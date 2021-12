Aquí te va una listota muy completa con varias opciones de planes al aire libre para disfrutar con toda tu familia en diciembre.

¿Buscas planes al aire libre para pasear con la familia en diciembre? Pareciera que el año ya se terminó, pero no, chilangos, aún nos quedan varias semanas de disfrute y espectáculos chidísimos para vivir la ciudad con todo. Sabemos que el descanso es necesario, pero también haz un espacio en tu agenda para lanzarte a estos eventos que cierran el año; hay desde danza, música, teatro, bazares y exposiciones por toda la ciudad. ¡Ámonos recio! Eso no es lo mejor, varios son gratuitos para no afectar a tu bolsillo.

¿Se arma? Échale un ojo a estos 15 eventos para despedir al 2021 con toda la actitud exploradora.

1. Rodin Dalí se van de paseo al centro

Por primera vez las obras de Rodin y Dalí salen del Soumaya para aventurarse a conocer el Centro Histórico. 15 esculturas de la colección de este museo serán exhibidas por tiempo limitado en el Atrio del Templo de San Francisco y gratis. Te recomendamos darte una escapada entre semana para evitar el mar de gente.

Dónde: Antiguo Atrio del Templo de San Francisco. Madero #7, Centro, Cuauhtémoc

Precio: Gratis

Cuándo: Lun-Dom 9-20 h

2. Amahl y los visitantes nocturnos

Si tienes prejuicios acerca de la ópera, más vale que te los vayas quitando. Para entrarle de forma más amable a este género el CENART trae una obra que toda la familia disfrutará. “Amahl y los visitantes nocturnos” es una historia musicalizada que narra las peripecias de los tres sabios del oriente en su búsqueda de Belén.

Dónde: CENART. Avenida Río Churubusco #79, Country Club, Coyoacán

Cuándo: Sábado 18 y domingo 19 de diciembre 13:30 h

Precio: $120 pesos por persona

Te compartimos un #TBT del Cenart en fechas decembrinas.✨



¿Nos vas a acompañar a alguna actividad antes de que acabe el año? ¡Te esperamos!

https://t.co/eDeQHUzl44 pic.twitter.com/K0gg73o3wt — Centro Nacional de las Artes México (@cenartmx) December 12, 2021

3. Feria decembrina del Museo Nacional de las Culturas Populares

Este rinconcito coyoacano dedicado a la difusión de la diversidad cultural y étnica de México trae una feria para que encuentres el regalo navideño perfecto. Las piezas que encontrarás aquí son hechas a mano por artesanos mexicanos, lo que las hace aún más especiales.

Dónde: Hidalgo 289, Col. Del Carmen, Deleg. Coyoacán

Cuándo: 14 al 19 de diciembre 11-19 h

Precio: Entrada gratuita

¿Ya tienes tus adornos navideños? 👀



¡Ve por los tuyos a la Feria Decembrina del @MNCP_DGCP! 🎉



Recuerda usar cubrebocas. 😷 pic.twitter.com/DbiPdMTAn6 — Culturas Populares (@dgcpopulares) December 12, 2021

4. Festival de Literatura Infantil y Juvenil

Si de planes al aire libre para ir con toda la familia se trata, el Festival de Literatura Infantil y Juvenil es uno imperdible. ¡Arriba los libros, los niñes y la Chona! Regresó el Festival de Literatura Infantil y Juvenil con un programa descentralizado que abarca diversas ciudades. El cierre se llevará a cabo en el Centro Cultural Los Pinos con más de 54 stands de diferentes editoriales y un programa cultural.

Dónde: Av. Parque Lira S/N, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo

Cuándo: 17 al 19 de diciembre

Precio: Entrada gratuita

5. Navidad Vintage

¿Continúas buscando los regalos navideños? En este bazar encontrarás los detalles más especiales para lucirte en el intercambio. El Huerto Roma Verde será sede de un bazar vintage y coleccionista donde encontrarás ropa, juguetes, música, diseño, videojuegos, cómics, libros, chácharas kawaii… ¡un poco de todo! Prepara tu aguinaldo, seguro aquí encontrarás eso que no sabías que necesitabas.

Dónde: Huerto Roma Verde. Jalapa #234, Roma Sur, Cuauhtémoc

Cuándo: 17 al 19 de diciembre 10-20 h

6. Cine en la Ciudad

Al mismo estilo que Noctambulante, Cine en la Ciudad ocupa espacios comunitarios y públicos por toda chilangolandia para vivir el cine más allá de las salas. Estas proyecciones buscan acercar a los adultos mayores y jóvenes a la cinematografía, además, también habrá charlas y debates para continuar con el diálogo. Hay dos líneas de películas, una apta para toda la familia y otra para jóvenes y adultos, consulta en la cartelera digital todos los detalles.

Dónde: Consulta en cartelera, habrá proyecciones en PILARES, hospitales, escuelas y teatros.

Cuándo: Hasta el 19 de diciembre

Precio: Entrada libre

7. Melania y Dalibor: el dragón, la princesa y el príncipe

¿Conoces a Melania y Dalibor? Estos cuentacuentos van de un lugar a otro llevando fantásticas historias a los oídos de los curiosos. Esta vez traen el chisme de un dragón que es miedoso y llorón, una princesa rebelde y un príncipe enamorado. Tan parecido a la realidad.

Dónde: Alebrije café-cafécalli. Calzada de la Viga 1822-E, Héroes de Churubusco, Iztapalapa

Cuándo: 18 de diciembre 16 h

Precio: $150 pesos por persona

💥Lánzate a ver “Melania y Dalibor : El dragón, la princesa y el príncipe” este sábado a las 4pm en Café-Cafecalli.💥

Ubicando en Calz. De la Viga 1822-E.



Solo manda correo a [email protected] con tu nombre completo 😎 pic.twitter.com/GWEzMjodYM — Radio T-Rock (@Radio_TRock) November 26, 2021

8. Sneakers n’ Trucks

Los autoregalos también son válidos en Navidad, se sabe, sobre todo si lo tuyo son los sneakers y art toys porque se viene una enorme expoventa que no puedes dejar pasar. Más de 50 expositores llenarán la plaza de toros con los modelos más chidos para enchular tus compras navideñas, además, para saciar tu hambre habrá food trucks variaditos. Sin duda, Sneakers n’ Trucks es uno de los planes al aire libre y para toda la familia más originales para asistir en diciembre.

Dónde: Plaza de Toros. Augusto Rodin #130, Ciudad de los Deportes, Benito Juárez

Cuándo: 18 de diciembre 11-21 h

Precio: $110 pesos por persona

9. Las esferas gigante de Yvonne Domenge

Es diciembre, chilangos, las exposiciones con onda navideña no podían faltar por ello les traemos la muestra de esferas gigantes, con formas caprichosas y colores vibrantes, de Yvonne Domenege. Además, el lugar en el que se exhiben estas obras es espectacular.

Dónde: Palacio de Iturbide. Madero #17, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Cuándo: Lun-Vie 11-19 h

Precio: Entrada libre

10. Tierra de Dinosaurios

Si creías que los dinosaurios sólo eran cosa de Iztapalapa, estabas muy equivocado. El Parque Bicentenario nos sorprende de nuevo, esta vez con un recorrido jurásico que incluye proyecciones, dinosaurios mecatrónicos enormes, escenografías y un taller de dibujo.

Dónde: Parque Bicentenario. Av. 5 de Mayo #290, San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo

Cuándo: 16 al 19 de diciembre

Precio: $345 por persona

11. Desfile de Nochebuena 2021

Uno de los planes al aire libre para disfrutar en familia que no puedes perderte es el famoso desfile de Nochebuena 2021 en Xochimilco. La flor más bella del ejido es la Nochebuena y para celebrarla habrá un desfile navideño en la alcaldía Xochimilco. El carros alegóricos recorrerán parte de Prolongación División del Norte y algunas calles de la zona hasta llegar al embarcadero Fernando Celada. Ponte abusado para disfrutar de este evento desde un buen spot.

Dónde: Alcaldía Xochimilco

Cuándo: 18 de diciembre a las 17 h

12. Navidades de México en el Castillo de Chapultepec

El Ballet Folklórico de Amalia Hernández es un clásico de clásicos, ahora imagina poder verlo al aire libre en el Castillo de Chapultepec. Si te late la danza, esta es una opción para enamorarte de México mientras conoces sus diferentes celebraciones decembrinas, las cuales mezclan tradiciones prehispánicas y españolas.

Dónde: Castillo de Chapultepec.

Cuándo: 18 al 30 de diciembre.

Precio: $880 pesos por persona

13. Recalentado Antinavideño

Grinch, ¿eres tú? Si ya estás hasta el queque del espíritu navideño, las lucecitas y todo su caos, échate este Recalentado Antinavideño, que es uno de los planes al aire libre para disfrutar con toda la familia. Se trata de una obra con los más divertidos cuentos antinavideños.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Donceles #36, Centro Histórico, Cuauhtémoc

Cuándo: 18 y 19 de diciembre

Precio: Desde $150 pesos

Una selección de los cuatro mejores cuentos antinavideños de La Capilla llegan al #TeatroDeLaCiudad con #ElRecalentado.



No te los pierdas este sábado y domingo, dos únicas funciones. Boletos disponibles en taquilla y Ticketmaster 👉 https://t.co/xMJ4BEXzYO#SomosTeatro pic.twitter.com/PXD1xoUHvf — Teatros Ciudad de México (@TeatrosCdMexico) December 13, 2021

14. Concierto de Navidad

Los conciertos en espectaculares teatros son lo de hoy y, no, no cuestan un lanota. El Concierto de Navidad del Palacio de Bellas Artes es el evento ideal para quedar bien en una cita romántica. Músicos en vivo, un recinto histórico y precios asequibles son el combo ganador para ponerse navideñamente meloso.

Dónde: Teatro del Palacio de Bellas Artes. Av. Juárez S/N, Esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro, Cuauhtémoc

Cuándo: 16 de diciembre

Precio: Desde $120 pesos

15. Programa navideño en Azcapotzalco

Pues que este año no hay pista de hielo ni de acrílico, tampoco fiestotas para reducir riesgo de contagios, pero la alcaldía Azcapotzalco trae un programa cultural variado para que la Navidad no pase desapercibida. Durante 7 días podrás disfrutar de conciertos, puestas en escena y hasta proyecciones totalmente gratuitas, también posadas vecinales para echarte un rico ponche con buñuelos. Sin duda, puede incluir esto en tu lista de planes al aire libre para disfrutar con tu familia.

Dónde: Alcaldía Azcapotzalco. Calle Castilla Ote. s/n Centro de Azcapotzalco

Cuándo: 16 al 22 de diciembre

Precio: Entrada gratuita