La pandemia nos pegó durísimo, especialmente a la indistria restaurantera. Las cantinas tradicionales no fueron la excepción, pero resisten.

La vida en la ciudad ha recobrado casi por completo su ritmo habitual. Muchos han regresado a las oficinas, los restaurantes volvieron a llenarse y, por supuesto, los bares y cantinas han moldeado su naturaleza para poder abrir cumpliendo los requisitos del gobierno capitalino. La pandemia nos obligó a despedirnos de algunas cantinas. Otras se aferran a la vida… y nosotros a ellas. Estas cantinas tradicionales siguen abiertas y listas para curar nuestra sed –de la mala– con sus tragos, su copiosa comida y su buen ambiente.

Nota de la editora: se antoja dar el rol por las cantinas tradicionales chilangas, sin embargo, el riesgo de contagio de covid-19 aún existe. Haz patria y usa cubrebocas, mantén el distanciamiento social, lávate las manos y por nada del mundo salgas ante el menor síntoma respiratorio.

Las cantinas tradicionales del centro

1 La Mascota

Ícono del Centro Histórico, no solo por su buen ambiente, sino porque es una de las pocas que aún te regalan la comida mientras consumes alcohol. Eso sí, se espera que dejes una buena propina, pero ese es un pacto no dicho entre los parroquianos. Por fortuna aún podemos disfrutar de las costillas en salsa, los frijoles refritos y las carnitas que preparan los fines de semana para curársela. Un plus es la música en vivo, que nos pone a cantar como tía en boda. Un debe de debe en la lista de cantinas tradicionales en CDMX.

Mesones 20, Centro Histórico, lun-dom: 11-24 h

2 La Ópera

Tiene numerosas leyendas; la más popular es la del balazo que Pancho Villa dejó en el techo. ¡Asumakina! La Ópera fue un lugar de alta alcurnia durante el porfiriato. Su art nouveau, los grandes espejos y su estilo europeo lo convirtieron en el lugar para pavonearse después de un paseo en la Alameda. Hoy es más que nada un restaurante familiar, pero conserva esa naturaleza cantinera, pues lo primero que se te antoja al entrar es pedir un trago. La carne asada, las enmoladas o el chamorro vienen después, cuando ya pega el hambre. Aquí no hay botana, pero es un lugar histórico de la ciudad, instagrameable y perfecto para una tarde echando la copita. ¡Larga vida a las cantinas tradicionales!

5 de Mayo 10, Centro Histórico, lun-sáb 9:30-23 h, dom 10-18 h

3 La Faena

Hogar de bailongos épicos y borracheras –antes de la pandemia, claro–. Ocupa el lugar del antiguo Museo de la Tauromaquia, por lo que el salón está repleto de cuadros, fotografías y uno que otro objeto curioso sobre la cultura de las corridas de toros. Para botanear hay quesadillas, tostaditas o tacos dorados, perfectos para acompañar unos tequilas derechos –con su sangrita, cómo no–. Si te quedas con hambre pide algo a la carta: sus porciones son vastas. Cinco estrellas para esta fiel representante de las cantinas tradicionales chilangas.

Venustiano Carranza 49, Centro Histórico, dom-jue: 12-22 h, vie-sáb: 12-00 h

4 El Tío Pepe

“Se prohíbe la entrada a mujeres”, dice una placa en esta cantina centenaria. Tranqui: la placa se conserva como archivo histórico de la cantina (antes de 1892 las cantinas eran solo para hombres), pero hoy también nosotras somos bienvenidas. El Tío Pepe quedó suspendido en el tiempo y hoy vive en la nostalgia. Los acabados en madera, el vitral de Cognac Henessy sobre la barra y los espejos en las paredes nos transportan al porfiriato. Aquí vienes a pedir tragos derechos y algunos cocteles tradicionales, como las cantinas tradicionales de antes.

Independencia 26, Centro Histórico, lun-sáb: 12-23 h

5 Cantina La Peninsular

La Peninsular representa la máxima resistencia al paso del tiempo y también a la pandemia. Es considerada una de las cantinas tradicionales más antiguas de la ciudad. Fue registrada ¡en 1872! Aunque en 2013 sufrió una remodelación extrema, continúa teniendo un ambiente tradicional, botana incluida. Pide picaditas, tostadas o guisados.. Sus deliciosas pero poderosas salsas (muy picosas, no aptas para viajeros) te mantendrán pidiendo más y más tragos para librarte del enchilamiento.

Alhóndiga 26 local 4, Centro Histórico, lun-sáb: 13-22:30 h, dom: 13:30-18 h

… y alrededores

6 La Reata de Oro

Esta cantina tiene un menú muy variado y ambiente fiestero (con pantallas para ver el fut). El sábado hay buffet, para que pases un buen rato con unas cheves. Si se te llevarte su comida a otro lado, siempre venden paquetes por kilo (recomendamos su paella tradicional).

Patriotismo 272, San Pedro de los Pinos, lun-sáb: 13-22 h

7 La Invencible

Uno de los barrios más bonitos de la ciudad alberga este lugar desde 1973. Si de cantinas tradicionales hablamos, ésta no podía faltar. Este pequeño local, con vibra de gángsteres de película, fue bautizado como “centro cultural” por los visitantes. Está de lujo para echarte unas palomas con tequila mientras te echas una buena torta y escuchas al bohemio que va de paso.

Dr. Gálvez 7, San Ángel, lun-dom: 11-18 h

8 Salón Casino

Antes la mayoría de los clientes eran oficinistas que querían disfrutar el inicio de su fin de semana con música en vivo. Eso ha cambiado un poco pero los parroquianos asiduos siguen siendo gente buena onda de todas partes de la ciudad. Puedes pedir a la carta, aunque recomendamos el menú, cuyo precio depende del tiempo al que llegues. Todo está muy bien servido. ¡Los sábados hay pancita!

José María Vertiz 199, Doctores, lun-sáb: 13-21:30 h

9 Cantina Ardalio

Los meseros de este lugar, el cual forma parte de la lista de cantinas tradicionales, ya no se cuecen al primer hervor: un lugar con tantas historias necesita quien las sepa contar. Ardalio es una cantina súper tradicional con la cocina a la vista y cerveza servida en copa Tongolele. El menú es bueno, bonito y barato. Si tienes suerte, el día de tu visita habrá chamorro y te vas a acordar de nosotros.

José María Vigil 57, Escandón I Sección, lun-dom: 14-22 h

10 La Camelia

Pasando la entrada principal del restaurante, sobre la calle de Madero en sentido contrario al flujo vehicular, encuentras la pequeña entrada que te lleva al cantabar, abierto en 1931. Todos los días tienen botanitas, que van desde papas al cilantro hasta tacos de cochinita. Será Juanito quien te lleve a la mesa esos sueros que tanto necesitas, ¿o ya mejor una cubita?

¿Con quién te quieres lanzar a recorrer estas cantinas tradicionales chilangas?

Madero 3, San Ángel TNT, lun-mié: 13-20 h, jue-sáb: 12-21, dom: 12-14 h