¿Ya se nos fue el calor primaveral? De acuerdo con el pronóstico del clima del 14 de mayo, este viernes tendremos mucha lluvia y granizo

¿En qué momento se nos fueron las altas temperaturas? Para este viernes nos espera mucha lluvia en la CDMX, de acuerdo con el pronóstico del clima del 14 de mayo.

Esto es provocado por el frente frío 56 que, en interacción con un canal de baja presión, generará chubascos, lluvias fuertes y posibles granizadas en el noreste, oriente, centro y sureste del país.

También te puede interesar: Saquen las cubetas: cortarán agua el 11 y 12 de junio

Además la masa de aire asociada a este frente frío, provocará que baje la temperatura. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico general.

Pronóstico del clima del 14 de mayo en CDMX y Edomex

Para este viernes nos espera una temperatura máxima de 22 a 24 grados en la CDMX, así como una mínima de 12 a 14 grados. En el Estado de México la máxima será de 21 a 23 grados y una mínima de 7 a 9.

En ambas entidades se prevén chubascos y lluvias fuertes con caída de granizo y descargas eléctricas.

Estas condiciones permanecerán durante el fin de semana. El sábado 15 de mayo la CDMX tendrá intervalos de chubascos; mientras que en el Estado de México se prevén tormentas eléctricas.

El domingo 16 de mayo ambas entidades tendrán intervalos de chubascos. Mientras que el lunes 17 de mayo las lluvias se intensificarán.

Para hoy en la #CDMX se esperan #Lluvias fuertes y cielo nublado. Para los siguientes 3 días el #Pronóstico es de #Chubascos para la capital del país pic.twitter.com/0MKV8Z76s6 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 14, 2021

La temporada de lluvias inicia oficialmente el 15 de mayo; sin embargo, Tláloc ya nos ha sorprendido con lluvias muy fuertes. La última, ocurrida el miércoles 12 de mayo, provocó inundaciones en Iztapalapa.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda no arrojar basura a ríos ni a la calle; así como no intentar cruzar calles con corrientes de agua y no permanecer bajo estructuras ligeras durante granizadas.

También te puede interesar: ¡Ahí viene Tláloc! Así nos irá en la temporada de lluvias