¡Qué no les digan, que no les cuenten! Acá les decimos cuáles son las medidas del billete de 50 pesos para que no les den gato por liebre… o por ajolote, mejor dicho.

El Banco de México (Banxico) presentó el último miembro de la nueva familia de billetes, el cual comenzará a circular a partir del 1 de noviembre.

Lo primero que tienes que saber es que este billete tiene en su anverso una imagen de un fragmento del dorso del monolito denominado “Teocalli de la Guerra Sagrada”, que muestra un águila posada sobre un nopal.

Al fondo se observa una representación de la ciudad de Tenochtitlán, basada en una parte del mural de Diego Rivera, ubicado en el Palacio Nacional.

En el reverso se representa el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz de Xochimilco.

Medidas del billete de 50 pesos

Además, el nuevo billete de 50 pesos cuenta con varias características y elementos de seguridad que te recomendamos identificar para evitar fraudes.

En el anverso podrás identificar una ventana transparente; esta contiene el número 50 y una textura de cinco puntos formando un medio círculo. Además está rodeada del símbolo ollín que cambia de color.

Tiene relieves sensibles al tacto en los textos Banco de México, cincuenta pesos, así como en el numeral 50 con la palabra pesos y en la imagen del águila y el nopal, y en los símbolos meztli.

Tiene una denominación multicolor en el número 50 que cambia de color al inclinar el billete.

El reverso del billete tiene fluorescencia, es decir que las tintas brillan o resaltan bajo la exposición de luz negra.

Conoce las características y elementos de seguridad del #NuevoBillete50 pesos que muestra el proceso histórico del México antiguo y el ecosistema de ríos y lagos. #BancodeMéxico pic.twitter.com/ck010D1sHM — Banco de México (@Banxico) October 28, 2021

