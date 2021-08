¿Y la vacuna para los jóvenes de 18 a 29 años? ¿Qué pasará con las alcaldías que faltan de vacunación? Esto han dicho las autoridades

Aunque cada semana se anuncia en qué alcaldías de la CDMX se aplicará la vacuna contra covid-19, en esta ocasión no fue así. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasará con las alcaldías que faltan de vacunación?

Hasta el momento se han aplicado 9 millones 156 mil 675 vacunas contra covid-19 en la capital. Por lo menos 3 millones 28 mil 459 tienen las dos dosis; mientras que 6 millones 128 mil 225 tienen por lo menos la primera.

Alcaldías que faltan de vacunación

Respecto a la vacunación de 18 a 29 años, jóvenes de 11 alcaldías ya recibieron por lo menos la primera dosis. Incluso, los de Iztacalco y Tlalpan ya tienen el esquema completo, de acuerdo con información del gobierno de la CDMX.

Dentro de este rango de edad falta aplicar primera dosis a habitantes de las alcaldías:

Álvaro Obregón: 145 mil 256 personas de 18 a 29 años

Azcapotzalco: tiene 82 mil 2 jóvenes de este rango de edad

Coyoacán: tiene 124 mil 483 personas de este rango de edad

Cuajimalpa: tiene 48 mil 693 jóvenes de 18 a 29 años

Iztapalapa: en esta alcaldía viven 387 mil 527 jóvenes de este rango de edad

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital en la Agencia Digital de Innovación Pública explicó en entrevista con Denise Maerker que el viernes les confirmaron que no les entregarían vacunas para la semana del 30 de agosto.

“El viernes nos confirmaron que desafortunadamente no nos iban a entregar esta semana derivado de una aprobación todavía pendiente que tienen para liberarse muchos millones de AstraZeneca”, explicó el funcionario.

Seguramente te preguntarás, ¿por qué ocurre este rezago para jóvenes de 18 a 29 años? En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Clark explicó que autoridades federales aún no han destinado las vacunas para aplicar estas primeras dosis.

“La razón por la cual no hemos iniciado este operativo tiene que ver con que no se han asignado de parte de la federación las vacunas para hacerlo. Cada semana la federación nos va asignando vacunas y en las últimas semanas no hemos recibido vacunas más que para prácticamente segundas dosis”, detalló.

Añadió que la Ciudad de México es la entidad que más vacunas ha recibido y que durante las últimas semanas se ha hecho un esfuerzo por atender rezagos en otros estados del país a fin de que que avancen en su programa de vacunación.

Por ello lo único que queda es esperar.