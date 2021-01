Ante la suspensión en el servicio de tres líneas del Metro, se presentó una membresía de seis meses de Ecobici. Échale un ojo.

A fin de ofrecer a los chilangos otro medio para transportarse, lanzaron una membresía de seis meses de Ecobici. Solo podrás pedirla en enero.

El sábado 9 de enero ocurrió un incendio en el Puesto Central de Control del Metro (PCC) lo que provocó que seis líneas se quedaran sin servicio. Aunque las líneas 4, 5 y 6 ya reanudaron operaciones, la 1, 2 y 3 seguirán cerradas por lo menos este mes.

Ante ello se lanzó un plan emergente para poder trasladar a todos los pasajeros que usan dichas líneas. Ecobici decidió poner también su granito de arena y presentar una membresía especial.

Presentan membresía de seis meses de Ecobici

A través de redes sociales, Ecobici anunció que esta membresía forma parte del apoyo al Metro. Se trata de un plan de seis meses, el cual solo costará $120.

Podrás registrarte a través de la página oficial de este transporte. Antes de hacerlo deberás tomar en cuenta algunos aspectos. Para obtener esta membresía especial deberás hacer tu registro entre el 12 y el 31 de enero de 2021.

No se trata de una membresía renovable, pues es parte del esquema de servicio de usuarios temporales. Desde que confirmas tu registro tienes hasta 15 días para activar el servicio. De no hacerlo, quedará invalidado y no tendrás opción de pedir un reembolso.

Como parte del apoyo de la Red #MICDMX al Metro, en ECOBICI ponemos a tu disposición nuestra membresía semestral durante todo enero 😉 pic.twitter.com/Y6iAE5b5Ej — Ecobici CDMX (@ecobici) January 13, 2021

Si bien se anunció que a finales de enero reanudarían servicio las Líneas 1, 2 y 3 de manera escalonada, se desconoce la fecha exacta. En tanto se continuará ofreciendo servicio provisional a través de camiones RTP y otros medios de transporte.

La Red de Movilidad Integrada #MICDMX continúa con el servicio emergente en las líneas 4, 5 y 6, así como en la 1, 2 y 3 de @MetroCDMX 🚇



Estas son las rutas que puedes utilizar para llegar a tu destino 👇 pic.twitter.com/iWuxRCxiRi — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) January 13, 2021

