Suspenden contingencia por ozono y con ello levantan las medidas que se habían implementado. Así queda el Hoy no circula del 13 de noviembre.

Nos salvamos. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) suspendió la contingencia y con ello las medidas que se establecieron el miércoles 11. Así quedó el Hoy no circula del 13 de noviembre.

La CAME informó a través de un comunicado que a las 20:00 horas se registró un valor máximo de 56 ppb de concentración horaria normada de ozono en la estación Pedregal ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón.

Además, se prevé que para este viernes el sistema de alta presión que ocasionó estabilidad atmosférica perderá intensidad. Esto provocará que el viento aumentará su velocidad y facilitará la dispersión de contaminantes.

Debido a ello se decidió suspender la contingencia por ozono.

También te puede interesar: Hola, Sor Juana así será el nuevo billete de $100

Así será el Hoy no circula del 13 de noviembre

Debido a que levantaron la contingencia no habrá restricciones vehiculares, por lo cual el programa Hoy no circulara operará de manera normal este viernes. Es decir que no podrán circular autos con engomado azul, con terminación de placas 9 y 0, así como con holograma 1 y 2.

Sin embargo, la CAMe hizo un llamado para continuar reduciendo la emisión de contaminantes y evitar el uso del auto.

Recuerde, el programa #HoyNoCircula para el día de mañana, aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0. pic.twitter.com/vulWKAKhH0 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 13, 2020

También te puede interesar: ¿Adiós outsourcing? Este es el plan para regularlo