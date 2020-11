Este jueves 19 de noviembre el Senado aprobó la regulación del uso de mariguana. ¿Qué significa esta decisión? ¿Qué sigue tras este anuncio?

Este jueves 19 de noviembre el Senado aprobó la regulación del uso de la mariguana con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.

A través de sus redes sociales, el Senado detalló que con la regulación se permitirá la venta y consumo de cannabis psicoactivo a mayores de 18 años, así como la comercialización de productos de cannabis no psicoactivo con fines industriales.

Sin embargo, hay ciertas restricciones y puntos que hay que tomar en cuenta.

✅ El Senado aprueba la creación de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

El dictamen, que además reforma dos instrumentos legales, se remite a @Mx_Diputados.

Aprueban una ley para la regulación del uso de la mariguana

En la Gaceta del Senado se detalló que los adultos podrán portar hasta 28 gramos de cannabis psicoactivo. La posesión superior a 28 gramos y menor a 200 gramos se sancionará con una multa. Si la cantidad en posesión supera los 200 gramos, entonces se aplicará una sanción penal.

En lo que se refiere al consumo, no se podrá realizar en cualquier lado. En dicho documento se explica que no se podrá consumir en lugares de trabajo, en sitios donde no se permita fumar tabaco y en espacios de concurrencia masiva a los que puedan acceder menores de edad, por ejemplo:

Centros comerciales

Parques

Parques de diversiones

Estadios

Instalaciones deportivas

“El consumo del cannabis psicoactivo para uso adulto se realizará sin afectación de terceras personas”, se establece. Además de que no se podrá fumar frente a menores de edad, también estará prohibido involucrarlos en la comercialización de cannabis.

La Ley Federal para la Regulación del Cannabis también contempla cinco licencias: de cultivo, transformación, comercialización, exportación o importación e investigación. En el caso del autoconsumo, se podrán tener hasta cuatro plantas de cannabis psicoactivo por persona. En caso de que en la vivienda viva más de una persona consumidora mayor de edad, se permitirán hasta seis.

Además se aprobó la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, el cual será el encargado de regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del cannabis.

El dictamen será remitido a la Cámara de Diputados.

