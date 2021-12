A quién no le gusta ahorrarse unos pesitos. Bien dicen las abuelas: “gratis hasta las puñaladas”, por eso cuando leemos que hay alguna promoción, descuento o pase libre, nos emocionamos. Sabemos que tu bolsillo se encuentra debilitado por tantos servicios de streaming, por eso te tenemos una excelente noticia. Durante este de fin de semana StarPlus tendrá un Pase Libre con acceso liberado hasta el domingo 12 de diciembre a las 11:59 de la noche para disfrutar sin cargo alguno de todo su catálogo. ¿Khé? Así como lo lees, gracias a esta estrategia habrá contenido libre para ver durante más de 48 horas.

Accesar a este pase libre es muy sencillo, lo único que necesitas es realizar un sencillo registro a través del sitio de StarPlus y listo. El catálogo es muy variado, va desde eventos deportivos, estrenos de películas, sagas, series, comedias animadas y producciones originales. Luego no digan que no les dijimos. Ve armando el plan con tus amigos, aquí te dejamos unas recomendaciones para que le saques provecho a esta promoción chidísima de fin de semana.

6 opciones para aprovechar el pase libre en el servicio de streaming StarPlus

ABC News Special: Alec Baldwin Unscripted

Los de StarPlus realmente dijeron “A huevo, chismecito” y lanzaron la primera entrevista que Alec Baldwin concedió tras el lamentable accidente ocurrido en el set de filmación de la película Rust. Seguramente te enteraste de este suceso en redes sociales ya que rápidamente se viralizó, posteriormente aparecieron las desgarradoras imágenes del consternado actor,

Esta entrevista fue realizada por el presentador de la cadena de ABC News, George Stephanopoulos. De acuerdo al trailer, en esta plática Alec se muestra completamente transparente acerca de los hechos ocurridos y habla de las investigaciones en curso sobre lo acontecido. El caso continúa abierto, mientras tanto esta entrevista revela detalles desconocidos por los medios. Si te late el chisme seguro disfrutarás de este.

M.O.D.O.K.

Para los más frikis está M.O.D.O.K., una serie poco común acerca de un villano de Marvel fracasado y deprimido por no conseguir conquistar el mundo. Si no estás familiarizado con los cómics, M.O.D.O.K. fue creado como la antítesis de Capitán América, así que ya imaginarás por dónde va. Al ver todos sus planes frustrados se enfrenta a la crisis de la mediana edad -te entendemos- y a las peripecias de su profesión

A diferencia de lo que hemos visto de Marvel, esta serie animada es una parodia de la vida del personaje con un humor muy particular, prepárate para ver ultraviolencia, referencias de la cultura pop, chistes negros y una explosión de temas turbios. Muy parecido a las producciones que realizaba Adult Swim.

Free Guy

¿Qué pasaría si un día te das cuenta que la realidad en la que vivimos es un videojuego? De esto va la película de Free Guy, en la cual Ryan Reynolds interpreta el personaje de Guy, un banquero con una vida bastante ordinaria hasta que descubre que su vida está dentro de un brutal videojuego lleno de villanos.

La premisa suena bastante interesante, ya que juega con esta percepción alterada del mundo, donde una vez que atraviesas esta barrera, te conviertes en un jugador más que encuentra cajas de primeros auxilios para aumentar tus niveles de stamina y municiones para defenderte. Además, Reynolds es un tipazo, sus ocurrencias prometen sacarte varias carcajadas.

Chucky la serie

¿Y eso qué tiene que ver con la Navidad? Nada, pero como somos noventeros y fans del terror, Chucky nos cayó como anillo al dedo. La serie es la secuela de la séptima película de la franquicia y cuenta los orígenes de este personaje, el cual es un muñeco Good Guy poseído por el alma de un asesino en serie llamado Charles Lee Ray.

Mientras aparecen los flashbacks acerca de la vida de Charles, ocurren una serie de asesinatos perpetrados por Chucky, quien busca venganza y aterrorizar a jóvenes adolescentes. La serie es palomera, pero la historia te deja picado para echártela completa en un fin de semana.

Man in the Area: Tom Brady

Tom Brady tendrá cola que le pisen, pero es innegable la gran popularidad que tiene este jugador. Por esto mismo ahora tiene un documental biográfico que ahonda en la trayectoria de más de 22 años del quarterback, desde sus inicios jugando en la preparatoria hasta su actual posición con los Bucaneros de Tampa Bay.

Te recomendamos echarle un ojo si eres fan de este personaje o te gusta el chismecito, ya que hay varias declaraciones intensas Brady, sobre todo analizando cada una de sus derrotas. Ser uno de los jugadores de NFL más reconocidos no es tarea fácil, ya que el peso psicológico y emocional aumenta con cada una de sus victorias.

Los Simpsons

¡Anda la osa! Para echarte todos los episodios de la familia amarilla no tienes que contratar todos los servicios de streaming del mundo, basta con tener StarPlus. Ya sabemos que muchos fanáticos no están a gusto con la nueva línea de humor de las temporadas más recientes, pero no te preocupes, aquí están las primeras 20 temporadas para revivir esas líneas clásicas que tanto amamos.

¡Disfruta tu domingo con este servicio de streaming gratuito, porque vale la pena descansar un rato!