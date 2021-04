Lorena Velasco es la creadora del Michibús y de los personajes del Michiverso. Así fue cómo sus ilustraciones se viralizaron.

Súbale, hay lugares: Michitlán, taquería del Tejado… Lorena Velasco es la creadora del Michibús y del Michiverso. Así fue cómo sus ilustraciones se viralizaron.

La ilustración de un microbús lleno de gatos con destino a Michitlán —el Pantitlán de los felinos— se viralizó hace unas semanas.

A partir de entonces, conocimos a Don Purleone (Purlo pa’ los cuates), la Taquería del Tejado, con el “suaperro” como especialidad, los elotes de Don Bigotón y a los habitantes del Michiverso.

Espera, Tío Chilango, ¿estás diciendo que sí existe el Michiverso? Sí. Su creadora es Lorena Velasco y esta es la historia de cómo diseña el paraíso felino.

Bienvenido al Michiverso

Desde que era niña, Lorena Velasco disfrutaba dibujar; sin embargo, fue hasta los 18 años cuando presentó su primera ilustración.

Luego de estudiar diseño de modas, Lorena y Mauricio —su esposo, quien estudió ingeniería— abrieron Syanne, su propio estudio de ilustración en 2007.

Iniciaron produciendo cómics y desarrollando personajes que publicaban en internet. Casi en paralelo, Lorena Velasco diseñaba ropa, impartía talleres, trabajaba para editoriales y hasta ganaba concursos de ilustración.

Además dibujaba ajolotes y gatos. Éstos últimos son sus preferidos.

“Hemos ilustrado gatitos haciendo de todo. Antes los dejaba muy sencillos. Hacía gatos pero no les dibujaba entorno”, recuerda la joven.

Ilustración: Lorena Velasco / Estudio Syanne.

En enero pasado, la creadora del Michibús comenzó a ilustrar los escenarios del Michiverso. “Dije: ‘vamos a contar una historia’. Me gustó. Tuvo buena respuesta y empecé a agarrar temas similares”, explica.

Fue así como nació la Taquería del Tejado y cómo Lorena Velasco continuó recreando escenas cotidianas de CDMX (y del mundo entero) en sus trabajos.

Tras crear la Taquería del Tejado, ilustró una librería y luego echó a andar su imaginación para hacer el Michibús, imagen que se volvió viral.

“Decidí inspirarme en cosas que me gustan. Yo uso transporte público y recordé las aventuras que hay ahí. De ahí me salté a los taquitos de canasta, que me encantan, y dije: ‘vamos a plasmar las cosas que son muy urbanas’”, explica.

Trabajo colaborativo

Mientras dibuja los detalles de un elote, Lorena lee el chat de su stream en Twitch. Cada que transmite por ese canal le llueven cientos de mensajes sobre cómo completar la ilustración.

—¿Tendrá chile del que pica y del que no pica?, pregunta uno de sus seguidores.

—Pon un elote que esté muy doradito, añade otro.

—Donde vivo no se llaman esquites, sino coctel de elote, comenta uno más.

La creadora del Michibús asegura que es fácil identificarse con cada uno de sus trabajos porque son imágenes colaborativas, es decir, ella pone la idea, hace el boceto y cada detalle es aportado por sus seguidores.

Incluso, Lorena confiesa que el Michibús, el gatito asaltante y el gato que vende dulces fueron idea de sus seguidores.

“Es una dinámica bonita. Las ilustraciones cobran vida porque yo las hago, es mi idea inicial, pero todos opinan, platican y comparten durante la creación. Eso hace que la ilustración final sea rica. Es una creación en conjunto”, dice.

Una de las fuentes de inspiración de la creadora del Michibús ha sido Don Purleone, su gato, quien aparece en casi todas las imágenes del Michiverso, donde también “viven” las mascotas de algunos de sus seguidores, a las que elige mediante dinámicas en Twitch.

Ilustración: Lorena Velasco / Estudio Syanne.

Creadora del Michibús a heroína de los gatos

Lorena Velasco confiesa que el éxito del Michibús y de sus otras ilustraciones la sorprendió.

“Siempre he dibujado porque me encanta, es algo que ya hacía pero me sorprendió que llegara a tanta gente. Se me ha acercado gente linda; todo ha sido bonito”, asegura.

La creadora del Michibús adelanta que quiere convertirse en una heroína para los felinos y está en pláticas con organizaciones para ayudar a gatos callejeros a través de las ganancias que obtiene con sus ilustraciones.

Si quieres ver cómo dibuja, sugerir elementos para el Michiverso, conocer a Don Purleone o la Taquería del Tejado, puedes seguir a Lorena en su perfil de Twitch.

También puedes consultar su sitio web o sus redes sociales (Facebook e Instagram) para conocer más de su trabajo o visitar su tienda en línea o en la Frikiplaza para adquirir las prendas que diseña con los personajes del Michiverso.

