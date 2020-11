¿Todavía no te la pones? Durante los próximos días llegará el tercer lote de vacuna contra influenza a la CDMX. Ve preparándote.

Súbete la manga y ve preparando el brazo. Durante la semana del 16 de noviembre llegará el tercer lote de vacuna contra influenza en CDMX; así que si no te has podido vacunar no te preocupes, pronto podrás hacerlo.

El 1 de octubre comenzó la campaña de vacunación contra influenza, la cual concluirá el 31 de diciembre; sin embargo, las dosis que se tenían disponibles en CDMX ya se están acabando oootra vez.

En conferencia de prensa este miércoles 11 de noviembre, Oliva López, titular de la Secretaría de Salud de la CDMX, detalló que unidades del IMSS y del ISSSTE todavía tienen vacunas, así que los asegurados pueden acudir a vacunarse.

¿Cuándo llegará el tercer lote de vacuna contra influenza en CDMX?

La funcionaria explicó que, como máximo, el lunes 16 de noviembre llegará el tercer lote de vacunas a la capital, por lo que desde el martes ya habrá más disponibilidad de esta vacuna.

Adicionalmente, recordó que los grupos vulnerables ante la influenza son niños entre seis y 59 meses; adultos mayores de 60 años, personas con comorbilidades y mujeres embarazadas..

Alertan por venta de vacuna falsa contra influenza

El 16 de octubre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta por la venta de una vacuna falsa contra influenza.

El fármaco en cuestión lleva el nombre de Fluzone Quadrivalent y es fabricado por Sanofi Pasteur. Dicha empresa reportó que detectaron la venta de lotes de esta vacuna, los cuales no fueron fabricados por ellos.

Los lotes son: EUH2174AC, EUH071AB y E0H071AB. Ante ello se recomendó a hospitales privados y farmacias revisar si tienen esa vacuna de dichos lotes. En caso de encontrarlas deben inmovilizarlas.

