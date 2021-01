Se reanudó el trabajo comunitario por fotocívicas en CDMX. Autoridades explicaron que si tienes sanciones vigentes, no podrás verificar.

Ante la contingencia sanitaria por covid-19, se decidió suspender el cumplimiento de sanciones desde el 23 de marzo de 2020; sin embargo, esta suspensión terminó el 31 de diciembre, según detalló a través de un aviso, la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Por ello, las personas que cometieron alguna infracción de tránsito entre el 24 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 deberán iniciar el procedimiento para cumplir con su sanción. “Quienes tengan infracciones deberán reprogramarlas mediante las plataformas establecidas”, se detalló en un comunicado.

Con la medidas sanitarias adecuadas, personas infractoras a la Ley de Cultura Cívica realizaron jornada de trabajo comunitario, en cumplimiento de su sanción.#CiudadDeDerechos#LaNuevaJusticiaCívica pic.twitter.com/QaWOwvhzFz — Justicia Cívica (@JusticiaCivica) January 22, 2021

Reanudan trabajo comunitario por fotocívicas en CDMX

Para checar si tienes infracciones debes darte de alta en Llave CDMX. Posteriormente podrás entrar a la página de fotocívicas para iniciar el proceso.

Debes tomar en cuenta que si no verificaste el periodo pasado o no cumpliste tu sanción, no podrás verificar actualmente.

“Aquellas que no verificaron su automóvil durante la emergencia sanitaria o no han cumplido la sanción correspondiente, no podrán verificar a partir del primer semestre de 2021, en conformidad con el Programa de Verificación Vehicular”, se detalló.

Para cumplir sanciones, es importante realizarlo con anticipación, a fin de evitar que los sistemas se saturen, al igual que las citas al final del bimestre.

La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica también reactivó el trabajo comunitario en infracciones a la Ley de Cultura Cívica en la CDMX.

El lunes 18 de enero comenzó la verificación 2021 en la CDMX. Para poder llevar tu auto a verificar deberás hacer una cita. En este enlace te dejamos costos, fechas y todo lo que tienes que saber de este trámite.

