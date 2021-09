Échate doble cobertor porque durante la madrugada del sábado hará mucho frío, de acuerdo con el pronóstico del clima del 11 de septiembre.

Antes de ir a dormir échate el doble cobertor. De acuerdo con el pronóstico del clima del 11 de septiembre, tendremos temperaturas de 0 a 5 grados en CDMX y Edomex la madrugada de este sábado.

El 22 de septiembre nos despediremos del verano y le daremos la bienvenida al otoño. Y poco a poco se sentirán los fríos de fin de año. Así que es momento de desempolvar el cobertor de tigre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la madrugada del sábado 11 de septiembre se prevén temperaturas de 0 a 5 grados y posibles heladas en zonas montañosas de CDMX y Edomex.

Conforme avance el día aumentará la temperatura y tendremos una máxima de 22 a 24 grados en la capital.

En ambas entidades se esperan lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm) los cuales podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del clima del 11 de septiembre.

El frío permanecerá varios días. Se esperan bajas temperaturas y posibles heladas en CDMX y el Estado de México durante la madrugada del domingo 12 y lunes 13 de septiembre.

La lluvia también nos acompañará durante el fin de semana. Para el domingo se prevén lluvias fuertes en dichas entidades. Estas condiciones permanecerán por lo menos hasta el lunes.

Recuerda que la temporada de lluvias todavía no termina, por lo que no hay que bajar la guardia. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda no tirar basura, resguardarse en la casa o en un espacio cerrado cuando llueva, retirar macetas u objetos del exterior que puedan ser arrastrados por el viento y conducir con precaución.