En vez de regalar flores este Día Internacional de la Mujer, haz alguna de estas acciones y apoya la verdadera causa del 8 de marzo.

Quizá no sabes cómo abordar el Día Internacional de la Mujer porque no estás segura o seguro de que sea un día festivo, una conmemoración o una celebración. Quizá eres de las personas que felicitan a las mujeres porque crees que «es su día» o, si eres mujer, tal vez te enojas cuando te regalan una rosa o te envían un meme por WhatsApp con un poema de Paulo Coehlo sobre la belleza femenina.

Nada que una vuelta por internet no cure.

El Día Internacional de la Mujer se celebra el 8 de marzo desde 1975. Aunque hay varias teorías sobre su origen, no surgió con el objetivo de alabar a las mujeres solo porque son mujeres, sino para visibilizar la falta de libertades, equidad y derechos que padecían en la sociedad (como no poder votar, por ejemplo).

A raíz de movimientos como #NiUnaMenos o #MiPrimerAcoso —en México—, o #Time’sUp o #MeToo —en Estados Unidos—, el Día Internacional de la Mujer se ha reforzado como un día para visibilizar la inequidad y la violencia de género —recordemos que en México se asesinan a 11 mujeres al día—, y para proponer nuevas formas de vida para lograr una sociedad más equitativa y justa.

El 8 de marzo ocurren marchas, paros laborales y protestas de distintos tipos alrededor del mundo —organizadas por mujeres y colectivas, claro—. Ya no es posible mantenerse indiferente ante este día. Por eso, te damos algunas ideas de cómo abordar esta fecha para que realmente apoyes la causa.

Lo menos recomendable en el Día Internacional de la Mujer

No felicites a las mujeres por ser mujeres. A muchas no les gusta que salgas con cosas como «hija, madre, esposa, amante, eres la flor de un instante…». No es una fiesta para que las mujeres se sientan «queridas» o «especiales». Se trata de exigir mejores condiciones de equidad y libertad para nosotras como personas.

Por lo mismo, también evita los regalos de celebración —flores, chocolates—. No es nuestro cumpleaños, no es Día de la Madre, no es San Valentín, no. Las defensoras de esta causa nos rehusamos a que se convierta en otra celebración cliché.

Y si lo que realmente te interesa es el «empoderamiento femenino», olvídate de frases, actividades o eventos que, en vez de darles poder, perpetúan los estereotipos: «Taller de cocina para mujeres», «Vamos a comprar ropa, porque es lo que las mujeres sabemos hacer bien».

No sueltes el término «feminazi» a cualquier mujer que alce la voz este día. No minimices la causa. Recuerdalos feminicidios que ocurren todos los días, las estadísticas de violencia de género, el acoso, la disparidad salarial, el abuso, y todas las razones por las que el feminismo lucha todos los días.

Cómo apoyar la causa

Difunde las iniciativas que buscan visibilizar los problemas que enfrentamos las mujeres y las propuestas para resolverlos.

Ayuda a que otras personas entiendan la causa del Día Internacional de la Mujer. No te enojes con las personas que felicitan a las mujeres con flores ni con tus tías que mandan memes de Piolín en WhatsApp, mejor explícales por qué no te gusta que te feliciten y cuál es la verdadera causa del #8M.

Y, por supuesto: entérate más. ESCUCHA más y opina menos. Entra al hashtag en redes sociales, revisa tus prejuicios y tus actitudes machistas cotidianas y comprométete a cambiarlas. Apoya el activismo que promueve la igualdad de género, no solo hoy, pero El Día Internacional de la Mujer es buena fecha para empezar.