Calienta tu corazoncito en cualquiera de estos lugares de la CDMX que tienen el mejor chocolate caliente para estas épocas decembrinas.

¡Cierren el refrigerador que nos congelamos! Llegó diciembre a la capirucha y con ello el frío que nos invita a echarnos una bebida calientita, de esas que apapachan al cora y te dejan una sensación de calidez, por ejemplo, el chocolate caliente. Nuestra favorita es el chocolate, primero porque tiene vibes navideños y segundo porque en México tenemos chocolate bien sabroso, se sabe, chilangos, desde Tabasco hasta Oaxaca se produce chocolate con notas de sabor únicas y delicadas. ¿Ya se te antojó?

Si ya andas pensando en echarte una tacita de chocolate con tu persona especial es mejor que le eches un ojo a estas 10 recomendaciones que van caladas, van garantizadas. Otro tip es que vayas con un huequito para echarte alguna otra indulgencia, varios tienen pancitos que son el acompañamiento perfecto. Agarra tu chamarra y gel antibacterial, es hora de recorrer esta chocolatosa lista.

Checa también: Dónde comprar bombas de chocolate, de matcha, fresa y más ⛄️🔮

1. Mixtli

Un chocolatito oaxaqueño y se te reinicia la vida, ¿a poco no? En Mixtli son expertos en sacarnos sonrisas con sus platillos de inspiración oaxaqueña. Nuestra recomendación es que vayas en fin de semana a desayunar y pidas una taza de chocolate de agua —también hay de leche— y una concha de rosita de cacao o de pixtle. El chocolate que utilizan viene directo de Oaxaca y es hecho artesanalmente, con el primer sorbo sentirás ese apapacho para comenzar el día con todo.

Instagram: @mixtlirestaurante

Dónde: Parroquia #727, Del Valle Sur, Benito Juárez

Horario: Mar-Sáb 8:30-19 h y Dom 8:30-18 h

2. Hunah

Si en México nos gusta tanto el chocolate, ¿por qué no hay lugares especializados en bebidas de chocolate? Esta es la premisa con la que surgió Hunah, un café muy mono en la Condesa. Aquí vienes a echarte un chocolate preparado de maneras inusuales: cada bebida está inspirada en algún país, momento o sabor especial, así que los ingredientes que le añaden te dejarán con el ojo cuadrado. Tienen uno con Butterfly Flower que tiñe la bebida de azul y otro mezclado con cubitos de queso salado para contrastar con el dulzor.

Instagram:@hunah.chocolate

Dónde: Vicente Suárez #64, Condesa, Cuauhtémoc

Horario: Lun-Jue 7-21:30 Vie-Sáb 7-22:30 Dom 10:30-20:30

3. Gelateria La Romana

Los gelatos son su fuerte, pero su amor por lo dulce los ha llevado a desarrollar postres y bebidas igual de sabrosas. Aquí llegas por el helado de vaina de vainilla, te quedas por las conchitas de chocolate y te enamoras con su chocolate caliente, una bebida con el balance perfecto para engancharte. No olvides pedir una madalena de limón, el contraste de sabor que te dejará pidiendo más. Los fines de semana están probando algunos platillos de desayuno para que te vayas bien llenito.

Instagram: @gelaterialaromana.mx

Dónde: Cádiz Norte #11, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez

Horario: Lun-Dom 10-19 h

4. Café Katsina

Ya sabemos que esta barra de café de especialidad prepara unas tazas buenísimas de… café, pero los chocolates también les quedan de rechupete. En el Centro de Tlalpan podrás disfrutar de una deliciosa taza preparada con cacao de Chiapas y endulzada con piloncillo. ¡Chulada! Algunos incluso vienen con una corona de crema que le da un toque ligero y suave.

Instagram: @cafekatsina

Dónde: Francisco I. Madero #15, Tlalpan Centro, Tlalpan

Horario: Lun-Mar 8-21:30 h, Mié-Vie 8-21:30 h Sáb 9-21:30 h Dom 9-19 h

Te puede interesar: ¡Amamos los postres con conejo de chocolate! Acá dónde probarlos.

5. El Cardenal

Clásico de clásicos. Estamos bien conscientes que todos hablan de El Cardenal, pero no podemos saltarnos su cremoso chocolate caliente sopeado con un bolillo recién horneado y una cucharadita de nata. Hasta salivamos al escribirlo. Si no has vivido esta experiencia, te recomendamos darte una vuelta por la sucursal de la calle de Palma —la primerita, abrió en 1969 pero tiene un estilo muy porfiriano—, un espacio inolvidable.

Instagram: @restaurante_el_cardenal

Dónde: Varias locaciones, consulta en su página web.

Horario: De acuerdo a la sucursal

6. Chiandoni

Te traemos el combo demoledor de esta temporada: helado con chocolate caliente. Chiandoni es un lugar famosísimo por sus deliciosos gelatos tradicionales, pero pocos se adentran a probar sus bebidas y postres que son igual de deliciosos. Su chocolate caliente no te va a defraudar, especialmente si para acompañarlo pides una bola de helado de vainilla o de mandarina —también helado hecho con crema—, gran combinación a la que debes darle una oportunidad.

Instagram: @heladoschiandoni

Dónde: Pensilvania #255, Nápoles, Benito Juárez

Horario: Lun-Dom 11-21 h

7. La Galeterie

Imagina un domingo en familia caminando alrededor del Kiosko Morisco, de repente sienten hambre y tu abuelita dice que un chocolatito estaría bueno. La Galeterie es ese lugar donde cumples el antojo de chocolate mientras estás domingueando plácidamente, además, tienen buñuelos de aire —esos crujientes con forma de flor— enormes para sopear en tu bebida.

Instagram: @galeterie_cdmx

Dónde: Santa María la Ribera #112, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc

Horario: Lun-Dom 8-23:00 h

8. Lovecraft Cafe

Para los darks que viven la spooky season todo el año, les traemos un café tan oscuro como los cuentos de Lovecraft. Todo en este lugar sigue una temática de cuentos de terror, la inspiración de los platillos son narraciones que abordan este género; ahhh, pero eso sí, el chocolate calentito no puede faltar. Acompáñalo con un cráneo con frutos rojos para hacer la experiencia más espeluznante.

Instagram: @lovecraftcafemx

Dónde: Calle 1325 #40 esquina con Lorenzo Boturini, Del Parque, Venustiano Carranza

Horario: Jue-Dom 15-21 h

9. El Nuevo Café Bagdad

Una joyita oculta en la Meche, con mucha historia, ondita y sabor. Café Bagdad ha visto el vaivén de la ciudad por más de 70 años mientras nos consiente con una taza de chocolate y un pan dulce. Este rincón pasa inadvertido en medio del ajetreo de la colonia, pero ya adentro olvidarás todos tus problemas sumergiéndote en tu bebida.

Instagram: @cafebagdadcdmx

Dónde: Plaza Juan José Báz #4, Centro, Cuauhtémoc

Horario: Lun-Sáb 8-19 h

Mira acá: ¡Garantizado! ¿Los mejores pasteles de chocolate en la ciudad?

10. La Rifa

Si hablamos de chocolate en la Ciudad de México, La Rifa es una parada obligada. Este lugar elabora sus chocolates desde cero, o sea, desde la preparación del cacao para transformarlo en ese sabroso alimento. Aunque sus tablillas son las más famosas, no dejes de probar sus bebidas preparadas con chocolate de verdad: sentirás notas que van desde naranja, hasta nueces, dependiendo del chocolate que elijas.

Instagram: @larifachocolateria

Dónde: Dinamarca #47, Juárez, Cuauhtémoc

Horario: Lun- Dom 8:30-21 h