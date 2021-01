Se acercan las celebraciones del Año del Buey y para conmemorarlo te contamos cómo fue que surgió el barrio chino en la CDMX.

Todos hemos disfrutado de su delicioso pan, sus tradicionales restaurantes y su sorprendente danza del dragón. El barrio chino en la CDMX es una parada obligada en la vida de todo chilango. Pero, ¿sabes desde cuándo existe y cómo surgió?

Este año, la pandemia no nos dejará disfrutar del Año Nuevo Chino en vivo y a todo color. Pero ese no es pretexto para no sentirte cerca de esta cultura que radica desde hacia varias décadas en nuestra ciudad.

El origen del Barrio Chino en la CDMX

El centro histórico es el corazón de nuestra ciudad, y entre sus calles también puedes sentirte como si estuvieras en Asia. Y es que cerca de la Alameda Central, en dos bloques de la calle de Dolores, se encuentra el barrio chino en la CDMX.

Quizás, si lo comparamos con otros barrios, este es muy pequeño. Sin embargo, tiene un origen que se remonta hasta los inicios del siglo XX.

Su comienzo se liga con la llegada de inmigrantes chinos al norte del país que hubo entre 1880 y 1910. Sin embargo, en la capital se establecieron varias comunidades hasta 1930. Casi todas estas familias abrieron lavanderías, cafeterías y restaurantes. Muchas de ellas ubicadas en las calles de Dolores y Luis Moya.

Sin duda, lo que ayudó al barrio chino en la CDMX a ganar fama fueron los famosos “cafés chinos”, que todavía son famosos por sus deliciosos bisquets. Aunque también vendían panes al vapor y otros tradicionales.

Durante los 40 sucedió otro gran acontecimiento. Abrió sus puertas el restaurante Shanghai, uno de los más famosos de la zona y que tristemente hoy ya está cerrado. Era el primero en su tipo, ya que los demás negocios de comida del barrio se limitaban a dar servicio de cafetería.

Shanghai ofrecía platillos provenientes del país asiáticos. Aunque muchos de los ingredientes que no podían conseguirse aquí eran reemplazados por otros nacionales.

De acuerdo a la página oficial del Barrio Chino en la CDMX, no se consolidó como tal hasta la década de los 60. Para entonces, ya cualquiera reconocía esta zona con sus tiendas y restaurantes adornados de colores rojo y dorado y con linternas.

Las tradiciones que conquistaron a los chilangos

Ya en el siglo XXI esta zona en el Centro Histórico era una visita obligada para cualquier chilango. Sobre todo durante enero y febrero, pues es cuando se celebra el Año Nuevo Chino.

Esta tradición, que sigue el calendario lunar, siempre llega acompañada de danzas, comida deliciosa, amuletos, música y más. Aunque es un evento realizado por la comunidad china, un montón de curiosos y turistas ya siempre se aglutinan en el barrio chino en la CDMX durante esta fiesta.

Por eso, entre 2006 y 2008 se hicieron varias remodelaciones a la zona con ayuda del gobierno de la ciudad. Una de ellas fue la construcción del Arco Chino o Pagoda, una estructura colocada en la calle Independencia.

Curiosidades del Barrio Chino

La Pagoda o Arco Chino inicialmente se iba a colocar en la calle de Dolores y Av. Juárez. Pero era demasiado grande y por eso se movió a Av. Independencia. Fue hasta 2006, con el primer bloque de remodelaciones, que el barrio chino en la CDMX se volvió una zona 100% peatonal. Hay un segundo arco, llamado Paifang, que se colocó en 2018 y entre Av. Juárez y Av. Independencia. El tercer arco, llamado Puerta Luna, fue puesto en 2018 sobre Dolores y Ayuntamiento. Sobre Dolores, hay dos estatuas muy particulares: Perros (o leones) Fu, un amuleto de protección. Este no es el único barrio chino en la CDMX. Hay uno menos conocido en la colonia Viaducto Piedad. Sobre Dolores encontrarás un letrero gigante con los caracteres “墨西哥城” que significan Ciudad de México en chino.

El restaurante más antiguo todavía abierto se llama Hong King, se inauguró en 1963.

Si te late cañón la cultura oriental y quieres entrarle a las celebraciones virtuales del Año del Buey, échale ojo al concurso de disfraces del Año Nuevo Chino 2021.

