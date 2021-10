El festival Corona Capital se acerca, pero antes quisimos echarnos un clavado al cartel para ver cuántas shows de mujeres podremos disfrutar.

Mucho se habla de igualdad y equilibrio en todos los ámbitos, y los festivales musicales deberían ser claro ejemplo, es por eso que nos echamos un clavado al cartel del Corona Capital 2021, que se llevará a cabo los próximo 20 y 21 de noviembre en la CDMX, para ver qué tantas mujeres encontramos en él.

Así el poder femenino en el Corona Capital de este año

Si vemos el cartel completo…

Si bien es cierto que nos emociona mucho ¡por fin! lanzarnos a rockear al Corona Capital, pusimos su cartel bajo la lupa para ver qué tanto poder femenino destila. Esto fue lo que encontramos:

La edición que se realizará el próximo mes tiene 52 actos, divididos en dos días.

De ese total, hay solamente 20 con representación de mujeres, algunas son solistas o forman parte de bandas.

En esos 20 actos femeninos hay 16 cantantes, 2 que son integrantes de bandas, 1 que está en un dueto mixto, y 1 drag queen.

Ninguna mujer es cabeza de cartel en la edición 2021 del Corona Capital .

. Solamente 2, St. Vincent y LP se encuentran en el segundo renglón del primer día.

y se encuentran en el segundo renglón del primer día. Es decir, apenas un poco más del 38% del cartel es femenino.

Primer día: Sábado 20 de noviembre

Vayamos por días. El primer día del festival nos traerá lo siguiente en cuanto a representación femenina sobre el escenario:

Hará un total de 27 actos rockeando.

9 de ellos cuentan con poder femenino.

De estos, 8 mujeres son solistas.

Y 1 forma parte de una banda.

Ninguna de ellas es el acto principal.

Aquí es donde encontramos a 2 entre las presentaciones más destacadas en importancia, según su ubicación en el cartel: St. Vincent y LP .

y . Si lo vemos en porcentaje, es poco más del 33%.

¿Qué mujeres rockearán en el Corona Capital?

St. Vincent: La cantante, cuyo nombre real es Annie Clark, vendrá con su nuevo disco Daddy’s home, rolas como “Pay your way in pain”, y hits pasados.

LP: La neoyorkina Laura Pergolizzi se subirá al escenario con rolas ya conocidas, y entre las que podrían sonar están “Lost on you” y “Angels”.

Ashnikko: Ashton Nicole Casey canta y rapea chido, y eso mostrará en su presentación. Se esperan canciones como “Stupid”, “Daisy” y “Slumber party”.

Khruangbin: Banda texana que tiene en sus filas a la bajista Laura Lee. Ella y sus compañeros vendrán con discos como Mordechai y su sonido funky asiático.

Faye Webster: Representando al indie folk, vendrá esta cantante de Atlanta. Recientemente lanzó el disco I know I’m funny haha, que seguro sonará mucho.

Shura: Así es como se presenta Alexandra Lilah Denton, cantante londinense de elctro-pop. Prepárate para escuchar canciones del disco Forevher y más.

Hana: Esta cantautora estadounidense trabaja mucho con Grimes, pero ahora vendrá en su faceta solista. Esperamos que se aviente rolitas como “So & so”.

Hamzaa: Es otra de las cantantes y compositoras que viene de Londres. Con 22 años, ya recibe elogios por su voz y pop con R&B. Ha sido comparada con Adele.

Yendry: Nacida en República Dominicana, se crió en Italia por lo que su pop tiene un toque diferente, mezcla de ambas culturas. Canta en inglés y español.

Segundo día: Domingo 21 de noviembre

Durante el segundo y último día del Corona Capital 2021 las cosas cambian ligeramente, checa:

Se presentarán un total de 25 actos.

La representación de mujeres se queda en 11.

8 de ellas son cantantes solistas.

1 pertenece a un dueto mixto.

1 más es parte de un grupo.

Y 1 es drag queen.

Ninguna es cabeza de cartel.

Si lo vemos en porcentaje, es un poco más equilibrado con el 44%.

Las mujeres que se presentarán en la 2ª fecha del Corona Capital

Aurora: La noruega traerá su art-pop al festival mexicano. Ya casi podemos escucharla cantar “Cure for me”, de su próximo álbum The gods we can touch.

070 Shake: Danielle Balbuena, cantautora/rapera de Nueva Jersey, de sangre dominicana, vendrá con su disco Modus vivendi y rolas como “Under the moon”.

Alaina Castillo: Nacida en Estados Unidos pero de padre mexicano, esta cantante y compositora traerá su propuesta de pop al Corona Capital.



Smith & Thell: Desde Suecia llegará este dueto cuya mitad tiene poder femenino y lleva por nombre Maria Jane Smith. Checa su propuesta de pop folk.

Nessa Barrett: Hace un par de años, esta chica ganó notoriedad en TikTok, y ahora ya lleva su pop-rock a festivales mundiales como el Corona Capital.

Lightning seeds: Aunque la banda es liderada por Ian Broudie, tiene entre sus integrantes a una mujer, la tecladista Adele Dominique Emmas.

Jehnny Beth: Es integrante de Savages, pero esta vez la francesa Camille Berthomier (nombre real) viene sola con rolas intensas como “I’m the man”.

Ela Minus: Es colombiana, se llama Gabriela Jimeno, y radica en Nueva York. Ella te pondrá a bailar con su electro-pop y temas como “El cielo no es de nadie”.

Gaia: Es nada menos que la primera italiana en venir al festival, y canta pop. En su país se dio a conocer al ganar el festival Amici di Maria de Filippi.

Niko Rubio: Esta cantante es estadounidense criada en California, pero de sangre mexicana. Préstale atención a sus rolas de indie-pop-rock.

Pabllo Vittar: Drag Queen de origen brasileño que seguro le pondrá un toque muy especial a esta edición del festival con su espectáculo.

Como ya se pudo apreciar, las mujeres que rockearán en el escenario del festival Corona Capital 2021 no serán ni el 50% del cartel, pero no dudamos que las que estarán pondrán todo el poder femenino. ¿Te lanzarás a verlas y escucharlas?