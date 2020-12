Las aglomeraciones en el Centro Histórico son menos riesgosas que las fiestas clandestinas durante la pandemia, explicaron autoridades.

A pesar del repunte en el número de casos de covid-19 en CDMX, las fiestas clandestinas y las aglomeraciones en el Centro Histórico se han convertido en el pan de (casi) todos los días.

Aunque ambas situaciones implican la concentración de personas, una representa mayor riesgo de contagio del (ya no tan) nuevo coronavirus que la otra.

Adiós, posadas: aplicarán multas de hasta $8,688 en CDMX

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, las aglomeraciones en el Centro Histórico de la CDMX no representen un foco rojo.

“No tenemos en particular un foco rojo que nos diga: ‘las personas que acudieron al Centro Histórico son las que están contagiadas’”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa de este miércoles 16 de diciembre.

Sheinbaum señaló que más de 95% de las personas que acude al Centro utiliza adecuadamente el cubrebocas; sin embargo, dijo, se mantendrán activas las medidas para evitar que la gente permanezca más tiempo del necesario en esa zona de CDMX.

De acuerdo con la mandataria, 60% de los contagios ocurre en fiestas familiares y sociales, por lo que insistió en un mensaje: “Hay una pérdida de la disciplina sanitaria por parte de la ciudadanía (…)sin la corresponsabilidad de la gente, los contagios seguirán”.

La titular de la Secretaría de Salud capitalina, Oliva López, explicó que las imágenes de las aglomeraciones en el Centro Histórico puede ser muy escandalosas, pero que el riesgo de contraer covid-19 es menor debido a que se trata de un espacio abierto.

“El Centro Histórico puede parecer muy aparatoso, pero en términos de riesgo es un tránsito rápido, es una permanencia de pocos minutos, es un espacio abierto, sobre todo, cuando la gente va caminando, aunque sea mucha no es recomendable, pero va con cubreboca y va apresurada, no va cantando, no va platicando”, dijo

¿Cómo celebrar Navidad y Año Nuevo en tiempos de covid-19?

En cambio, señaló la funcionaria, las fiestas clandestinas o las posadas se realizan en espacios cerrados, lo que implica mayor riesgo para un persona en comparación con las aglomeraciones en el Centro Histórico.

“En lugares cerrados, en una fiesta, en una reunión familiar, incluso que se puede pensar que es una situación protegida, las personas bajan la guardia y en realidad lo que confluye ahí son varios núcleos familiares que tuvieron distintas exposiciones y que van a intercambiar partículas de saliva y también si alguno de ellos está infectado pues está también con la posibilidad de infectar a otros”.

“La población tiene que hacer su parte, no bajar la guardia, si los médicos y el personal sanitario han resistido y su compromiso es seguir trabajando, a la población le pedimos solidaridad y corresponsabilidad”, aseguró Oliva López.

En octubre pasado, el British Medical Journal publicó una tabla para medir el riesgo que corre una persona en caso de asistir a una reunión con sus amigos.

Los investigadores que hicieron el experimento tomaron en cuenta si los asistentes usan tapabocas, la cantidad de personas reunidas y las actividades realizadas. Aquí te compartimos los resultados de la investigación.

Hasta el pasado 15 de diciembre, las autoridades de la CDMX reportaron una ocupación hospitalaria de 68%, luego de que hay 4 mil 724 pacientes en hospitales de la Ciudad de México.

¿Te bajaron el sueldo en la pandemia? Así afectará tu aguinaldo

Recuerda, si puedes, #QuédateEnCasa, si tienes que salir, usa adecuadamente el cubrebocas, lávate las manos o usa gel antibacterial y evitar tocarte ojos, nariz o boca con las manos sucias. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.