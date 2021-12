Ya en serio, ¿qué es la vida sin taquitos? Es más, hasta podríamos decir que ‘amor’ se escribe con cuatro letras: T-A-C-O. Nunca serán demasiadas las taquerías en la CDMX, las hay por doquier, pero en 2021 tres de ellas nos enamoraron para siempre en el primer bocado y queremos compartirte cuáles son. Ya sabes, por si algún día se te antoja un taquito “no tan bueno, pero que te quite el hambre”, un taquito tan barato que solo necesitarás $1 peso o por si algún día llegas a tener una emergencia taquera.

A principios de noviembre fuimos a los Tacos Culeros para ver si neta no rifaban. La verdad es que no nos decepcionamos cuando nos dimos cuenta de que no están tan cu*eros como presumen. De hecho, están realmente buenos.

A pesar del nombre que podría desalentar a cualquier, parece que más bien funciona como psicología inversa, porque no deja de llegar gente a echar el taco. Cuando le preguntamos a Daniel Amaro Castillo por qué decidió nombrar a su negocio así, ni tardo ni perezoso se soltó a contarnos la historia:

Antes de tener mi propia taquería le ayudaba a uno de mis tíos en su taquería; él se dedicaba a vender puros de cecina. Un día me llevé una cacerola con suadero, que era especial para mí. No tardó en llegar un compa y me dijo: “¿qué tal el suaderito?, ¿me vendes uno?” y yo por no querer venderle el suadero, que era mío, le contesté: “nel, estos no los vendo, están culeros”. Cuál fue mi sorpresa cuando me contestó: “no importa, échame tres”. Y ni modo, tuve que venderle de mi comida. Y luego ya cada que pasaba ese cliente me preguntaba: “¿ahora no traes de los culeros?”. Se me hizo cotorro y de ahí agarré el nombre.