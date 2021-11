Si andas bruja y estás buscando dónde comer (muy) baras, estos tacos de a peso al oriente de la Ciudad serán tu salvación.

En esta nuestra CDMX está cada vez más difícil encontrar taquitos que no dejen tendido por knock out a nuestro bolsillo… si ya de por sí encontrar tacos por menos de $10 pesitos está pelón, ¿qué opinarías si te dijéramos que al oriente de la Ciudad de México existe un lugar donde puedes saciar el antojo de tacos por tan solo un peso? Pues sí existe: los Tacos Karina.

Estos tacos no son para nada improvisados, y mucho menos usan estos precios como gancho para aclientarse. Tienen ya alrededor de dos décadas de existir y desde siempre han buscado ofrecer buenos precios para que la gente pueda echar el taco sin dañar su economía.

“La señora Karina puso estos precios y estas promociones porque sabe que la gente viene de trabajar o a veces es difícil que las familias enteras puedan ir a comer, porque a veces comer fuera puede ser casi un lujo”, dice la señora Genoveva, quien diestramente toma el cuchillo y trocea los pedazos de longaniza que luego van a dar a la choricera.

Zona de gente chambeadora por excelencia

Los Tacos Karina, a pesar de tener tantos años, no son uno de esos locales “de pipa y guante”. Fieles a sus inicios, siguen estando en el puestecito de lámina que los vio nacer, y de no ser por las vinilonas que tienen impresos los precios de los tacos, podrían pasar desapercibidos para aquellos que no son conocedores de la zona. Están justo enfrente de la UNITEC campus Los Reyes y frente al Metro Santa Marta, que se caracteriza por ser una de las zonas donde la población flotante toma sus combis para ir del Estado de México a la Ciudad de México.



Nos visitan sobre todo personas que van a trabajar o que vienen del regreso de la chamba. Para nosotros es bonito saber que después de un día de trabajo la gente se puede echar un taco; no hay nada más feo que tener hambre y quedarte con las ganas porque no tienes dinero.



¿Y de qué hay en este lugar de tacos de a peso?

Si ya te decidiste a acudir, tienes que saber que, dependiendo de la hora, es el taco que hay. Por ejemplo, los de suadero y los de longaniza, así como los campechanos, están todo el día. Si eres de los que prefieren echar el taco por la tarde o por la noche, además de estos tres, se suma a la carta los de pastor y los de tripa doradita.

Ahora bien, también es importante que sepas que la promoción de “10×10” (de a peso el taco) es solo los días miércoles. Los demás días los tacos están a 5 por $10 pesos, es decir de a $2 pesos el taco, que no deja de ser un precio más que atractivo para cuando la patria anda pobre. Y si eres cazador de promociones, la del jueves también te gustará: aunque las tortas suelen estar en días normales a $15 pesitos, si acudes el jueves, te podrás echar 2 tortas por solo $20 pesos.

Otras cosas que tienes que tomar en cuenta —como cualquier aficionado a los tacos que se respete— es cuál de las salsas es para ti. En este lugar cuentan dos opciones: la picosa y la turbopicosa ALV. La picosa es la roja, de chile de árbol, mientras que la que te sacará unas lagrimitas (sin albur) es la verde, que está hecha con chile habanero. Esta última échale bajo tu cuenta y riesgo y solo si no le temes a las salsas bravas.

Finalmente, un dato adicional que también te será de utilidad: si bien los días miércoles es la promo de tacos de a peso, esta únicamente es válida de las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Si eres de los tempraneros o de la raza que llega muy tarde, tómalo en cuenta.

¿Qué tal, tú le echarías el diente a unos tacos de a pesito?

¡Nosotros ya los probamos y están muy buenos en su relación precio-calidad! Te cabe uno entero por bocado, para que le vayas calando, goloso.

¿Dónde? Carretera Federal México-Puebla, Km 17.5, Los Reyes Acaquilpan, Estado de México (afuera del Metro Santa Marta y frente a UNITEC Los Reyes).



¿Cuándo? Abierto los 365 días del año; las 24 horas (la promoción de a peso el taco aplica solo los miércoles de 10:00 a 22:00).



Precio por taco: $2 pesos; en promoción $1 peso.