Si estás buscando plan para este fin de semana, checa esta ruta por Barrios Mágicos en CDMX. Xochimilco, Tulyehualco y Tacuba te esperan.

A muchos chilangos les encanta pueblear por distintas regiones del país. Pero si no tienes lana o días de vacaciones, mejor aprovecha para conocer los que existen dentro de la capital. Así que aprovecha esta ruta por Barrios Mágicos en CDMX.

En la capirucha existen 21 de estas zonas que están llenas de culturas, casonas, museos, iglesias y leyendas. Anteriormente te dejamos un tour por algunos de esos barrios, pero ahora te dejamos otros siete.

Ruta por Barrios Mágicos en CDMX

Xochimilco – Santiago Tulyehualco – San Pedro Atocpan- Mixquic

El suroriente de la capital lo tenemos muy abandonado. Muchas veces se nos olvida que esta zona también está llena de riquezas culturales, turísticas y gastronómicas.

Por eso, puedes iniciar esta ruta desde el Centro de Xochimilco. Y no, no hablamos del clásico paseo en trajinera o la compra de plantas. Aquí hay otros lugares que no puedes dejar de conocer.

Un ejemplo es el Templo y Convento de San Bernardino, que fueron erigidos por misioneros franciscanos en el siglo XVI. Además, te acercarás a una de las tradiciones más famosas del pueblo: la adoración al Niñopan.

Hoy, día de la Candelaria, y día del Niñopa (también Niñopan o Niño Pa), niño milagrosísimo, patrono de Xochimilco. pic.twitter.com/ecREFYgLDN — Jorge Morales (@jorgemlg) February 2, 2015

Cada domingo se le suele adorar en esta iglesia, aunque su fiesta se realiza cada 2 de febrero. Siguiendo con las iglesias, no te puedes perder la Capilla de San Juan. Esta data del siglo XVII y fue construida con restos prehispánicos.

Aprovechando que estás en la alcaldía de Xochimilco, tu ruta por Barrios Mágicos en CDMX debe incluir a Santiago Tulyehualco. Este lugar se ubica a los pies del volcán extinto Teuhtli, el cual es parte de la leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

Dependiendo de la versión, Teuhtli es un amigo de Popocatépetl que lo ayuda o que combate contra él por el amor de la mujer.

Otro volcán dentro de la Ciudad de México "El volcán de Teuhtli" en Milpa Alta #CDMX #MexicoCity #MilpaAlta pic.twitter.com/agEPwZcriv — Santiago Arau (@Santiago_Arau) May 20, 2016

Pero este poblado también es famoso porque aquí abunda el amaranto y los olivos. Es por eso que una de las celebraciones de la demarcación es la Feria de la Alegría y el Olivo. Usualmente se realiza entre enero y febrero.

La Feria de la Nieve, durante Semana Santa, también es otro imperdible de este lugar. Y más porque además de las variedades, aquí encontrarás los sabores más exóticos.

Si le preguntas a los pobladores, te dirán que esta también es la tierra del “Cielito Lindo” y eso se debe a que su autor, Quirino Mendoza Cortés, nació aquí. De hecho, la Plaza Central del lugar lleva su nombre y es donde se realizan las festividades más importantes.

El siguiente punto de esta ruta por Barrios Mágicos en CDMX se encuentra en Milpa Alta. Se trata del pueblo de San Pedro Atocpan, que para muchos es la capital del mole.

Así que no dejes de probar platillos en los mercados o comprar variedades de mole para hacer en casa. De hecho cada año se celebra la Feria Nacional del Mole en octubre.

Aprovecha estas vacaciones para descubrir este barrio mágico.

San Pedro Atocpan, Milpa Alta pic.twitter.com/eXJ7AnN4By — San Pedro Atocpan (@atocpanlugares) June 20, 2018

Como en otros barrios, aquí hay grandes muestras de la evangelización. Una de ellas es el Exconvento de San Pedro, que fue fundado por los franciscanos. Pero otro templo que es muy famoso es el del Señor de las Misericordias.

Aunque es más moderno (se inauguró en 1977), su fama radica en la imagen del Cristo negro que aquí se venera. Lo más curioso es que esta figura está realizada con caña de maíz y data del siglo XVI.

La fiesta de esta iglesia se celebra en mayo y es muy famosa entre los pobladores de la Alcaldía.

El Santuario del Señor de las Misericordias, ubicado en San Pedro Atocpan alberga un cristo negro, en este pueblo puedes visitar las tiendas de mole a lo largo de la avenida Hidalgo y los restaurantes cuya especialidad es este platillo con guajolote en diferentes presentaciones. pic.twitter.com/RBSUAA4QBq — SEPI CDMX (@SEPICDMX) April 15, 2018

Finaliza esta ruta por Barrios Mágicos en CDMX con San Andrés Mixquic, en Tláhuac. Este pueblo es muy famoso por su gran celebración de Día de Muertos. Pero no solo es un lugar atractivo en esa temporada.

Ex convento de San Andrés Mixquic. En su cementerio se lleva a cabo la fiesta de día de muertos más emblemática de la Cd. El templo fue terminado en 1620. Su torre data del siglo XVI y es una de las más antiguas de la actual Cd. y una de las pocas torres exentas que se conservan. pic.twitter.com/PwHwCLBJ3p — El Residente (@YoElResidente) November 1, 2018

Visita el Templo y Exconvento de San Andrés, que se alzó en 1537 por frailes agustinos y sobre lo que fue un teocalli. Sin embargo, la edificación que vemos hoy se alzó hacia 1600.

Dentro de la zona de este templo y convento podrás aventurarte al pasado arqueológico de la zona. Pues aquí habita la escultura en piedra de la diosa Mictecacíhuatl, diora relacionada a los muertos y el Mictlán.

Zona Arqueológica: San Andrés Mixquic 2 de 8.#Míxquic proviene de la etimología náhuatl “mizquitl” que significa mezquite o “Lugar de mezquites” 650 D.C.#Tláhuac #CDMX #México #SanAndrésMixquic pic.twitter.com/DdWg3KN8AT — El Ánima de Coyoacán (@animadecoyoacan) February 13, 2020

La comida también es obligatoria, pues aquí abundan los antojitos derivados del maíz: tlapiques, gorditas de nata, tamales de elote, chileatole, los tlaxcales y los esquites. Y por si eso no fuera poco, este poblado es uno de los principales productores de romeritos de la capital.

Tacuba – Santa Julia – Santa María La Ribera

Para este tour por Barrios Mágicos en CDMX nos iremos hacia el poniente y centro de la capital. Aquí, el recorrido lo puedes comenzar en Tacuba, zona que está muy ligada con el imperio mexica y la conquista.

Si sales del metro Tacuba, tu primera parada tiene que ser la Parroquia y exconvento de San Gabriel Arcángel. Este lugar es de origen franciscano y se alzó en el siglo XVI, aunque con los años ha sufrido modificaciones.

Muy cerca de aquí se llega al barrio de Popotla, el cual es muy famoso por tener al Árbol de la Noche Triste (aunque muchos alegan que en realidad está en Naucalpan). De cualquier forma, aqua verás lo que queda de un enorme ahuehuete.

El Árbol de la Noche Triste, los restos del histórico ahuehuete, pueden visitarse en la Calz. México-Tacuba, Popotla #CDMX pic.twitter.com/65JMF0KEtJ — SECTUR CDMX (@TurismoCDMX) January 13, 2017

En Popotla también encuentras el antiguo Colegio Militar. En sus instalaciones, actualmente se encuentra la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea y el Museo de Caballería de la SEDENA.

¿Te gusta el terror? Pues este Barrio Mágico tiene dos lugares mórbidos para ti. El primero es la Casa Cañitas, la cual se hizo muy famosa durante los 90 con un libro que supuestamente narra hechos reales.

El otro lugar donde se respira un ambiente pesado se encuentra en el número 54 de la calle Mar del Norte. En esa casa vivió Goyo Cárdenas, mejor conocido como El Estrangulador de Tacuba.

Fui por tortillas y pasé frente a la casa de Goyo Cárdenas, foto para los que no la conocen. pic.twitter.com/jAZdR0G7XW — El Mejor Bajista de Ultrasónico en el 2020 (@El_Trimax) March 23, 2020

Este tour por Barrios Mágicos de CDMX también te llevará a Santa Julia. Su nombre original era Tlaxpana y significa “el lugar donde se barre”.

Su mayor leyenda es la del “Tigre de Santa Julia”, un famoso ladrón muy a la Robin Hood cuyo nombre real era Jesús Negrete. que fue detenido mientras hacía sus necesidades. De ahí nació la famosa frase de “lo agarraron como al Tigre de Santa Julia”.

Sin embargo, un gran atractivo de la zona es su Parroquia de María Auxiliadora y el Templo del Divino Rostro. Ambas iglesias destacan por su hermoso y llamativo estilo neogótico. Ambos tienen coloridos vitrales que vale la pena admirar.

En el santoral católico, el 24 de mayo se celebra la fiesta de María Auxiliadora. En la colonia Anáhuac se encuentra el santuario dedicado a esta advocación, un templo muy interesante de estilo neogótico que hoy es el símbolo del antiguo barrio de Santa Julia. ¿Lo conoces? pic.twitter.com/8AdcK3GFMS — Cronistas CDMX (@CronistasCDMX) May 24, 2019

Finalmente, date una vuelta por Santa María la Ribera, colonia que tiene más de 150 años de antigüedad. El atractivo más famoso de la zona es su Kiosco Morisco, un tesoro arquitectónico.

Fue diseñado en el siglo XIX por José Ramón Ibarrola. Inicialmente fue el Pabellón de México en la Exposición Universal de 1884 en Nueva Orleans. Hasta 1906, la estructura llegó a la capital y primero se instaló en la Alameda Central hasta 1910.

Una foto de Guillermo Kahlo donde se puede ver al fondo el pabellón o Kiosco Morisco; construcción desmontable que permaneció en la Alameda hasta 1910 y posteriormente fue trasladado a #SantaMaríaLaRibera pic.twitter.com/xScGnqzbnD — Museo del Chopo (@museodelchopo) May 6, 2018

Pero otro atractivo de la zona es la Casa de los Mascarones, la cual originalmente fue pensada como finca para el séptimo conde del valle de Orizaba. Destaca su estilo barroco novohipano y desde 1929 es parte de la UNAM.

Santa María la Ribera también podría ser un barrio de esta casa de estudio, pues en la zona también alberga dos museos. El más famoso es el Museo Universitario del Chopo.

Originalmente aquí estuvo el Museo de Historia Natural, el cual fue inaugurado por el encontes Presidente Porfirio Díaz en 1910. Desde entonces, lo más llamativo es su impresionante estructura de fierro y cristal que fue traída del norte de Alemania.

En 1909 el edificio del Chopo fue rentado por la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para montar el Museo de Historia Natural pic.twitter.com/evqkPyowSi — Museo del Chopo (@museodelchopo) March 11, 2017

Además, en esta parte del tour por Barrios Mágicos en CDMX, también encontrarás el Museo de Geología de la UNAM. El edificio porfiriano destaca por su escalinata y su fachada que recuerdan a un palacio.

El Museo de Geología del @InstGeolUNAM pasó a formar parte del Patrimonio Universitario #UnDíaComoHoy de 1929. pic.twitter.com/0Vpb3I0STH — UNAM (@UNAM_MX) November 16, 2018

