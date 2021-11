Estas pastas de dientes para niños y marcas de bóxers tienen publicidad engañosa, son dañinas o no cumplen con la normativa que les aplica.

Ahora sí les cayó la voladora. Luego de retirar del mercado algunas sopas instantáneas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene nuevos objetivos en la mira. Se trata de pastas de dientes para niños y de marcas de bóxers.

En el caso de las pastas de dientes para niños, la prohibición de venta es porque tienen publicidad engañosa, menos producto del que indican o no se recomiendan para menores.

Profeco indicó que las marcas de bóxers no cumplen con la normatividad que les aplica, por lo que deberán de detener su venta.

Así lo informó, luego de que la Revista del Consumidor de noviembre analizó ambos productos.

Para que sepas si alguna marca que consumes está mal calificada, aquí te compartimos los detalles de ambos estudios de la Profeco.

¿Qué pastas de dientes para niños salen del mercado?

En su número de noviembre, que puedes consultar en este link, la Profeco evaluó 33 marcas de pastas de dientes con flúor y sin él.

Además del contenido, el análisis tomó en cuenta la información comercial, el nivel de edulcorante, el contenido neto y factores como el pH.

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, explicó que las pastas de dientes para niños Green Doctor, Dental Max Distroller y la G-U-M Barbie no salieron bien evaluadas.

“Las que no tienen contenido completo también se inmoviliza. Se llama Green Doctor Organic Kids, esa también va para fuera porque utiliza bicarbonato, es abrasivo y no debe usarse para niños; se inmoviliza Dental Max Distroller y la otra que se va a inmovilizar es la G-U-M Barbie, porque dice que es recomendado por odontólogos y eso no lo ha procesado conforme a la norma”, explicó en entrevista con Milenio.

De acuerdo con la Profeco, estas son las otras marcas de pastas de dientes para niños que saldrán del mercado:

Dental Max Distroller sabor menta chicliux, sabor menta kip, Dental Max Junior Emoji The Iconic Band

Green Doctor Organic Kids sin flúor sabor uva

L.O.L Surprise/Pasta bicolor sabor chicle

G-U-M The Lion Guard

Nickelodeon Bob Esponja sabor chicle

Peppa Pig sabor chicle

G-U-M Disney Pixar en sus diferentes presentaciones

También se va a retirar del mercado a las siguientes pastas de dientes para menores por contener el doble de flúor declarado, lo que puede ser dañino para la salud:

Nickelodeon Bob Esponja

Zag Herdez Miraculous

El estudio establece que las marcas que sí cumplen son

Colgate Batmanm Justicie League, Kids, Mi Villano Favorito

Oral-B Kid’s Disney Princess

Pro Disney

Oral-B Stages Disney Pixar Toy Story

Colgate Kids

Oral-B Kid’s Disney Junior (Mimi)

¿Cuáles son las marcas de boxers mal evaluadas?

Foto: Shutterstock.

La Revista del Consumidor de noviembre 2021 también evaluó bóxers para caballero.

En total se analizaron 20 modelos de 14 marcas diferentes, confeccionados en telas de algodón 100% y mezclas con distintos tipos de fibras sintéticas artificiales y algodón.

Los resultados arrojaron que hay marcas de bóxers que incumplen la normatividad que les aplica, por lo que ya no podrán ser exhibidos en las tiendas.

De los 20 modelos analizados, tres no cumplen con el contenido de fibra que dicen tener en la etiqueta.

Por ejemplo, el modelo Zaga bóxer corto T2550ZGP, así como el bóxer seamless de la marca George y el bóxer basic de la marca Skinny no cumplen con el contenido de fibras.

Otrasmarcas de bóxers quetuvieron sobrante de tela en prespunteado de costuras fueron: Dockers Fruit of the loom, George y Polo; sin embargo, ello no significa incumplir con la norma, solamente es un “defecto menor”.

El análisis de la Profeco establece que las marcas con calificación “excelente” son: Wilson, Levi´s, Fruit of the Loom.

Además, las marcas Twins, Everlast, Weekend, Hanes, Zaga bóxer largo T2548ZPE, Rinbros, Wilson, Puma y Polo fueran evaluadas como “muy buenas”.

Por último, la calificación de “bueno” fue para los modelos Docker, Polo, Everlast T3610EVA y Fruit of the Loom 97043.