Vimos una promo que no podíamos rechazar: $3000 pesos por todos los tatuajes hasta donde aguantes. Estuvo doloroso, pero sabroso.

Dicen que los tatuajes son como una bolsa de papitas: una vez que pruebas uno, no puedes parar y vas a querer seguir y seguir. Pero si ya las papitas son caras, saciar el apetito de tinta a veces puede resultar en un ‘knock out’ para la cartera. Así que cuando me topé con la publicidad de un lugar que prometía “todos los tatuajes que aguantes”, la promoción sonaba más que tentadora.



Fue así como le escribí al personal de Mexa Tattoo Shop, un estudio de tatuajes que se encuentra en la colonia Anáhuac. Así fue como ellos me dieron los términos y condiciones de su promoción.

Son todos los tatuajes que puedas aguantar en una sola sesión, de 11:30 am a 7 pm. Puede ser uno grande que abarque todo ese tiempo o una combinación de varios medianos, muchos pequeños. No importa el estilo o si es color o sombras. No incluye cover o arreglos. Tiene un costo de $3,000 y para agendar pedimos un anticipo de 500 pesos. Si te interesa agendar por favor envíanos especificaciones —foto del diseño si la tienes—, estilo, tamaño en centímetros, zona del cuerpo en donde lo quieres. Así podremos asesorarte si eso que tienes en mente lo podemos hacer.

Todos los tatuajes que soportes por $3,000 pesitos



Sonaba demasiado bueno para ser verdad. ¿3,000 pesos por todos los tatuajes que quisiera? Ya desde hacía tiempo tenía la idea de hacerme un tatuaje grande, geométrico, con inspiración tecnológica, en todo el tobillo. Ya me lo habían cotizado en otros estudios entre 5,500 y 7,000 pesos, pues era un área extensa a cubrir y requería mucha precisión. También me habían advertido que, si bien sí podía hacerse en una sola sesión, sería bastante doloroso y aunque no había riesgo como tal, sería bajo mi cuenta y riesgo hacerlo de una sola vez pues implicaría mucho dolor.



Es por eso que al leer la promo de Mexa Tattoo Shop eso era música para mis oídos y para mi bolsillo, aunque seguramente lo iba a sufrir. En cuanto los contacté me dijeron que sí sería posible, e incluso mandé dos diseños adicionales opcionales por si daba tiempo, uno para una cruz en el cuello y otro para la palabra “LOVE” en el bícep, ya para terminar de aprovechar la promo. Todo estaba listo y el día de mi cita con el dolor llegó. ¿Aguantaría tanto dolor, agujas y tinta?

Más de 6 horas debajo de las agujas se dicen fácil, pero…

Ya en el estudio, poco antes de las 12 del día quien me recibió fue Pao, una artista a quien ya previamente había stalkeado y sabía que era la indicada para mí, pues había hecho un diseño geométrico tipo fractal en toda la zona del pecho, y además lo había logrado en una sola sesión precisamente durante una promoción. Al entrar a Mexa Tatto Shop me encontré con un impreso en la pared que marcaba las zonas de mayor dolor —El “Dolómetro”— que casualmente marcaba el tobillo como una de las zonas de mayor sensibilidad. Incluso decía que si te atrevías, no tenía nada de malo morder un pedazo de cuero o algo que estuviese a la mano.



La verdad es que no pensé que doliera tanto: tengo tatuajes en brazos, espalda, la mano, incluso en el cráneo. Pero estaba llegando virgencito a la zona del tobillo. Después de los preparativos de rigor —poner el esténcil, revisar que el equipo era totalmente nuevo y verificar su fecha de caducidad— procedimos. El primer pinchazo fue solo de línea y dije: “va, sí duele, pero está soportable”. Pero lo más severo estaba por venir. Después de las líneas Pao procedió a hacer la parte del relleno y entonces sí, ya quería que Papá Dios me recogiera en su manto sagrado. Como no eran sombras, sino color completamente sólido, el dolor era tan intenso que en más de una ocasión los músculos de mi pierna se contraían involuntariamente, como si estuviera recibiendo un shock eléctrico.

Mex Tattoo Shop: si aguantas, vente

Fueron aproximadamente 6 horas de un dolor ininterrumpido, hasta que por fin quedó el tatuaje. Y aunque dolió mucho el resultado final valió TODA la pena: tenía justo el diseño que quería, por una profesional en la materia, y lo mejor, con un buen ahorro de lana. Pasaban ya de las 6 de la tarde y Pao me dijo: «sé que querías dos más, pero te recomiendo hacerte solo otro, tanto por el tiempo como porque ya vi en tu cara que ya sufriste mucho». Y sus palabras fueron justo lo que quería escuchar, porque no quería ser yo quien se echara para atrás.



Elegí como pilón el tatuaje de una cruz en el cuello; un tattoo al que ya le traía muchas ganas. Y se cumplió, fue algo bastante rápido. Después de hacer el esténcil, me volví a tender sobre el camastro del dolor y aproximadamente 20 minutos esa cruz ya estaba hecha y yo con una marca más de tinta. Estábamos aún dentro del rango de la hora de la promoción (me faltaba aproximadamente media hora) pero ahí decidí parar. La promo estuvo más que aprovechada.



Así que si tú estás buscando buenos artistas del tatuaje, quieres ahorrar y sobre todo no le tienes miedo a unas buenas horas bajo las agujas, en Mexa Tattoo Shop te espera todavía esta promoción para que inicies 2022 como debe de ser: ¡con esas rayas que siempre quisiste!





¿Dónde? Mexa Tattoo Shop,Felipe Carrillo Puerto 420, primer piso, Anáhuac I Secc, CDMX.

¿Cuándo? Lun-dom: 11:00 a 19:00. Horario y condiciones de la promo: todos los tatuajes que aguantes entre 11:30 y 19:00 horas. No cover-ups, no arreglos de tattoos previos. Todos los estilos y colores están permitidos.

¿Cuánto? $3000 varitos.

Instagram: @mexa_tattoo_shop

Citas vía suFacebooko al 5627117687