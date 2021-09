¿El limón va antes o después? ¿En caballito, copa globo, old fashioned o copita payasona? ¿Con sal o sin sal, de golpe o a “besitos”? ¿Verlo a la luz, olfatearlo o degustarlo? Se dice mucho sobre cómo beber “correctamente” el tequila, pero la verdad de todo esto, es que lo más acertado es tomarlo como te gusta, sin pretensiones y como tú prefieras. Se trata de disfrutar este destilado tan mexicano que nos brinda el agave.

La forma correcta de tomar tequila es divirtiéndote con las y los cuates, y bailando tus rolas favoritas. Echarte un tequila después de un pozole, pa’ la digestión. Darle un trago para “abrir garganta” antes de echarte un palomazo. Brindando con la familia y enseñándole orgulloso a tus amixes extranjeros lo que tomamos en México. Servirlo en el vaso donde se pueda, no donde se “deba” —se valen también las tapitas—. Y claro, con medida, sin excederse, pues.

Lo importante es que no pierdas tu identidad ni te dejes influir por protocolos y etiquetas de una bebida que se hizo para festejar, bailar, cantar rancheras y estar con las y los compas. Desde las fiestas patrias, pasando por las cantinas, hasta tu bar de confianza. La manera correcta de tomar el tequila es así, disfrutándolo tal y cómo eres, sin pretensiones.

Beberlo tal y cómo apuesta el Tequila Jarana, siendo 100% real, como su tequila, hecho 100% de agave. Así como va, directo y sin choros. Este es un tequila para la gente a la que no le interesa asociar al tequila con la tradición ni los clichés, que lo toma porque le gusta y ya. A los que no les da pena decir que les gusta el charro negro, o a los que pueden tomarse uno en taza porque aún no compran caballitos. Para quienes se inventan cocteles chidos con las amigas y hermanxs aunque no sean baristas profesionales, para los que alternan sin miedo una chela fría con un caballito de tequila blanco, y para los que piden el tequila en bandera porque así les late.

¿A ti cómo te gusta?

CONTENIDO HECHO EN COLABORACIÓN CON TEQUILA JARANA.