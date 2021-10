El proyecto de la alcaldía Cuauhtémoc para el nuevo Corredor turístico en Zona Rosa incluye una tirolesa y una pantalla led gigante en la calle Génova.

Dicen que año nuevo, vida nueva y uno de los puntos emblemáticos de CDMX se lo tomó en serio. En 2022 le daremos el estrenón al nuevo Corredor Turístico Tecnológico en Zona Rosa, que podrás recorrer a bordo de una tirolesa techada.

El proyecto fue anunciado por Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, el pasado 28 de octubre. La funcionaria explicó que los trabajos incluyen la rehabilitación de 45 calles de la Colonia Juárez (150 hectáreas).

Además, repavimentarán vialidades, taparán baches, habrá poda de árboles y se cambiarán luminarias en 116 puntos críticos.

Corredor Turístico Tecnológico en Zona Rosa: así será

Este corredor estará sobre la calle de Génova. Contará con 4 mil metros cuadrados de pantalla led de alta tecnología, la cual será uno de los principales atractivos.

También se instalará una tirolesa de dos carriles, que permitirá que los visitantes recorran toda la zona desde las alturas.

Para estos trabajos se invertirán 300 millones de pesos, de los cuales la mitad serán aportados por la iniciativa privada; en tanto, que se espera que el Gobierno de CDMX participe con los recursos restantes. Sin embargo, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, explicó que la Zona Rosa no es Las Vegas.

“Yo creo que quiso traer Las Vegas a la Ciudad de México y yo creo que la Ciudad es más rico que eso. No voy a entrar en debate pero aparte de todos los permisos que tendría que pedir yo creo que no son para la Zona Rosa, pues la Zona Rosa no es Las Vegas. La Ciudad de México es la capital cultural de América, no porque tenga nada contra Las Vegas, tiene su gusto, su propio turismo, pero creo que es innecesario discutir”, detalló la mandataria.

Actualmente, la Zona Rosa cuenta con 665 establecimientos incluyendo hoteles, restaurantes, cafés, taquerías, fondas, galerías, casinos y agencias de viajes, entre otros.

Si bien con el Corredor Turístico en Zona rosa se prevé cambiar el look de este sitio, no se dejará de lado su aspecto comercial, sino que se va a fortalecer.

De acuerdo con las autoridades, se estimar llegar a una población flotante de 72 millones anuales en la calle de Génova, es decir, más del doble de lo que se tiene actualmente.

Si todo sale de acuerdo con el plan, en noviembre próximo comenzarán las obras para construir el Corredor Turístico en Zona Rosa, cuya inauguración se planea para el 14 de febrero de 2022.

¿Cómo surgió la Zona Rosa?

La Zona Rosa es uno de los sitios emblemáticos de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la alcaldía Cuauhtémoc, su origen se remonta a 1880 cuando nació la colonia Americana (actualmente colonia Juárez).

Para 1950 las mansiones de esta colonia comenzaron a transformarse, puesto que ya no eran residenciales, sino que albergaban comercios como cafés, galerías de arte, bares y boutiques.

Además, surgieron edificios, que se convirtieron en hoteles.

Esta zona cobró fama tras los Juegos Olímpicos de México 68 y del Mundial de futbol de 1970.

Actualmente, la Zona Rosa es un punto de encuentro indiscutible de los chilangos y ahora está a punto de transformarse una vez más. Aquí te dejamos un video de cómo se verá el nuevo Corredor Turístico en Zona Rosa.

Este es el proyecto del Corredor Turístico-Tecnológico en Zona Rosa, con una infraestructura a la altura de las grandes ciudades. Se pretende iniciar su construcción el siguiente mes e inaugurarlo el 14 de febrero del 2022. #DeCuauhtémocParaLaCDMX pic.twitter.com/jDBwczPJ4G — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) October 29, 2021

