Puedes tomar algunas sencillísimas decisiones ecológicas para lograr tener una Navidad —aunque sea un poquito— más sustentable.

Es importante que reflexionemos sobre nuestro consumo en los meses de diciembre y enero, por ello, aquí te contamos de algunas decisiones ecológicas que puedes tomar para tener una Navidad —un poquito— más sustentable.

Para muchas personas (Andy Williams incluido) ésta es la época más maravillosa del año. Hay cenas deliciosas, intercambios de regalos y decoraciones tan coloridas como luminosas. Sin embargo, debido a la corredera de diciembre, entre el tráfico y los cientos de mandados, lo eco-friendlyno suele ser nuestra prioridad. Aquí te traemos unos tips porque lo ecológico no tiene que cancelar lo divertido.

A pesar de que nuestros hábitos individuales no tendrán un efecto mayor en la contaminación global —esto debido a que las grandes industrias como la armamentista o la minera suelen generar buena parte de la contaminación—, podemos tomar posturas ideológicas para reutilizar o reciclar todo el año, incluso en Navidad. Aunque esta época es súper divertida, también puede ser súper despilfarradora: entre la comida que desechamos, las envolturas de regalos y los viajes que realizamos, esta temporada no es la más amable con el planeta.

Así como podemos pensar en formas para que nuestra menstruación sea más ecológica y segura o podemos repensar la ropa que compramos y vestimos, también podemos adoptar decisiones amables con el medio ambiente estas fiestas.

1. Papel de regalo

Afrontémoslo: casi nadie reutiliza el papel que envuelve a los regalos. Entre la emoción que nos llena cuando estamos abriéndolos hasta la cinta adhesiva extra poderosa que se pega y rompe el papel, lo más común es que acabemos con grandes pilas de papel festivo cada Navidad. ¡Muchas veces este papel ni siquiera es reciclable! Por eso te recomendamos entre las alternativas el utilizartelas festivaspara envolver los regalos , reciclar papel que ya tienes a tu alrededor (de revistas o periódicos viejos) o recurrir a otro tipo de contenedor, como botes de vidrio o canastas.

2. Regalo no significa nuevo

Tenemos la idea de que todos los regalos que demos deben de haber sido comprados en una tienda recientemente y deben ser pensados para una ocasión específica. ¡La verdad es que no! Piensa en algún libro que hayas disfrutado muchísimo, pero ahora esté acumulando polvo en tu librero, o en un videojuego fantástico que acabaste hace meses o años y no planeas volver a jugar: ¿por qué no regalarlos a alguien más para que los disfruten?

3. ¡Hazlo tú mismx!

Otra de las decisiones ecológicas que puedes tomar para esta Navidad es regalar algo hecho por tus propias manitas. ¿Un bote repleto de galletas con especias navideñas? ¿Mermeladas caseras? ¿Un gorrino tejido por ti? Todos fantásticos regalos que además son económicos de hacer.

4. Decoración del hogar

Las decoraciones tampoco tienen que haber sido compradas en una tienda necesariamente. De hecho, puedes hacerlas tú mismx. ¡Ármate unos ornamentos connaranjas deshidratadas, varitas de canela o piñas! Se verán bonitos y serán reutilizables y/o reciclables.

5. Ilumina tu casita, pero hazlo responsablemente

Si tus luces viejas ya no sirven, puedes reemplazarlas con nuevas luces de LED. Este tipo de lucesusan mucha menos energíaque las tradicionales para producir la misma cantidad de luz, además, suelen durar más tiempo. No te olvides de apagarlas a una hora determinada o comprar el tipo de luces que tienen temporizador incluido para evitar cualquier tipo de accidente o gasto innecesario de electricidad.

Como ves, la sustentabilidad no amenaza a la diversión, ¿qué otras decisiones ecológicas se te ocurren para esta Navidad?