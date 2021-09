Si tus hijos ya volvieron a clases o aún no decides si llevarlos o no, estas recomendaciones contra covid te serán de gran ayuda, no solo para los niños, también para todo la familia.

Chilango platicó con el doctor Francisco Medrano, especialista en neumología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, sobre las recomendaciones para evitar contagios tanto en los salones de clases como en casa; además nos dio uno que otro tip para hacerle frente al virus.

Con la variante Delta, la principal preocupación de los padres de familia es si los niños son más susceptibles a esta cepa.

De acuerdo con el especialista sí es un hecho que al no estar vacunados los niños y adolescentes, con esta variante tienen un poco más de riesgo, sin embargo, la gran mayoría siguen siendo casos leves.

Datos de la Unicef y la OMS indican que, hasta mayo de 2021, se tenían reportadas 8 mil 700 muertes en menores de 20 años, esto representa el 0.3% de las muertes generales a nivel mundial.

En cuanto a los síntomas de covid en menores, el especialista señala que suelen ser muy variables, pero principalmente suelen presentar fiebre, que puede durar hasta 48 horas. En algunos casos, pueden progresar a dificultad para respirar.

También pueden presentarse manifestaciones gastrointestinales, como diarrea, así como manchas o moretones en la piel. Sin embargo, en la mayoría de los casos los síntomas tiene una duración que va de 24 a 48 horas.

Recomendaciones contra covid-19 para este regreso a clases

¿Qué le puedo dar a mi hijo para reforzar su sistema inmunológico y evitar covid?

Si existiera un medicamento mágico para evitar el covid tanto en niños como en adultos, esto no sería una pandemia, señala el especialista.

Sin embargo, se pueden utilizar multivitamínicos, principalmente vitamina C y D, esta última que inhibe la replicación viral, peeero siempre será mejor consumirlo de manera natural en alimentos.

¿Qué puedo hacer para evitar que mi hijo se enferme o tenga un cuadro grave de covid?

Si quieres asegurar que tu hijo no se enferme, explica el pediatra, las recomendaciones son estas: buen sueño, buena alimentación, ejercicio y completar esquemas de vacunación.

¿Qué medidas sí sirven en la escuela?

El neumólogo señala las siguientes: buena ventilación, vacunación del personal educativo, grupos pequeños y fraccionados, procurar que ingieran sus alimentos en lugares ventilados o al aire libre.

El uso de careta o de barreras de protección o mamparas funcionan siempre y cuando se complementen con el uso correcto de cubrebocas.

Los tapetes sanitizantes o el uso de aerosoles sanitizantes no son necesarios, señala el médico.

¿Sirven las barreras en los asientos de los niños?

Algunas de las recomendaciones contra covid-19 señalan el uso de este tipo de barreras, sin embargo el médico señala que su efectividad dependerá mucho en la edad del niño, pues si es un adolescente, es más probable que pueda permanecer durante sus clases dentro de este lugar asignado, contrario a lo que sucede con los niños pequeños que es imposible controlar que se queden siempre en un mismo sitio.

¿Qué cubrebocas se recomienda para niños de 5 a 12 años?

Puede ser cualquier tipo de cubrebocas. El único que no se recomienda es el que tiene válvula . Ojo, es importante que se use de forma correcta y respetar el tiempo de vida de un cubrebocas (en el caso de los desechables).

¿Qué tan probables son las reinfecciones en niños?

Ahorita están de moda las cepas, eso es importante saberlo, por lo que dependiendo de la cepa puedo tener una reinfección. ¿Qué tan común es? Esto dependerá de las medidas que adopte cada persona o niño.

¿Los niños con asma son más propensos a contagiarse?

Si tu ya tienes una enfermedad previa que te cause esa inflamación y llega otra enfermedad que también lo causa, entonces eres mas propenso a que te cause complicaciones. Sin embargo, este no es le único factor que contribuye o que aumenta el riesgo de sufrir un cuadro grave de covid.

¿Qué vacuna es la mejor para los niños?

La que se pueda poner y a la que tengas acceso. En Estados Unidos, actualmente solo se puede aplicar la Pfizer en niños mayores de 12 años, señala el neumólogo.

Todo medicamento que sale lleva un protocolo que asegura que nuestros niños estén seguros, es por ello que las vacunas para niños son las que más tardan en aprobarse.

¿Si mi hijo es alérgico al huevo, puedo vacunarlo contra covid?

Sí se pueden vacunar. Realmente las contraindicaciones son haber tenido covid recientemente; si en los últimos tres a seis meses previo a la vacuna, te realizaron transfusiones de plasma; que hayas tenido alguna reacción alérgica importante a vacunas anteriores.

Anteriormente las vacunas se inoculaban con partes de huevo, actualmente son raras las vacunas que vienen con esa presentación.

¿Se recomienda el uso de factor de transferencia en niños?

Hay casos específicos, principalmente en pacientes con cáncer, que puede funcionar muy bien, pero a la gran mayoría, pero si con el factor de transferencia se pudiera evitar el covid, entonces no tendríamos una pandemia.

Ojo, además de estas recomendaciones contra covid, es importante acudir al médico en caso de síntomas.