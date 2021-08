Estas son las recomendaciones para la vacunación después de covid-19 de las autoridades de CDMX y de un especialista de la UNAM.

Aunque la tercera ola de la pandemia comienza a mostrar tendencia a la baja, según autoridades capitalinas, aún hay dudas sobre la vacunación después de covid.

El reporte más reciente indica que se han registrado 870 mil 518 casos positivos de covid-19 desde el inicio de la crisis sanitaria.

Además, se reportan 31 mil 666 casos activos y 47 mil 662 defunciones ocasionadas por la enfermedad hasta el pasado 22 de agosto.

Buenas noches, comparto el informe diario de la situación de la Ciudad frente al #Covid19.https://t.co/LTXijAQIBP#ProtégeteYProtegeALosDemás pic.twitter.com/BCgsTFuPKL — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 23, 2021

Con el incremento de casos provocados por la tercera ola en medio de las campañas de vacunación es común que haya personas que se contagiaron antes de recibir una o las dos dosis del medicamento.

Por esa razón, hay quienes desconocen cuánto tiempo debe pasar para acudir a la vacunación después de covid-19.

Si una persona se contagió de SARS-CoV-2, es fundamental que deje pasar un tiempo antes de acudir a vacunarse.

El lapso es relativo y depende del tratamiento que cada paciente haya tenido.

“Por ejemplo, si fue tratado con anticuerpos monoclonales o con plasma de convaleciente debe esperar 90 días para recibir la vacuna. Si desconocen el tratamiento pueden preguntar a su médico tratante”, explica Alfonso Vallejos Parras, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, de acuerdo con un reporte de UNAM Global.

Las autoridades de CDMX también informaron sobre el periodo recomendado para que una persona acuda a la vacunación después de covid.

—Con esto de la tercera ola y los contagios que se han estado presentando, ¿nos pudieras reiterar cuál es el lapso indicado o recomendado para que una persona que enfermó de covid-19, pueda ir a aplicarse su primera dosis de vacuna?, se le preguntó a Eduardo Clark, director General de Gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública.

—Lo que nos han dicho los expertos es: hay que esperar por lo menos 14 días posterior a que concluyan nuestros síntomas, respondió.

Pero cuidado, eso no indica que puedes vacunarte 14 días después de que tuviste una prueba positiva al virus SARS-CoV-2.

Las autoridades recomiendan que la vacunación después de covid se realice 14 días después de que concluyeron los síntomas.

Esta es la mejor práctica, según las autoridades, porque permite que el organismo se normalice.

¿Qué pasa si no pude asistir a mi cita?

Las autoridades de CDMX han insistido en que las personas que no pudieron acudir a su cita de vacunación se pueden vacunar como rezagados.

“Esto es importantísimo. Yo sí he tenido contacto con bastantes personas, que les causa un poco de estrés pensar, ‘por estar enfermo, ya no me voy a poder vacunar nunca porque ya pasó mi alcaldía’.

“No, en absoluto, tan pronto se recuperen, que va ser la gran mayoría de las personas, tan pronto su seguridad esté garantizada, tan pronto garantice, además, que no puede contagiar a nadie más, ese día pueden acudir a la unidad vacunadora de su preferencia y los atendemos con el mismo servicio y el mismo gusto que a todas las personas citadas en ese día”, señaló Clark el pasado 14 de agosto.

Vacunación después de covid, ¿me puedo volver a contagiar?

Aunque ya hayas recibido la primera dosis o el esquema completo de vacunación, es indispensable seguir las medidas sanitarias, como el usos de cubrebocas y lavado frecuente de manos.

Esto porque hasta el momento se desconoce si una persona vacunada es capaz de infectar a otras personas en caso de contraer el virus.

Recuerda que la mayoría de vacunas deben aplicarse en dos dosis y regularmente hay que esperar de 21 a 42 días para la segunda.

Es muy importante contar con el esquema completo de vacunación, porque, de lo contrario, se reduce la efectividad del medicamento.

También debes estar seguro de que por ningún motivo la vacuna causa un efecto negativo en la salud.

Otra duda sobre la vacunación después de covid-19 es si el biológico tiene mejores resultados en personas que se contagiaron antes de recibirlo.

Hasta ahora, lo que se sabe es que los ensayos clínicos se realizaron en personas que no tenían covid, pero es probable que la vacuna tenga mejor efectividad en quienes padecieron la enfermedad, pero “esto es un supuesto teórico, no existe evidencia alguna”, asegura el profesor de la UNAM.