El Centro Histórico de la CDMX ha visto crecer artistas, cantantes y compositores. Conoce a las celebridades de barrios chilangos.

La Ciudad de México es no solo entrañable por su presente sino por todas las cosas increíbles que han ocurrido durante su historia. Nuestra capital es semillero de todo tipo de artistas, deportistas, celebridades y otros personajes de la vida pública. Estas son algunas historias de celebridades de barrios chilangos.

Celebridades de barrios chilangos

¿Dónde crecieron o vivieron estos chilangos que nos dieron patria? Aquí te ofrecemos un recorrido por ocho lugares de nuestra ciudad donde los personajazos de nuestro México residieron sus primeros años o habitaron gran parte de su vida.

Paquita la del Barrio

Paquita es una de las más conocidas intérpretes de la música popular en México, famosa por darle voz a éxitos como “Cheque en Blanco”, “No hay quinto malo”, “Tres veces te engañé” y “Rata de dos patas”.

Paquita no solo no reniega de su origen sino que lleva con orgullo su apellido artístico. Ese La del Barrio se debe no solo a que le canta al barrio, sino que de él viene y a él pertenece.



Como una estrella de cabaret, ella durante años fue el atractivo central de el bar Casa Paquita, que se encuentra en la calle de Zarco 202. Actualmente ese bar se encuentra cerrado, pero Paquita continúa arraigada al barrio de la Guerrero, demostrando que cuando eres auténtico, ni la fama ni el dinero cambian quien realmente eres.

Juventino Rosas

Si lees o escuchas el nombre de José Juventino Policarpo Rosas Cadena seguramente el nombre no te suene. Pero si lo dejamos en Juventino Rosas es mucho más probable que sí lo conozcas.

Juventino Rosas fue originario de Santa Cruz, Guanajuato, pero desde temprana edad vivió en el barrio de Tepito. Debido a su temprana formación religiosa, su manera de acercarse a la música fue a través de la iglesia, donde cantaba en el coro y acompañaba la misa con su violín.

El joven Juventino tuvo problemas de deudas desde muy joven. Incluso malbarató los derechos de sus obras por poco más de 40 pesos, por lo que su vals “Sobre las olas” —una obra maestra que muchos comparan con grandes genios como el de Strauss— no sirvió para darle una vida digna.

En la calle de la Amargura (hoy tercera cuadra de la calle de República de Honduras), donde se instaló su familia al llegar a la Ciudad de México no hay ninguna placa que indique que ahí vivió uno de los grandes prodigios de la música. Ni siquiera se conoce el número preciso de la vecindad en la que residió. Al menos su natal Santa Cruz sí le ha hecho justicia y hoy se llama Santa Cruz de Juventino Rosas.

Cantinflas

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido simplemente como Mario Moreno o Cantinflas fue el sexto de 14 hijos. Su estilo de comedia retoma muchos elementos de la vida en el barrio y esto no fue casual: Mario pasó los primeros años de su vida en Santa María la Redonda, muy cerca del Barrio de Tepito.

En sus películas Mario Moreno destaca por desempeñar una multitud de oficios, en los cuales se desenvuelve naturalmente. Esto se debe a que durante su vida en el barrio fue ayudante de zapatero, mandadero, limpiabotas, boxeador e incluso torero.

De cada uno de esos oficios callejeros Cantinflas aprendió la jerga, que incorporó en una forma de hablar enrevesada y divertida que más adelante llegó incluso llegó a la RAE en forma de verbo: cantinflear.



Si quieres visitar el lugar donde nació una de las más grandes estrellas de nuestro país solo tienes que acudir a la Antigua Sexta Calle de Santa María la Redonda 182 (hoy Eje Central 182).

Aunque la vecindad donde pasó sus primeros años ya no existe como tal, podrás encontrarte con una placa conmemorativa en un edificio de departamentos e incluso algunos murales alusivos al actor. Aunque a veces los grafiteros hacen de las suyas, suelen ser retocados cada cierto tiempo, así que con suerte los encuentras en buen estado para hacerte la bonita selfie del recuerdo.

Chava Flores: el cronista musical chilango y orgullo de La Merced

Hay un dicho entre quienes se dedican al arte de escribir que reza que “nadie escribe de lo que desconoce”. Esto es especialmente cierto cuando se trata de tratar con naturalidad acerca de los asuntos y las historias del barrio.

Esta fue la temática favorita de Salvador Flores Rivera, conocido cariñosamente como Chava Flores. Canciones como “Sábado Distrito Federal”, “Los Quince años de Espergencia”, o “¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?” no podrían haber sido tan genialmente escritas sin conocer a fondo la vida barrio.

Oriundo de La Meche, Chava Flores fue costurero, encargado de almacén, vendedor de puerta en puerta y cobrador. Otro de sus trabajos fue en una imprenta, donde se mandó a hacer el tiraje de El álbum de oro de la canción.

Ese golpe de suerte lo marcaría, pues se involucró tanto en la música que comenzó a crear sus propias canciones y el resto es historia. Si quieres conocer el lugar donde nació Chava Flores solo tienes que ir al número 66 de la Soledad, en La Merced. Ahí encontrarás una placa conmemorativa, aunque este secreto esté a veces escondido entre carpas de comerciantes.

Jacobo Zabludovsky: de una vecindad en el centro a la pantalla chica

El nombre de Jacobo Zabludovsky ha sido uno de los más importantes y también controversiales en la historia del periodismo y de la TV mexicana. A él se atribuye —sin haberse comprobado— la frase “hoy fue un día soleado”, que habría minimizado la matanza de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco el fatídico 2 de octubre.

Aunque es un mito que Jacobo haya dicho eso, lo que sí es cierto es que él pasó los primeros años de su vida viviendo en vecindades en el Centro, por lo que es considerado uno de los hijos pródigos del barrio de La Merced.

Hijo de inmigrantes, vivió en varias colonias populares, pero le tuvo especial cariño a un pequeño cuarto de una vecindad en la calle de Mesones 62. En una entrevista el mismo Jacobo se lamentaba que la vecindad donde creció ya no existiera más. En el lugar solo hay un anuncio de la Farmacia París y un letrero estilo talavera con el número 62. Hoy de la vecindad que vio crecer a Jacobo solo queda el recuerdo.

Antonio Rivas Mercado, el arquitecto que le dio “alas” a la Ciudad de México

Paseo de la Reforma es una de las avenidas más bellas no solo de la Ciudad de México, sino también del mundo. ¿Qué sería de esta famosa avenida sin el monumento más emblemático de la Ciudad de México: el Monumento a la Independencia? El Ángel, como también lo conocemos cariñosamente los chilangos, fue un trabajo arquitectónico liderado por Antonio Rivas Mercado.

Oriundo de Tepic, Nayarit, Antonio Rivas Mercado también construyó el edificio que, posteriormente, ocuparía el Museo de Cera en la calle de Londres, además de su propia casa en la colonia Guerrero, ubicada en Héroes #45.

En esa casa —que hoy desentona un poco con el resto de la colonia— vivió don Antonio hasta el final de sus días.

En aquellos tiempos la colonia Guerrero era un barrio de ricos y notables, aunque con el paso de las décadas transformó sus espacios en vecindades, cantinas y negocios clandestinos. Cuando acaben los tiempos pandémicos se reanudarán las visitas guiadas, con precio especial para los habitantes de la colonia Guerrero.

Tin Tan: el comediante que nació en pleno corazón de la ciudad de México

La historia de Tin Tan es tan atípica e intrincada como su nombre: Germán Genaro Cipriano Gómez Valdéz Castillo, quien nació en un edificio ubicado en la calle de Hidalgo Número 85.

El predio había pasado por una gran cantidad de funciones y remodelaciones: fue casa, luego hospicio y finalmente devino en vecindad; y como vecindad es como Tin Tan la conoció y habitó sus primeros años.

Después la familia se mudaría a Veracruz y luego a Chihuahua, pero volvería a la Ciudad de México. El Centro lo llamó nuevamente, pues estudió en la Escuela Comercial Nocturna, ubicada en 16 de Septiembre.

Tuvo diversos oficios, entre ellos auxiliar de mantenimiento. Esto lo llevó a hacer chambitas en una estación de radio, donde descubrieron su talento histriónico y de ahí p’al real. El también llamado Rey del Barrio (por una de sus cintas más famosas) o Pachuco Mayor nunca negó sus orígenes.

Hoy el edificio ya no es una vecindad, pero si quieres visitarlo, puedes acudir a calle Hidalgo 85 (muy cerca de la Iglesia de San Hipólito) y ver la placa conmemorativa que constata que ahí nació uno de los más grandes comediantes mexicanos.

El Santo

Los barrios bravos del Centro (como la Morelos y la Guerrero) ya sea por su gran cantidad de gimnasios, por su espíritu bravo o porque hay que saber aprender a sobrevivir a moquetazo limpio, ha sido hogar de una gran cantidad de figuras del boxeo y de la lucha libre.

Rodolfo Guzmán, mejor conocido como El Santo, nació en Tulancingo pero se formó en un barrio chilango: vivió en una vecindad de la calle de Belisario Domínguez llamada La Covadonga, que abarca de los números 44 al 50.



La colonia Guerrero también aportó para forjar su carácter, pues según la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hizo su primera aparición luchística en el Deportivo Islas en la calle de Arteaga.

Aunque en la vecindad no hay placas que confirmen la residencia del Santo en esa ubicación, la Peralvillo lo homenajeó con la construcción de una estatua en las intersecciones de Gorostiza y Jesús Carranza.

¿Sabías las historias de estos personajes chilangos que salieron del barrio? ¿Qué otros conoces?

