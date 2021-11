Fanny “La Bruja de Caramelo”, nos enseñó dos recetas de postres mágicos para atraer el amor a través de la magia de cocina.

¡Cocinar nunca había sido tan mágico! Platicamos con Fanny Gostem, “La Brujita de Caramelo”, y nos compartió dos recetas de postres mágicos desde Alemania —aunque orgullosamente mexicana— para ponerte acaramelado con tu ligue (o con quien todavía no sabe que va a ser tu ligue) con la ayuda de la magia de cocina.

Magia de cocina, práctica de brujería infalible

¿Has escuchado hablar de la magia de cocina? ¡Apostamos que no! Y si te quedaste con la idea de que las brujas sólo usan caldero y cucharón de madera… actualízate porque más bien ¡ya usan la thermomix! (Estás chavo, chavo).

La experta en el arte del azúcar mágica, ilustradora y diseñadora de modas Fanny, conocida en el mundo brujil como “Señorita Raven” o “La Brujita de Caramelo”, dice que la magia de cocina es la magia más antigua que existe.

Este tipo de magia nace del fuego y nace en el hogar y es la capacidad de cambiar las cosas a través de los alimentos. Hacer magia es también ser artista. Lo aprendí de mi mamá y mi abuela. Me enseñaron que en la cocina hay vida porque es el corazón del hogar, es como el vientre materno que está calientito.

Ella es Fanny Gostem.

Y aunque Fanny es la única bruja de cocina en su familia sabe que la magia la aprendió desde niña cuando le encargaban cortar, pelar y vigilar los fuegos. “Lo que me enseñó mi mamá fue magia, fue alquimia”, cuenta.

La cocina, como dice, es alquimia, es separar, juntar y mezclar ingredientes que por sí solos no son maravillosos (ósea, no te vas a comer la harina sola) pero cuando mezclas todo con intención lo conviertes en “la piedra filosofal” de la alquimia.

Te puede interesar: Salem Witches, un refugio de magia, brujería, café y chela.

O sea… comida mágica, pero ¿qué es eso y cómo lo hago?

¡Imagínate comerte una guajolota mágica! ¡O unos taquitos al pastor brujos! O unas gorditas de nata para aventarte un auto hechizo de “me protejo, me protejo, me protejo”. Llegaste a buen puerto mágico culinario porque con un poquito de aaaazúcar te iniciarás en la magia de cocina.

Esta práctica de brujería abierta está disponible para todas las personas que quieran aprender a conquistar paladares o conquistar corazones. Y lo mejor es que, si la combinas con alimentos de origen mexa podrás convertirte en un experto en brujería de cocina tradicional mexicana.

Así lo hace también la Señorita Raven desde el país teutón cuando recuerda a su “México lindo y querido” gracias a la magia de cocina. Especialmente cuando incorpora el maíz, el frijol, la calabaza y otros deliciosos ingredientes mexicanos a su práctica mágica.

Nunca olvido mis raíces y aunque es más difícil conseguir todos los ingredientes que necesito para preparar algo tradicionalmente mexicano me hace involucrarme mucho más en mi práctica de magia de cocina.

Y como ni las tortillas ni los bolillos (mucho menos las cemitas y los birotes) crecen en los árboles del Bosque Negro alemán, la Brujita de Caramelo tiene que hacerlo todo ¡desde cero!

Su especialidad son los postres y es autora, en colaboración con las hadas y otros seres mágicos (como ella señala), del “Pastel de las Hadas”, una deliciosidad que lleva almendras, ganache, crema batida, flores y muchos ¡pero muchos brillos de hadas! ¿Se antoja verdad?

Si lo tuyo son los postres, te dejamos esta receta de pastel de tres leches.

¡Recetas de magia de cocina para preparar postres mágicos! Porque (como dicen) el amor entra por… el estómago

Para hacer TODA receta (sí, TODA) de magia de cocina lo más importante es hacerlo con la intención brujil. ¿Que-qué es eso?

Según nos explica Señorita Raven (aka Fanny) las intenciones “son las palabras que se manifiestan mágicamente en nuestro día a día”. Pero ojo, también mirarte al espejo y decirte “ay pero qué feo estoy, nadie me quiere, todos me odian” también es una intención (y no es precisamente una intención chida).

Por ello, en la magia de cocina sólo utilizaremos intenciones positivas que provengan de buenos deseos cuando cocinamos, tipo:

“Quien pruebe esta comida que se sienta en armonía, en casa, amado. Quien coma de este alimento que nutra su alma, su corazón y todo su ser”. (Y lo que quieras agregar según tus intenciones personales). Y no lo decimos nosotros nomás para inventar, son palabras exactas de la Señorita Raven que nos pasó en exclusiva. Así que ya sabes qué tipo de intenciones tienes que repetir en tu mente y sentir en tu cuerpo mientras haces magia de cocina.

Prepárate para hacer magia de cocina, pero ¿cómo se empieza?

Para iniciarte como practicante de la magia de cocina necesitas concentrarte totalmente en el momento presente.

Cuando vas a cocinar tienes que estar allí.. El presente es lo más importante. Tener la mente enfocada en lo que quieres hacer para que tus intenciones se cumplan.

Dice Fanny que lo más importante es estar relajado y siempre pensar en la intención que le quieres transmitir a tus preparaciones.

Debes cocinar cuando tienes un buen estado de ánimo. Si estás triste o enojado, la comida sabrá mal o insípida. La energía que tienes se transmite a la comida. Hasta cuando rompas los huevos o bates la mezcla tienes que tener claras tus intenciones.

Así que… manos a la masa y… ¡Checa estos dos postres mágicos de magia de cocina!

Galletas mágicas de lavanda

La lavanda ayuda a combatir la depresión y la tristeza, aumenta la intuición y los sueños proféticos. A pesar de no ser una planta nativa de México se ha adaptado muy bien a este clima. Regularmente se utiliza en la brujería tradicional mexicana.

Ingredientes:

300 gr. de harina

125 gr. de azúcar glas

125 gr. de mantequilla suavizada (temperatura ambiente)

1 huevo

1 yema

Ralladura de limón

1 cd. de esencia de vainilla

1 cdita. de polvo para hornear.

Flores de lavanda deshidratadas al gusto (del tipo Angustifolia)

Preparación:

Bate la mantequilla hasta doblar su tamaño y aclarar su color.

Tamiza el azúcar glass y agrega la mantequilla. Incorpora los ingredientes.

Añade el huevo y la yema y continúa incorporando todo.

Agrega la ralladura de limón, la vainilla y la lavanda. Bate constantemente.

TIP MÁGICO: Con tus intenciones en mente disfruta del olor a lavanda cuando estés colocando las flores de lavanda en la mezcla.

Tamiza la harina, el polvo para hornear y agrega lentamente a la mezcla anterior sin dejar de batir hasta crear una masa uniforme.

Divide en 2 partes iguales y forma 2 rollos uniformes de masa del tamaño deseado (pueden ser rollos de 10 cm. de diámetro).

Cubre con plástico de cocina y mete la masa al refrigerador por 1 hora aprox.

Precalienta el horno a 180 grados centígrados y prepara 2 charolas con papel encerado o papel estrella.

Saca del refrigerador los rollitos y corta pequeñas rodajas de aprox. 1cm de grosor.

TIP MÁGICO: Cuando cortes las galletas dibuja en la parte inferior de las galletas un sigilo del amor (te lo explicamos en la siguiente receta).

Acomoda las galletas y hornéalas por 10 min. (o hasta que se vean ligeramente doraditas).

TIP MÁGICO: El tiempo de cocción puede variar según el tipo de horno o región en donde vivas. Así que deja que tus sentidos te guíen por su aroma y su apariencia.

Déjalas enfriar y ¡decóralas!

TIP MÁGICO: Para la decoración puedes utilizar azúcar glas espolvoreada, diamantina comestible, chocolate derretido o chispas de colores. ¡Utiliza muchos muchos brillos!

Pay de Calabaza Mágico Mexicano

Este postre es ideal para atraer armonía y amor a tu vida. Ayuda a combatir la tristeza de invierno cuando baja la temperatura y te dan ganas de saborear un poquito de amor.

TIP MÁGICO: ¡El Pumpkin Pie no es sólo gringo, eh! La calabaza es orgullosamente un fruto originario de México. Ahora ya lo sabes.

Para la base del pay

Ingredientes:

300 gr. de harina

125 gr. de azúcar glass

100 gr. de mantequilla suavizada (temperatura ambiente)

2 huevos

1 cd. de esencia de vainilla

Preparación:

Bate la mantequilla hasta doblar su tamaño y aclarar su color.

Tamiza el azúcar glass y agrégalo a la mantequilla. Incorpora los ingredientes.

Añade el huevo y la yema. Continúa incorporando todo.

Agrega la vainilla.

Bate constantemente.

Tamiza la harina y agrégala lentamente a la mezcla anterior sin dejar de batir hasta crear una masa uniforme.

Refrigera por 1 hora aprox.

Saca la masa del refrigerador y “palotea” (extender con rodillo) la masa hasta obtener una circunferencia de aprox. 1 cm. de grosor.

Engrasa y enharina un molde para tarta. Coloca la masa y extiéndela en el molde recortando los restos excedentes de masa en la orilla del molde.

Con un tenedor pica el fondo de la tarta ligeramente formando este sigilo de amor creado por Señorita Raven.

Sigilo de amor

TIP MÁGICO: Un sigilo es un sello que se utiliza en la magia para atraer o repeler algo. Hay sigilos para atraer el amor, la abundancia o la protección, y además te ayudan a repeler las malas vibras.

Por último deja reposar.

Para el relleno del pay

Ingredientes:

1 kg. de calabaza

4-5 huevos

1 queso crema

1 lata de leche condensada

Jengibre en polvo

Nuez moscada

Canela en polvo

Canela en vara

¼ – ½ tza. de fécula de maíz.

Leche

Preparación:

Quita el rabito de la calabaza, córtala a la mitad, aparta el relleno y semillas (también puedes usarlas para otra preparación).

Corta la calabaza en cuartos u octavos.

Pon a hervir la calabaza en 500 ml. de agua.

Añade 2 ramas de canela para perfumar y tapa la olla de 10 a 20 minutos (a fuego medio-bajo) hasta que esté completamente cocida.

TIP MÁGICO: La canela es un ingrediente que atrae el amor.

Retira del fuego y deja enfriar para poder quitarle la cáscara.

Haz un puré con ayuda de un tenedor.

Añade en la licuadora un poco de este puré e incorpora el queso crema, la leche condensada, los huevos y las especias.

Por separado, disuelve 2 cucharadas de fécula de maíz en un poco de leche fría. Esto ayudará a que la mezcla cuaje.

Incorpora toda la mezcla, licúa y añade al resto del puré de calabaza.

Mezcla de forma envolvente y en forma de espiral.

TIP MÁGICO: El espiral representa el flujo, el infinito y los 4 elementos (aire, agua, fuego y tierra). Repite tus intenciones mientras mezclas en espiral.

Toma el molde de la tarta que ya tiene la base de galleta y vierte la mezcla.

Hornea por 30 minutos a 180 grados.

TIP MÁGICO: Mientras se hornea presta atención al aroma y al sonido. La mezcla se empezará a ver ligeramente bronceada y firme.

Saca el pay del horno y deja enfriar.

¡Sirve con crema batida!

TIP MÁGICO: Mientras tu pay sale del horno aprovecha para lavar los platos. Al mantener todo limpio y en orden evitarás romper la concentración que necesitas para materializar tus intenciones.

Postres negros en CDMX: pan de muerto, cake jar, churros y más 👻🎃.

Apuntes de magia de cocina para todo aprendiz

Para todas las recetas puedes utilizar los utensilios que tengas en casa. Desde una cuchara de madera hasta una batidora eléctrica. Al igual que en cualquier otra práctica mágica es necesario protegernos. Y como esto es magia de cocina ¡hasta tu mandil es parte fundamental del proceso porque te va a proteger todo el tiempo! (Recoge también tu cabello y mantén cerrados tus zapatos).

TIP MÁGICO: También puedes utilizar tus amuletos de protección (porque bruja protegida vale por dos) siempre y cuando no sean largos o estorben a la hora de cocinar.

También recuerda que para practicar magia de cocina (y en la cocina en general) necesitas total atención y concentración en lo que estás haciendo para canalizar tus intenciones. ¡Sigue paso a paso la receta sin distracciones! Y lo más importante, trata de hornear en un día libre de estrés o ajetreo cotidiano. Recuerda que la comida absorbe todas las emociones y la energía de un lugar.

Sal del clóset ‘muggle’ y ¡entra al mundo de la magia de cocina!

Si lo tuyo es la magia y la brujería, ¡ya éntrale de lleno! Fanny “La Brujita de Caramelo” te deja este mensaje mágico motivacional para que te animes:

Quiero decirle a cada bruja y brujo de clóset que no tengan miedo, que sean ustedes mismos y que sean auténticos. Recuerda que nada ni nadie puede apagar tu luz y tu esencia. Asimismo, no pierdas energía queriendo complacer a los demás, tú vas primero. ¡La magia es una aventura! ¡Que tengas buena mano y que tus platillos estén llenos de amor!

Seguro que con estos postres mágicos de magia de cocina vas a encantarles a todos. Estas recetas ¡ni Hogwarts las tiene! Entonces manos a la masa y a practicar mucha magia de cocina de aquí hasta convertirte en un culinario hechicero o en bruja acaramelada.

También rodéate de magia en estos cafés temáticos de CDMX.