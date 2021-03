Alejandro Alpízar, un fan de la limusina naranja, es el creador de Metropolitano, el juego del Metro; esta es la historia de cómo lo diseñó.

Alejandro Alpízar, un fan de la limusina naranja, es el creador de Metropolitano, el juego del Metro; esta es la historia de cómo diseñó el juego de mesa.

El vagón está a reventar. Alguien está encima de ti o tú de esa persona. Ya no sabes. Sientes mucho calor. El sudor que corre por tu frente es como si estuvieras en un vapor.

La próxima estación está cerca. Para bajarte tendrás que esquivar al vendedor ambulante con todo y su bocinota, a la dama que se va maquillando y al par de godínez que platican.

El tren llega al andén. Ya tomaste tu decisión… esperarás a que alguien lance el dado para ver si continúas tu viaje en “Metropolitano”, el juego del Metro.

A sus 35 años, Alejandro Alpízar, un programador de software de inteligencia para negocios, es fan del Metro y creador de este juego de mesa.

“Le tengo mucho aprecio. He viajado en metros de otros países, como el de Madrid, pero ninguno se compara con el de CDMX. Es único hasta en usuarios”, asegura.

Tras viajar varios años en la limusina naranja, Alejandro se dio cuenta que muchas personas no saben usar el Metro. Fue así como pensó en crear Metropolitano en noviembre de 2017.

“El chiste es que aprendan más de cada estación y sus alrededores con las misiones y retos que establece el juego”, explica.

El bonito detalle para la niña y el niño

Foto: Leonardo Pérez.

Alejandro Alpízar cuenta que el diseño del tablero de “Metropolitano” está inspirado en el mapa de la Red del Metro.

En un inicio, quería usar la simbología de las 195 estaciones, pero decidió hacer unos ajustes para no tener problemas por derechos de autor.

“Lo que más me gusta del Metro es su iconografía. Siempre me ha llamado la atención desde que era niño. Las estaciones te cuentan parte de la historia de nuestro país y hasta las ocupaba para hacer mis tareas de la escuela”, asegura.

Para que el diseño del juego del Metro quedará chido, contactó al dibujante Luis Teniente, quien se encargó de respetar la esencia del mapa y crear personajes representativos de cada zona o estación.

Luego, Alejandro pidió ayuda a empresas expertas en juegos de mesa para echar a andar la producción, pero ninguna respondió. Así que decidió elaborarlo de manera artesanal.

“Solo quería orientación, pero nadie me hizo el paro, así que fui a comprar los materiales y agarré mi impresora para comenzar a armarlo”, recuerda.

Al principio, él se aventaba todo el rollo para armarlo, luego Montserrat, su prima, se unió como ayudante.

Cortar, doblar y pegar los detalles de las cerca de 90 piezas que forman al juego del Metro les tomaba casi medio día.

“Es muy laborioso, hay que tener cuidado con el tipo de papel y son un montón de piezas. Tengo que poner atención para no irme chueco o mochar las figuras”, cuenta.

Metropolitano contiene: un tablero, nueve tarjetas de misión, 36 de estación, seis de asiento reservado, 18 de movilidad, 18 de peripecias.

Además, incluye seis peones, dos dados, una tabla de misiones y el instructivo.

De forma conmemorativa, Alejando Alpízar incluye un certificado numerado de “Primera Edición”.

“Planeo dar algo significativo, porque la neta es padre saber que se van a divertir mucho con algo que estoy creando.

“Me gusta pensar que algún día la producción y los materiales serán diferentes, por lo tanto, tengo que recompensar a quienes confiaron en mí desde el principio”, señala.

¿Cómo rifarte en el Metro… politano?

Tranqui. En el juego del Metro no te perderás en el transbordo, siempre y cuando te pongas trucha. Aquí no hay carteristas, pero mejor no apuestes la tanda.

Para jugarlo no necesitas tener conocimientos específicos ni ser chilango.

La dinámica de Metropolitano es muy similar a la del Turista Mundial, Risk o de Serpientes y Escaleras.

“Como fui jugando y avanzando en el proceso, me di cuenta de que tenía que modificar los campos semánticos para que no se volviera tedioso y la mecánica fuera agradable”, explica Alejandro Alpízar.

El objetivo de Metropolitano es que un jugador cumpla la misión de llegar a cuatro estaciones.

Foto: Leonardo Pérez.

Todo comienza cuando tienes que llegar a la estación Zócalo. A partir de ese momento tendrás que desplazarte por las 12 Líneas de la limusina naranja.

Pero ojo. Los otros cinco jugadores no deben saber cuál es tu misión, así que si alguno cae en una de las estaciones que te tocó, tendrás que recuperar esa tarjeta sin que ellos sepan que la necesitas.

Las tarjetas de “movilidad” y “peripecias” tienen plasmadas muchas de las experiencias que se viven en un viaje en el Metro de la CDMX.

Por ejemplo, en la tarjeta de movilidad te puede salir algo como “Te quedaste de ver con un amigo bajo el reloj de la casilla Velódromo. Dirígete a esa estación”.

Entre los obstáculos te vas a encontrar con “No te pudiste subir al tren porque va demasiado lleno. Pierdes 1 turno” o “El jugador de la derecha obstruye el cierre de puertas; por su mala acción, quítale la tarjeta de Estación que tú quieras”.

“La idea es que las personas se identifiquen con lo cotidiano del Metro y pasen un rato divertido, pero que también conozcan el manual de usuario, porque es importante saberlo”, explica Alejandro.

De acuerdo con el creador del juego del Metro, la vida es como un viaje en la limusina naranja porque “se trata de tomar decisiones para saber si quieres llegar más rápido y en cada traslado aprendes cosas y obvio, te vas a llevar unos buenos empujones y hasta madrazos”.

¿Dónde consigo el juego del Metro?

Metropolitano está a la venta en este sitio web de Alejandro Alpízar.

El costo depende de la forma de pago, pero todas incluyen el envío.

Transferencia o depósito: $550

Paypal: $575

Pago a distancia: $575

Si necesitas más información, puedes escribir a [email protected] .

Aquí te compartimos una galería del juego del Metro.

Foto: Leonardo Pérez. Foto: Leonardo Pérez. Foto: Leonardo Pérez. Foto: Leonardo Pérez. Foto: Leonardo Pérez. Foto: Leonardo Pérez. Foto: Leonardo Pérez. Foto: Leonardo Pérez. Foto: Leonardo Pérez. Foto: Leonardo Pérez.

