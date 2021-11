"Las feministas son, después del zapatismo, el grupo más consciente sobre la fuerza del conjunto desde 1994": Laura Manzo.

¿Qué es decidir? ¿Qué nos mueve a tomar decisiones y cuál es su alcance? ¿Quién decide en nuestra ciudad? Día con día nos enfrentamos a la toma de decisiones en distintos ámbitos, desde lo más cotidiano hasta cuestiones que definen nuestras vidas; por eso es necesario pensar sobre este poder y cómo se manifiesta. Cuatro chilangas bien decididas nos comparten sus ideas y sentires.

Por Laura Manzo

La Ciudad de México ha sido la ciudad, evidentemente por ser la capital, donde se concentra el activismo. Es una ciudad que decidió ser de izquierda desde el primer momento en que se permitieron las elecciones en CDMX, eso mostró una oposición frente al gobierno federal. Particularmente la ciudadanía ha sido quien ha decidido con las votaciones de este año. La ciudadanía es la primera oposición fuerte. Es una demostración de que la ciudadanía cree en su voto y sale a votar, que busca alternativas a lo que no está considerando que sea una acción del gobierno adecuada para su vida como sociedad. La Ciudad de México va un paso adelante, aunque sufra mucha corrupción en cuestión de derechos humanos. Las decisiones hoy en día están divididas. Al final son un reflejo de cómo está dividido el país y la sociedad. Ojalá todas las mujeres fueran feministas, pero no resulta así. Lo vemos en las legisladoras de todos los partidos que no necesariamente están a favor de la legalización del aborto, lo vemos con la ciudadanía, que a pesar de que la ciudad es más avanzada en ese tipo de pensamiento, no todas las mujeres están a favor, al contrario, hay mucha presión para que no sea legalizado. Las marchas feministas, tanto del 2019 como del 2020, han sido marchas inéditas en esta ciudad. El movimiento y la conversación han tomado muchísima fuerza, hay más grupos y colectivas feministas, hay mujeres feministas apareciendo en las listas de los personajes más influyentes del Mundo en la revista TIME como Olimpia Coral Melo. Movimientos como Marea Verde son muy fuertes. Hoy hay una conversación y diálogo entre feministas y diversos feminismos. Se quisiera que el 52% del padrón electoral que representamos las mujeres se comportara como impacto en las votaciones para empujar a que sucedieran cosas particulares, que buscarán defender los derechos de las mujeres, terminar con la violencia, pero no parece que se vaya a lograr eso para 2024. No fue así en este año, quizás tampoco vaya a ser, entonces ¿qué hace falta? Aún hace falta mucha más conciencia y educación porque los derechos humanos no están en debate. Hace falta la legalización del aborto, la paridad salarial, el tema de maternidad y la paternidad debe ser obligatoria, debe ser ley que los hombres se vayan a su casa cuando tengan hijos, cambiar la cultura de que los hombres también pueden ir por sus hijos a la escuela, que es parte de su vida, por ley también se puede empujar a las empresas a buscar una paridad salarial en espacios de trabajos. Las feministas son, después del zapatismo, el grupo más consciente sobre la fuerza del conjunto porque ningún otro movimiento había estado tan claro en nuestro país desde el 94. A las feministas nadie les enseñó, se hartaron de la violencia y salieron a las calles, se hartaron de no ser tomadas como iguales. En el momento en el que comienzan a ser más independientes, comienza a subir la violencia porque desquician y asustan a los hombres, y a los hombres hay que ayudarlos a buscar un nuevo lugar.

Biografía: Laura Manzo

Laura ha sido editora de medios impresos y digitales. Su trayectoria de más de 20 años incluye el lanzamiento y regionalización de la revista InStyle, y el sitio de noticias The Huffington Post para ediciones mexicanas. Además, Laura fue directora editorial de Quién, y condujo a lado de Leonardo Kourchenko la Segunda Edición del Noticiario en XFM 92.1. Ha participado en diferentes foros, entre los que destaca el Women’s Forum for the Economy and Society y Foro Forbes. Actualmente es COO en Dalia Empower, un proyecto de educación global continua que apoya a las mujeres a alcanzar sus metas profesionales y personales. Colabora con distintos medios como El Universal, Opinión 51 y Vogue.

