te recomendamos echarle un ojo a su menú. Los platillos fueron desarrollados pensando en una línea que incluye alimentos nutritivos y muy sabrosos, pero también hay snacks para satisfacer el antojo. Hamburguesas de quinoa y coliflor, rollos de sushi, deditos de queso, paletas de mango con chamoy hasta jochos son parte de lo que encontrarás. Para pasar el tentempié puedes pedir algún trago con alcohol, una chelita o bebidas sin alcohol, como los smoothies y frappés.

¿Cómo lo ves? La neta Disney Myst es una tremenda gozada para los fans de estas películas, aquí vienes a cantar a todo pulmón y pasarla a gusto recordando las emblemáticas películas. Que no te de pena, incluso los más grandes viven el espectáculo como niños.

Cuándo: A partir del 26 de febrero

Dónde: Foro TotalPlay. Av. Ejército Nacional Mexicano 843-B, primer piso, colonia Granada, Miguel Hidalgo.

Precio: Boletos desde $1,600 pesos