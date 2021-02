Películas eróticas que te harán sudar y sentir la emoción del amor, el poliamor, los tríos y hasta el abandono. Checa la lista de imperdibles

¿El encierro te tiene con la libido hasta el tope? No te preocupes, estas películas eróticas te harán sudar y alimentarán tus fantasías sin importar si las ves solo o acompañado.

Aunque no caen en la pornografía, estas historias exploran varios aspectos de la sexualidad. Algunas cuentan con escenas fuertes que escandalizaron a muchos. Otras, cuentan con una sensualidad menos gráfica, pero igual de enérgica.

Las mejores películas eróticas (según la crítica)

La vida de Adèle (2013)

Todo el mundo habló de esta historia cuando se lanzó en 2013. Y es que con sus escenas gráficas y la apasionante relación de las protagonistas, rápidamente se convirtió en una de las mejores películas eróticas.

Si todavía no la ves, sigue a Adèle, una adolescente que forma una relación emocional y sexual muy profunda con una estudiante de arte. A través de esto, Adèle crece y se encuentra a sí misma a través del amor y la pérdida.

La cinta causa todavía más impacto cuando sabes que las actrices solo leyeron el guión una vez. Pues el director Abdellatif Kechiche quería que retuvieran la esencia de la historia y les pidió que improvisaran el resto.

Love (2015)

Este no es el mejor trabajo de Gaspar Noé, pero sin duda es de las películas más eróticas de todos los tiempos. La historia sigue a Murphy, quien entra a una relación con Electra y la cual cambia drásticamente cuando su vecina se involucra con ellos.

La cinta no solo contiene desnudos, sino que también muestra escenas de sexo bastante gráficas. Y esto no solo fue en pantalla, pues resulta que la mayoría de estos momentos no fueron coreografiados.

De acuerdo con una entrevista del director con IndieWire, él simplemente los acomodaba en cierta posición antes de rodar y después les decía “Ok, se ve bien, ok, comencemos la escena” y esa era la única indicación.

The Handmaiden (2016)

Entre las mejores películas eróticas de todos los tiempos, encontramos esta cinta surcoreana dirigida por Park Chan-Wook y quien es más conocido por su película de culto Oldboy.

Este thriller se desarrolla durante la ocupación Japonesa en Corea durante los 30. Ahí, Sook-hee es contratada como doncella para Lady Hideko. Sin embargo, Sook-hee está envuelta en un plan secreto para robarle su fortuna.

La cinta se basa en la novela policíaca Fingersmith o Falsa Identidad escrita por Sarah Waters. Aquí la historia tiene un tono muy victoriano, pues se desarrolla en Londres del siglo XIX.

Al hacer su adaptación, Park Chan-Wook le envió el guión a la autora para que le hiciera comentarios. Aunque le gustó, le sugirió que era más apropiado que la película solo se inspiraba en su novela, pues la ambientación y la personalidad de muchos personajes con completamente diferentes.

El último trabajo de Stanley Kubrick también es considerado como una de las mejores películas eróticas de todos los tiempos.

Ojos bien cerrados (1999)

Protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise, la historia sigue al médico William Harford, quien comienza a tener problemas y así se ve envuelto en un mundo de aventuras y fantasías sexuales.

La película se desarrolla en Nueva York, pero el director tenía tanto miedo de volar que todo se rodó en Londres. Inicialmente, Tom Cruise y Nicole Kidman pensaron que solo estarán rodando un par de meses.

Sin embargo, la película cuenta con el Récord Guinness con el título del rodaje más largo de la historia. Al final grabaron durante 400 días, de otoño de 1996 a enero de 1998.

Crash (1996)

David Cronenberg también tiene una de las mejores películas eróticas y obviamente cuenta con el sello particular del director.

Este thriller psicológico se centra en un grupo de personas que padecen sinforofilia. Se trata de una excitación sexual que es ocasionada al ver o vivir alguna clase de accidente. En este caso particular: se prenden al vivir accidentes de carros.

La cinta se basa en una novela del mismo nombre escrita por J.G. Ballard. En el libro, la mayor fantasía del protagonista es chocar contra la limusina de Elizabeth Taylor.

La insoportable levedad del ser (1998)

La famosa novela de Milan Kundera tiene una adaptación cinematográfica que mueve a cualquiera con distintos momentos llenos de sensualidad y erotismo.

La cinta es protagonizada por Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche y Lena Olin. Sigue a un jóven doctor que disfruta de su sexualidad sin tener ninguna clase de responsabilidad ni compromiso personal y emocional. Sin embargo, eso comienza a cambiar cuando conoce a Tereza.

La historia se durante la famosa Primavera Praga. De hecho, hay pedazos de la película que utilizan metraje documental de lo que fue la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en 1968.

El imperio de los sentidos (1976)

Otra de las películas eróticas de esta lista nos lleva al director Nagisa Oshima, quien a mediados de los 70 escandalizó a todo el mundo con esta cinta.

No te contaremos spoilers; sin embargo, la cinta se inspira y lleva al límite un evento que sucedió en Japón en 1930. La trama sigue a una ex prostituta que trabaja en un hotel y que comienza a desarrollar una relación con su jefe. Sin embargo, cada vez se vuelve más destructiva.

Aunque la cinta es una producción japonesa, todo el metraje tuvo que ser enviado a Francia para su edición. Esto se debe a las estrictas reglas de censura que hay en Japón y que prohibe cualquier contenido que muestre genitales.

La Pianista

Este es un clásico del cine y también es de las mejores películas eróticas. La cinta es dirigida por Michael Haneke y protagonizada por Isabelle Hubert.

La cinta sigur a una maestra de piano del conservatorio de Viena. Ella tiene una vida estricta y desequilibrada al vivir con su madre. Sin embargo, todo se vuelve más extremo cuando comienza una relación sadomasoquista con uno de sus alumnos.

Isabelle Huppert es de las actrices francesas más reconocidas en todo el mundo. Y aunque no es una pianista, en el filme ella de verdad toca este instrumento. Eso se debe a que lo estudió durante 12 años y como preparación para este papel, practicó desde un año antes del rodaje.

Shame (2011)

El sexo también puede ser una obsesión y una enfermedad. Además de

Nymphomaniac, esta película de Steve McQueen también aborda ese tema.

La película sigue a Brandon Sullivan (Michael Fassbender), quien aparentemente tiene una vida perfecta. Sin embargo, es un adicto al sexo quer todo el tiempo busca la manera de satisfacer esta necesidad. Pero las cosas se ponen aún peor con la inesperada llegada de su hermana.

Esta es la segunda cinta en la filmografía de Steve McQueen y también es su segundo trabajo con Michael Fassbender como protagonista. La primera fue Hunger (2008) y retrata la huelga de hambre de 1981 en Irlanda del Norte.

Secretary (2002)

Las películas eróticas también pueden ser divertidas y eso lo demuestra esta comedia negra protagonizada por Mary Gyllenhaal y James Spader.

En ella vemos una fantasía clásica; la intensa relación entre un abogado y su secretaria que llega a límites del sadomasoquismo.

Si en algún punto te recuerda a la saga de 50 sombras de Grey no es coincidencia. Después de todo la historia es como una parodia de franquicia y hasta el protagonista masculino lleva el nombre de Mr. Grey.

