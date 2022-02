Pues nos lanzamos a pensar cosas al tianguis el salado y nos topamos con varios tesoritos mientras chachareábamos. Acá te contamos.

Tianguis en la CDMX hay muchos y son varios de ellos los que se disputan la corona de ser el más grande. El tianguis de la San Felipe de Jesús —el de la ‘Sanfe’ para los cuates— es el que tiene la corona “oficial” pero hay quienes dicen que, contando todas sus laberínticas ramificaciones, hay uno que le tumba el peldaño de honor. Por supuesto nos referimos al tianguis de El Salado, que toma su nombre del parque ecológico que se encuentra en las inmediaciones de la colonia Solidaridad.



Este es un tianguis atípico por donde se le vea: para empezar, la vendimia empieza desde muy temprano y ya desde las 3 de la mañana se pueden ver tráilers descargando y puestos instalándose. Si no le temes a nada, puedes armarte de una buena lamparita y seguro apañas las mejores cosas antes de que todo esté ya rebuscado. Nosotros nos lanzamos y te mostramos que, como dice el dicho “el que busca, encuentra”. Checa nada más las joyas que nos topamos.

1. Ropa nuevecita, todavía con etiqueta

Si bien para comprar ropa de paca nosotros recomendamos el tianguis de las Torres en Iztapalapa, El Salado tampoco decepciona en este rubro y es un gran lugar para entrarle a la “Francisca”. Como en todo hay de precios y niveles, pero en este caso nos pudimos hacer de un pantalón nuevo que todavía traía la etiqueta de una tienda departamental por 120 pesitos, y una sudadera LEVI’S original, también con el sticker de que estaba nuevecita, esta por 80. Aquí lo chido es buscarle y no habrá trabajadores que te miren feo por revolver las prendas, así que seguro encuentras algo chido.

2. Espuelas de plata



Sobre la avenida Zaragoza se puso hoy don Samuel, que traía varias joyas en su haber. Estuvimos a punto de entrarle con unos Converse neón que se veían con muy buena vida por delante todavía, cuando algo llamó nuestra atención: unas espuelas antiguas. “Están a 3,200 a ofrecer”, dice don Samuel. Y si bien puede parecer un latigazo a la cartera, basta buscar modelos antiguos similares en sitios como eBay y no bajan de 7,000. Si te gusta lo vintage y en un lugar no tan mainstream (cof, cof, la Lagunilla), El Salado te espera.

3. Pulquito en burro

Si bien utilizar animales para el traslado de mercancías podría verse como un acto de crueldad animal, las chicas que traían a este burrito lo tenían muy bien cuidado y no estaba excesivamente cargado. De a 60 pesos el litro de curado, por si te quieres echar un pulquito mientras vas en busca de más hallazgos. ¡Nada mal el precio y hasta la foto te llevas!

4. Boletos antiguos del Metro

Para quienes nos hemos desplazado en la limusina naranja, tener un objeto retro de nuestro amado —y odiado— Metro es un must. Así que encontrarse con estos boletos retro a un precio chido fue una grata sorpresa. “Llévatelos todos a 70 pesos, ya para que se vayan”. Y es así como nos fuimos con una bolsa grande llena de boletos para tenerlos como memorabilia o para el bonito regalo el bonito, el bonito recuerdo.

5. iBook G3

Corría el año 1999 cuando Steve Jobs le presentaba al mundo una de sus piezas de computación más icónicas: la iBook G3 (sí, la misma que usa Reese Whitherspoon en Legalmente Rubia). Cómo una compu como estas vino a parar a El Salado, no lo sabemos. Pero si te gusta el coleccionismo retro, te sentirás feliz de poder llevarte uno de estos especímenes a casa.

6. Escultura de Jorge Marín

Admirado por unos, rechazado por otros, la obra de Jorge Marín, siempre ha sido motivo de controversia. Quien no se haya tomado una foto en las famosos alas de Paseo de la Reforma que tire la primera piedra. Mucho más al oriente, aquí en El Salado, ofrecen una obra suya que, aseguran, es original del escultor. ¿El precio? 3,500 pesos. Por supuesto no ofrecen certificado de autenticidad, pero sí se parece mucho a la obra del escultor. Si no te importa arriesgarte a un timo, vas, es una de esas es buena y te estás llevando una obra que seguro vale mucho más.

7. Game Boy Color

¡Directo en los 90! Lanzado oficialmente en el año de 1998, esta consola portátil fue uno de los más pedidos a Santa y Los Reyes Magos por los niños de aquel entonces. Aunque esta pieza tiene alrededor de 24 años, lo que sorprende es que está enterísima; todavía en su caja, con instructivo y con un cartucho de regalo. Pedían 2,100 por él, pero en el tianguis siempre se vale regatear. Si quieres hacer feliz a tu niño interior, en una de esas te topas esta joyita.

Por supuesto encontramos muchas cosas más, pero no nos daría la vida para numerarlas. Mejor lánzate a El Salado y vive tu propia experiencia. Lo mejor es llegar por el metro Acatitla, del lado de la Zaragoza que va hacia el centro y de ahí, si no te duelen los pies, recórrelo todo (toma en cuenta que solo se pone los miércoles). ¡Vale la pena y seguro más de una cosa sí te llevas a casa!

¿Cuál de estas joyitas que vimos en el tianguis El Salado hubieras comprado sin pensarlo dos veces? Oye, y si amas tanto los tianguis como nosotros, checa nomás cómo se ven de hermosos desde estas fotos aéreas.