Por: Editorial M&E

Si algo sobra en la ciudad son lugares para chupar. Si algo abunda son lugares que se definen como “de barrio” y son todo menos eso. Siempre imitada y jamás igualada. La esencia popular de los barrios ha querido llevarse a las zonas más exclusivas y gentrificadas de la ciudad con resultados irregulares. Si ya te cansaste de las mezcalerías que solo venden marcas que encuentras en el súper; además de comida cara y no tan chida, tienes que ir a Estudio Mezcal.

Ubicada en la San Rafael, esta mezcalería es chiquita, pero efectiva. Su esencia de barrio no solo se debe a su ubicación, sino a su origen; el lugar solía ser el estudio fotográfico del abuelo de Tulio Espíndola; propietario del lugar, quien cuenta que la gente acudía a tomarse las clásicas —y ahora olvidadas— fotos para trámites personales.

Además de eso, los teatros cercanos solicitaban sus servicios para los promocionales, por lo que, en más de una ocasión varias celebridades pasaron por allí. Después de 30 años de capturar imágenes, los avances tecnológicos hicieron que la fotografía dejara de ser rentable. Fue entonces que el lugar dejó de ser centro de la imagen y se renovó para concentrarse en las bebidas espirituosas.

Estudio Mezcal abre sus puertas de miércoles a domingo, de seis a dos de la mañana; aquí se come y se bebe a buen precio, lo más caro de la carta es un arroqueño de 280 pesos. Esto se debe a que su proceso es totalmente artesanal, sin uso de electricidad.

Mezcalito pa’ la banda

Si vas en plan low Budget, pues pide su promo de chela y mezcal por 80 varitos. A la cual puedes agregarle una sopa de tortilla, unas memelas o unos sopes de nata por 40 pesitos. Si buscas algo aún más bara, pero igual de rico, el taco de chile ancho con doble crema está a 30 y es un favorito. Ya con unos tragos encima, seguro te da más hambre, pide una tlayuda o si vas a compartir; pues un plato oaxaqueño que incluye tasajo, guacamole y chorizo. Los sabores de Estudio Mezcal son creados por las manos michoacanas de Graciela Hernández que ha hecho los platillos con dedicación y amor desde el inicio del proyecto.

La variedad que manejan no le pide nada a sitios con pretensiones y precios elevados; tienen mezcales de Puebla, Guerrero y Oaxaca, también hay Sotol, Raicilla, Xtabentum (licor de origen maya), además de Pox Ceremonial o con Caña. Igualmente destacan el Gin y la crema de mezcal, más un licor de maíz pegador, lleva tu garganta preparada para que aguantes y pruebes los cócteles, nomás no te confundas con su dulzura porque cuando menos lo esperas llega el golpe. Prueba el “Agua Puerca” que combina maracuyá, tamarindo, espadín y un buen puñado de chapulines. Si prefieres algo no tan dulce, éntrale al Mezcalex que lleva pepino, espadín, jugo de Limón, soda y Ginger ale o sorbe un Mezcal Spritz: mezcla de Espadín, Áperol, limón, jarabe y soda.

Del mezcal se aprende saboreando

La familiaridad con la que todxs tratan a Tulio y al personal hace tu visita aún más agradable, todas las personas que trabajan en Estudio responden todas tus dudas y te hacen sugerencias, así que si no sabes mucho de mezcal, o no te decides, pregunta sin pena.

El ambiente es casual y relajado quizá porque Tulio ha vivido toda su vida en la colonia y la mayoría de los que visitan la mezcalería son vecinos, así que la sensación de que el barrio te abraza es real y no una etiqueta para vender más tragos o verse “edgy”.

Durante nuestra visita por lo menos dos personas fueran noqueadas por las bebidas que ahí se venden, lo cual es sinónimo de calidad y recordatorio de que el mezcal debe disfrutarse lentamente y beberse a besos.

Si ya te decidiste a ir a Estudio Mezcal, ¡pues invita!

Miguel E. Schultz 27

Colonia San Rafael

De miércoles a domingo 6pm-2am

FB: Estudio Mezcal

IG: Estudio Mezcal

