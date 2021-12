¿Una barbería en la que te atienden en calzones? Efectivamente, my friend. Se llama Gato Negro y está en el Centro Histórico de la CDMX.

El ir a la barbería puede ser un momento de desconexión del mundo exterior y su bullicio, una especie de oasis en el que uno mismo se apapacha. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que relajándose como diosito nos trajo al mundo (o casi)? Este es el concepto que maneja la Barbería Gato Negro, un spot secreto en el Centro Histórico de la Ciudad de México en el que los barberos, durante los fines de semana, te atienden en calzones, mientras tú estás igual que ellos.



Para saber más sobre este concepto que seguro a más de uno le interesará, platicamos con Adrián Naguatt, quien a calzón quitado (je) nos contó de por qué le dio este peculiar giro a su negocio: Gato Negro, una barbería donde te atienden… en calzones.

Lo que hacemos nosotros consiste en dar un servicio de barbería y peluquería para hombres de la comunidad gay con la particularidad de que todos los viernes y sábados el servicio es en ropa interior. Tanto el personal que labora con nosotros, así como los clientes, estamos todos en calzones.

También los heteros curiosos pueden ir, mientras dejen fuera la heteronorma

Para nadie es un secreto que las barberías suelen ser peluquerías o estéticas pero con un exagerado toque de testosterona. No por nada circulan memes en los que dicen que los hombres se permiten manosear la cara por otros hombres y hacerse faciales siempre y cuando el local sea negro, haya calaveras y suene hip hop. Un lugar muy para “bros”, y “no homo”, donde los gays pueden no sentirse cómodos. Esto lo saben en la Barbería Gato Negro, y por eso ofrecen un espacio para que los LGBT+ se sientan a gusto y no tengan que pasar por momentos incómodos.

Comúnmente en una barbería el ambiente que se maneja es muy heteronormado, en donde la mayoría de nosotros (hombres gays) no nos sentimos identificados, por lo que decidimos crear un espacio en donde nuestros clientes se sientan cómodos, seguros y libres de expresarse, expresa Adrián.

Este es un lugar tan friendly que no se cierran a que hombres trans —quienes al nacer les fue asignado el sexo femenino y después transicionaron— puedan visitarlos. Su misión de espacio seguro no tiene como objeto excluir. De hecho incluso pueden asistir los hombres heteros que no se sientan intimidados por estar entre barberos y clientela de hombres gays en calzones.

El espacio de la barbería está abierto cualquier hombre que requiera de nuestros servicios, por lo que si un hetero curioso quiere visitarnos es bienvenido.

Un poco de morbo no le hace daño a nadie

¿Cuál es el objeto de una barbería en la que te atienden en calzones? Por supuesto el sentirse a gusto con el propio cuerpo, pero también hay un ingrediente erótico que sus clientes disfrutan en poder echarle ojito al barbero, a los otros visitantes e incluso en saberse vistos. Es un espacio donde se mezclan exhibicionismo y voyeurismo; hambre y ganas de comer.

Al momento de estar todos en calzones se crea un ambiente erótico y un tanto morboso, además, el servicio, la atención y convivencia que ofrecemos como equipo generan una gran experiencia para nuestros clientes.

La Barbería Gato Negro es relativamente reciente —iniciaron en mayo de 2021 y llevan apenas dos meses con el servicio en calzones— pero en este poco tiempo ya han obtenido una muy buena reacción por parte de sus clientes.”Para el poco tiempo que llevamos con la dinámica, la respuesta de los clientes ha sido muy buena, ya que de momento no hay otra barbería como la de nosotros en CDMX”. El que sea un concepto tan único es lo que ha llamado poderosamente la atención.

Entre los servicios que ofrecen está la barbería express, barbería clásica, mascarillas, depilaciones, recorte de vello corporal (entre ellos el vello genital), entre otros. Cabe señalar que estos servicios son con cita previa y no olvides que solo los viernes y sábados se ofrece el servicio de barbería en calzones.

¿Te atreves a asistir a esta barbería en chones o te da frío (literal y metafóricamente)?

Dónde: Centro Histórico de la Ciudad de México (el lugar exacto se les ofrece al contactarlos por mensaje en Instagram).

Cuándo: Lunes a jueves, barbería “normal”, de 12:00 a 19:00, con previa cita.

Dinámica en ropa interior: viernes y sábados a partir de las 18:00 horas y hasta las 23:00

Contacto: @la_barberia_gatonegro