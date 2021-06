5 .- La Mascota Esta cantina se ha convertido en un icono del Centro Histórico, no sólo por su buen ambiente, también porque es una de las pocas que continúa sirviendo la comida sin costo extra en la compra de bebidas alcohólicas. Eso sí, se espera que dejes una buena propina por el servicio. Entre los platillos que puedes disfrutar están las costillas en salsa, frijoles refritos y los fines de semana tienen carnitas para la cruda. Un plus es la música en vivo, vas a terminar cantando cual tía en boda. Una de las cantinas abiertas en CDMX que esperamos que nunca cierre. Dónde: Mesones 20, Centro Histórico

Servicio a domicilio: No

Horarios: lun-sdom: 11-24 h

Cuánto: $$ ($200-$500), aceptan tarjetas de crédito

Accesibilidad: No

Pet-friendly: No

Reservación: recomendable en fines de semana al 55 5709 3414

4 .- La Ópera Foto: Archivo Chilango

Foto: Archivo Chilango Seguro has escuchado de este lugar ya que envuelve numerosas leyendas, la más popular es aquella sobre el balazo que Pancho Villa dejó en el techo. ¡Asumakina! La Ópera fue un lugar de alta alcurnia durante la época del Porfiriato, su estilo art nouveau, los grandes espejos y destilados europeos la hacían el lugar perfecto para pavonearse después de un paseo en La Alameda. Hoy en día puedes disfrutar de unos tragos acompañados por alguna carne asada o enmoladas del menú. No hay botana, pero sí un lugar muy instagrameable e histórico para una tarde echando la copita. Dónde: Av. 5 de mayo 10, Centro Histórico

Servicio a domicilio: No

Horarios: lun-sáb 9:30-23 h, dom 10-18 h

Cuánto: $$ ($200-$500), aceptan tarjetas de crédito

Accesibilidad: No

Pet-friendly: No

Reservación: recomendable en fines de semana al 55 5512 8959

3 .- La Faena Uno de los lugares más peculiares que esconde el Centro Histórico. Lugar de bailongos épicos, borracheras y fiestas —antes de la pandemia, claro—. La Faena ocupa el lugar del antiguo muso de la tauromaquia, por lo que puedes ver algunos cuadros, fotografías y uno que otro objeto curioso sobre eso. Para botanear tienen quesadillas, tostaditas o taquitos dorados; si te quedas con hambre puedes pedir algo a la carta. Dónde: Venustiano Carranza 49, Centro Histórico

Servicio a domicilio: No

Horarios: dom-jue: 12-22 h, vie-sáb: 12-24 h

Cuánto: $$ ($200-$500), tc: todas

Accesibilidad: No

Pet-friendly: No

Reservación: No hay

2 .- El Tío Pepe “Se prohibe la entrada a mujeres” se lee en una placa en el lugar. Tranqui, hoy en día las mujeres ya pueden entrar, pero antes de 1892 estaba prohibido. El Tío Pepe es una cantina que quedó suspendida en el tiempo, los acabados en madera, el vitral de Cognac Henessy sobre la barra y los espejos en las paredes nos transportan a la época del Porfiriato. Aquí vienes a pedir tragos derechos y algunos cocteles tradicionales, también cuentan con una carta de platillos sustanciosos, guisados mexicanos, algunas garnachas y cortes. Dónde: Independencia 26, Centro Histórico

Servicio a domicilio: No

Horarios: lun-sáb: 12-23 h, dom: cerrado

Cuánto: $$ ($200-$500), aceptan tarjeta de crédito

Accesibilidad: No

Pet-friendly: No

Reservación: No hay