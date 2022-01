A pesar de que hay más de 100 centros para realizar pruebas covid en CDMX, la demanda aumentó en los últimos días; así es acudir por una.



Mientras los contagios aumentan, también la demanda de pruebas covid en la CDMX se dispara. Largas filas, horas de espera y pocas fichas es lo que se vive en los kioscos y farmacias.

Los síntomas seguían: nariz constipada, moco, tos, carraspera. Lo que parecía una molestia de alergia estacional no se iba, igual que el miedo a tener COVID-19.

Desde hacía días, amigos habían tratado de encontrar una prueba y no había citas en laboratorios como Salud Digna – donde son más baratas – y en farmacias como San Pablo las filas eran enormes, igual que en los centros de salud.

Lo primero era conseguir la cita. Intenté a través de Farmacias del Ahorro, no había muchas pero al menos se encontraban espacios para el mismo día.

Dos, tres, cuatro intentos fallidos para llenar la solicitud, algo salía mal en el sistema.

Siguió Salud Digna. Sin espacios y los que habían eran sucursales en Tlalpan e Iztapalapa, demasiado lejos y ninguna para hoy.

Para entonces, José Merino, titular de la Agencia Digital del Gobierno de la Ciudad de México ya había informado a través de Twitter que a partir de las 11 de la mañana se instalarían módulos de pruebas de antígenos en 8 plazas comerciales:

Plaza Zentralia

Pabellón Universidad

Centro Comercial Santa Fe

Parque Las Antenas

Parque Vía Vallejo

Centro Comercial Perisur

Chedraui Aragón

Forum Buenavista.

Buenavista era la opción: es cerca a casa y como tenía poco el anuncio podría haber lugar.

A partir de las 11 am hay módulos de pruebas de antígenos covid19 en las siguientes plazas comerciales:



Plaza Zentralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Chedraui Aragón y Forum Buenavista — José Merino (@PPmerino) January 4, 2022

En menos de 15 minutos llegué y bastó uno para darme cuenta que ahí tampoco sería. La fila daba la vuelta a la plaza, según medios fueron 200 personas y solo se repartieron 50 fichas.

Un laboratorio privado aprovechó para instalar una carpa a unos metros de la del gobierno local para hacer pruebas con un costo de 250, según reportó Imagen Televisión.

En el kiosco del gobierno de la CDMX únicamente se realizaron 50 pruebas.

Travesía por una prueba covid en CDMX

La siguiente opción fue el centro de salud más cercano. Cuando llegué, se disponía a pasar al paciente con la ficha 140, pero éstas las repartían desde las 7 de la mañana para después formarse de nuevo y pasar a la toma de muestra.

Casi rendida solo me quedaban dos opciones: Farmacia San Pablo o Similares.

Desde hacía una semana había visto las filas en la primera. Andrea y su familia cuenta que en San Pablo la espera era larga por la mañana: cerca de la 1:30 pm del pasado miércoles había más de 25 personas. Me recomendó acudir en la tarde, entonces había menos demanda. Pero ahí no había citas, habría que esperar turno.

Decidí probar, como último intento, en Farmacias Similares. Llegué alrededor de la 1 pm – el horario es hasta las 2 de la tarde – solo llené una forma y esperé.

“Ahorita la pasamos, es que tenemos mucha carga de trabajo”, me dijo la mujer del mostrador.

Entonces salió otra joven con cubreboca, careta, guantes, y bata quirúrgica con resultados para enviarlos por correo electrónico. Eran al menos 15 papeletas, el trabajo de toda la mañana.

Carlos, chofer en una app de transporte, me contaba mientras esperamos que era su segundo día buscando una prueba. Sin ella no podía salir a trabajar, pero a todos los lugares donde iba o no alcanzaba ficha o no había citas.

Cientos de personas esperan alcanzar una prueba covid en la CDMX

No tenía síntomas, pero uno de los parientes con quien compartió la cena de Año Nuevo había dado positivo. Al fin tocó su turno. En dos horas sabría si estaba contagiado.

La siguiente era yo. En la toma no demoraron más de un par de minutos. Dos horas después en mi correo estaba el resultado: positivo. Tras 21 meses, tenía COVID.