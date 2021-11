“No fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal” es una de las consignas de la marcha del 25 de noviembre de 2021 contra la violencia machista.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se realiza la marcha del 25 de noviembre de 2021 en la Ciudad de México.

Alrededor de las 16:00 horas de este jueves, las primeras colectivas partieron del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino.

Una de las primeras colectivas en avanzar fue la de madres de víctimas de feminicidio, quienes lanzaron consignas contra la violencia femincida.

“No fue un crimen pasional, fue un macho patriarcal”, “no fue suicidio, fue feminicidio”, “no, no me da la gana ser asesinada, por quien dice que me ama”, son algunas de las consignas de las madres que encabezan el contingente.

El avance de la marcha del 25 de noviembre de 2021 fue a paso lento y con varias escalas en algunos puntos de Paseo de la Reforma.

Otra de las colectivas que participan este jueves en la marcha del 25 de noviembre de 2021 es la Coordinación 8M.

Durante su movilización, esta colectiva se manifiesta a favor de la despenalización del aborto a nivel nacional.

También exigen que no se criminalice a las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo.

“Habemos muchas que hemos sufrido violencia y por eso nuestras ganas de marchar para que nos escuchen”, dijo Nayeli, una de las mujeres que participa en la movilización, de acuerdo con un reporte de diario Reforma.

Además de las movilizaciones sobre Paseo de la Reforma, otra colectiva partió rumbo al Zócalo capitalino desde las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de CDMX.

También hubo una movilización que comenzó en el Monumento a la Revolución.

Presentan campaña previo a marcha del 25 de noviembre de 2021

Horas antes de la movilización de este jueves, autoridades de CDMX presentaron la campaña “La responsabilidad es nuestra”, que busca interpelar a los hombres sobre su responsabilidad a la hora de hablar y parar la violencia en contra de las mujeres.

Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres de CDMX, explicó que esta campaña busca crear conciencia y reflexión en hombres de 15 a 50 años de edad.

Además, se busca mostrar que la violación “no es solo la agresión sexual por parte de un desconocido que usa la violencia física en un callejón descuidado y oscuro”, sino que también está constituida por actos normalizados en círculos masculinos, donde a veces incluso se festejan esas actitudes.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la mayoría de delitos de violación contra mujeres son cometidos por personas en sus círculos más cercanos.

Esto incluye a familiares y amigos, aseguró.

“Mucho tiempo se hizo la campaña de ‘no es no’, pero hoy lo que dice es: si una mujer no está en condiciones de decir ‘sí o no’, sea porque tomó alcohol o por alguna otra razón, también es ‘no’”, subrayó.

A continuación te compartimos imágenes de la marcha del 25 de noviembre de 2021.

🔴 URGENTE: Cientos de mujeres marchan por el Paseo de la Reforma con motivo del #25N. Los contingentes avanzan hacia el #Zócalo de la #CDMX. A la par, cientos de mujeres policías resguardan la manifestación. #25NTomamosLasCalles #DiaContralaViolenciadeGenero pic.twitter.com/uZ84vnwnWb — ⭕️ Carlos Lara Moreno  (@CarlosLaraM81) November 25, 2021

MADRES, HIJAS, HERMANAS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA



Realizan un mítin en la glorieta de las mujeres que luchan.



Piden un alto a los feminicidios, piden justicia para las víctimas #CDMX #EDOMEX #25N #DiaContralaViolenciadeGenero pic.twitter.com/UayuiSuBSz — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) November 25, 2021

En #CDMX, está por arrancar la protesta desde la glorieta de las mujeres que luchan, rumbo al Zócalo.



Recuerda que si sufres o atestiguas un acto de violencia policial contra manifestantes, defensoras o periodistas, puedes reportarlo a la Red #RompeElMiedo este #25N. pic.twitter.com/N0sd5IfVsW — Red Rompe el Miedo (@RompeMiedo) November 25, 2021