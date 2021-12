No toda la repostería es complicada y si no nos crees, checa estas recetas de postres realmente sencillos y deliciosísimos.

Llegaron las fiestas decembrinas y con ello el momento perfecto para lucirte en las reuniones con un buen postre, además, es la excusa perfecta para evadir las preguntas incómodas de tu tía. No, tía: no hay hijos, no hay boda y no puedo acabar mi tesis. Tranqui, te tenemos respaldado, estas recetas espectaculares no sólo son sabrosas, también son aptas para cualquiera, incluso si lo tuyo no es la cocinada.

Ahora sí, échale un ojo a estos postres sabrosos y muy sencillos, no requieren utensilios muy especializados, así que podrás quedar como todo un master chef sin meterte tanto a la cocina.

Pay de limón reloaded (lemon curd)

Comenzamos con la pokévolución de la carlota de limón. Si lo tuyo son los sabores aciditos y dulces, échale un ojo a este delicioso pay que también es amable con tu bolsillo. Aceptémoslo, el pay de limón es un postre infalible para cualquier ocasión.

Ingredientes:

4 huevos

4 yemas

1 1/3 tazas de azúcar

2/3 de taza de jugo de limón

150 gramos de mantequilla

Una pizca de sal

1 base para pay (las venden en el súper)

1 taza de crema para batir

3 cucharadas de azúcar

Preparación:

En una olla colocar los huevos, las yemas, el azúcar, el jugo de limón y la pizca de sal. Mezclar hasta incorporar. Colocar la olla a fuego medio sin dejar de mover. Agregar la mantequilla y continuar moviendo hasta que la mezcla haya espesado, aprox. 10 minutos. Una vez listo, colar el lemon curd y verter la mezcla sobre la base de pay. Dejar enfriar y luego refrigerar durante 4 horas. Por otro lado, batir a punto de nieve la crema para batir con las tres cucharadas de azúcar. Agregar la crema para batir sobre el pay y servir.

Pastel de galleta de chispas de chocolate

¿Galletitas de chispas? ¡Qué vintage! Lo de hoy es loquear con esta clásica receta y prepararla a modo de pastel con todos tus toppings favoritos. En serio que es uno de los postres más sencillos y ricos que puedes hacer.

Ingredientes:

1 3/4 tazas de harina

3/4 de cucharadita de polvo para hornear

Una pizca de sal

1/2 taza de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

1/2 taza de azúcar mascabado

1/4 de taza de azúcar estándar

Un huevo

Una cucharada de vainilla

1 1/2 tazas de chispas de chocolate

Malvaviscos, pretzels, Nutella, conejitos de chocolate o lo que quieras en tu pastel, ponte creativo

Preparación:

Con un colador cernir el harina, el polvo para hornear y la sal. Reservar. Colocar en un bowl grande la mantequilla y batir hasta acremar con la batidora o con un globo de mano. Agregar el azúcar y batir enérgicamente. Añadir el huevo y la vainilla y continuar batiendo hasta obtener una mezcla cremosa y homogénea. Con ayuda de una espátula incorporar el harina y las chispas de chocolate, mezclar sólo lo necesario. Si te sientes muy salsa, puedes agregarle a la mezcla pretzels troceados, malvaviscos miniatura o incluso chips de plátano, el límite es tu imaginación. Colocar la mezcla en un molde para pastel o en un refractario y aplanar ligeramente hasta conseguir la forma de este. Ojo, no debe ser muy grueso, pero tampoco delgado como una galleta tradicional, aproximadamente 3 cm. Añadir más chispas de chocolate encima, malvaviscos, pretzels, conejitos de chocolate, lunetas o lo que se te antoje. Llevar a refrigerar por 2 horas. Hornear durante 20 minutos a 180°C. Una vez listo dejar enfriar, colocar Nutella, crema batida o chocolate derretido si lo deseas.

Tarta de manzana

La Navidad huele a manzana canela, ¿o no, chilangos? Así que este clásico de los postres sencillos nunca falla como detallito en tus cenas. Checa lo fácil que es prepararla, incluso viene con hack para hacerla más deliciosa.

Ingredientes

2 cucharadas de mantequilla

5 manzanas amarillas en octavos

1/2 cucharada de canela en polvo

Media cucharada de pimienta gorda molida

1/2 taza de azúcar

2 cucharadas de harina

2 cucharaditas de fécula de maíz (Maizena, pues)

1/2 kilo de pasta. hojaldre (de venta en el área de pastelería del súper)

Preparación

En un sartén grande fundir la mantequilla. Colocar las manzanas y mezclar rápidamente. En un bowl mezclar la canela, pimienta gorda y azúcar. Agregar a las manzanas la mezcla de azúcar e incorporar, cocinar por 5 minutos y espolvorear el harina y la fécula de maíz. Mezclar bien y retirar del fuego para enfriar. Con ayuda de un rodillo, estirar la pasta hojaldre hasta obtener un grosor de 3 mm aprox. y forrar un molde para pay o un refractario redondo de 20-22 cm de diámetro. Dejar suficiente masa para tapar la tarta. Refrigerar el molde durante 1 hora. Colocar el relleno de manzana en el molde. Si eres muy pro, puedes agregar nuez picada y dulces de mantequilla para obtener extra sabor. Tapar con un círculo de masa, presionar las orillas para cerrar. Aquí puedes ponerte en modo creativo y hacerle algún diseño a la tarta o al borde. Hornear por 20 minutos a 180°C. Una vez lista dejar enfriar y servir —si lo acompañas con una bola de helado de vainilla, mejor—.

Trifle de frutos rojos

Un postre sencillo pero que luce bastante es el trifle inglés, una receta que puedes preparar tanto en Navidad como en otra ocasión especial. Pero que no te asuste el nombre, se trata de una copa o refractario de cristal con varias capas de distintas texturas, échale un ojo.

Ingredientes:

1 paquete de galletas soletas o Bocado de Dama

1 paquete pequeño de frambuesas (225 gramos aprox.)

Una bolsa gelatina de frambuesa de agua preparada y enfriada, pero sin cuajar

1 taza de lemon curd (como el que preparamos en la primera receta)

Una taza de crema batida

Frambuesas, chispas de chocolate o almendras fileteadas para decorar

Preparación:

En la base de un refractario de cristal colocar las galletas sin dejar espacios vacíos. Añadir una capa de frambuesas encima de las galletas y verter un tercio de la gelatina de frambuesa. Llevar al refrigerador hasta que la gelatina cuaje. Colocar una capa de Lemon Curd y por último agregar la crema batida para coronar el refractario. Para hacerlo fácil nosotros hemos agregado sólo una capa de cada ingrediente, pero si quieres hacerlo más llamativo puedes racionarlo y agregar dos de cada una, así se ve mucho más pro. Decorar con las frambuesas extras, almendras, chispas de chocolate blanco u hojitas de menta. Recuerda que este postre debe ir en el refrigerador hasta el momento de servir.

Pues ahora ya no tienes excusa, cualquiera de estos postres sencillos hará que tu familia se quede con el ojo cuadrado y, bueno, también les darás una dulce sorpresa.